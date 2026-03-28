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Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
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スコットランド代表の予想スタメン・注目選手は？

スコットランド 対 日本
スコットランド
日本
親善試合

キリンワールドチャレンジ2026で日本代表とスコットランド代表が対戦する。スコットランドの予想スタメン、注目選手を紹介。

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サッカー日本代表は2026年3月29日(日)に国際親善試合でスコットランド代表と対戦する。

本記事ではスコットランド代表の予想スタメン、注目選手などを紹介する。

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  • scotland japanGetty Images

    スコットランド戦の開催日・開始時刻は？

    国際親善試合のスコットランド代表vs日本代表は、現地時間2026年3月28日(土)午後5時、日本時間3月29日(日)午前2時にキックオフを迎える。

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  • Scotland v Croatia - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A1Getty Images Sport

    スコットランド | 予想スタメン

    ■GK ガン

    ■DF ロバートソン、サウター、ハンリー、パターソン

    ■MF マッギン、ファーガソン、マクトミネイ、クリスティ、ギルモア

    ■FW アダムス

    ■監督 スティーブ・クラーク

    負傷選手情報：ヒッキー、ジョンストン

  • mcginnGetty Images

    スコットランド | ジョン・マッギン

    注目選手 | ジョン・マッギン

    アストン・ヴィラの主将で、絶対的な主力選手であるマッギン。スコットランド代表としても通算83キャップを刻む中心選手だ。

    左利きのMFで、高いキック精度を活かしてセットプレーなども任される。ミドルシュートなども武器とするほか、攻撃的なポジションでより良さを発揮する。中盤中央からサイドまで幅広くプレーすることができ、左足でフィニッシュからチャンスメイクまでを担う。スコットランド代表でもこれまで30ゴールに関与しており、攻撃面でかかる期待は大きい。

  • mctominayGetty Images

    スコットランド | スコット・マクトミネイ

    注目選手 | スコット・マクトミネイ

    昨季、マンチェスター・ユナイテッドからナポリへ完全移籍したスコット・マクトミネイ。セリエAでの1年目からリーグ戦34試合で12ゴール・6アシストを記録し、リーグMVPに選出された。今季も得点関与能力は健在で、リーグ戦25試合で7ゴール・3アシストを記録している。

    ユナイテッド時代は守備的なポジションでの起用だったが、イタリアへ渡ってからは攻撃的なポジションで開花。神出鬼没に前線へ飛び込み、ゴールを奪う。そのスタイルはスコットランド代表でも顕著で、通算14ゴールを記録する。191センチを活かしたセットプレーからのヘディングも脅威で、ゴールへの嗅覚は常に研ぎ澄ませている。

  • スコットランド戦のテレビ放送/ネット配信予定

    スコットランド代表vs日本代表は、テレビ放送は地上波『NHK』、ネット配信はネット『U-NEXT』と『NHK ONE』で生中継される。『U-NEXT』の配信は「月額プラン(31日間無料トライアル期間を含む)」と「サッカーパック」のどちらのプランに加入していても視聴することが可能だ。

    なお、『NHK』の実況・解説は未発表。『U-NEXT』は野村明弘氏が実況、そして中村俊輔氏、戸田和幸氏、中山雅史氏が解説という豪華な布陣となっている。

    チャンネル形態中継開始出演者
    U-NEXT月額プラン
    (31日間無料トライアル期間を含む)    		ネット午前1:30【解説】中村俊輔・戸田和幸・中山雅史
    【実況】野村明弘
    サッカーパック
    NHKNHK総合テレビ午前1:50未発表
    NHK ONEネット

    ※すべて日本時間。
    ※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はNHKおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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  • japan(C)Getty Images

    【一覧】日本代表招集メンバー

    ▽GK
    早川友基（鹿島アントラーズ）
    大迫敬介（サンフレッチェ広島）
    鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

    ▽DF
    谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
    渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
    冨安健洋（アヤックス／オランダ）
    安藤智哉（ザンクト・パウリ／ドイツ）
    伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
    瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
    菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
    鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

    ▽MF/FW
    伊東純也(ゲンク／ベルギー)
    鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
    三笘薫（ブライトン／イングランド)
    小川航基（NECナイメヘン／オランダ）
    前田大然（セルティック／スコットランド）
    堂安律（フランクフルト／ドイツ）
    上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
    田中碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
    町野修斗（ボルシア・メンヒェングラートバッハ／ドイツ）
    中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
    佐野海舟（マインツ／ドイツ）
    鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
    藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ／ドイツ）
    佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）
    塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
    後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
    佐藤龍之介（FC東京）

    ▽監督
    森保一

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  • japan Getty Images

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