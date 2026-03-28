スコットランド代表の予想スタメン・注目選手は？

サッカー日本代表は2026年3月29日(日)に国際親善試合でスコットランド代表と対戦する。
本記事ではスコットランド代表の予想スタメン、注目選手などを紹介する。
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サッカー日本代表は2026年3月29日(日)に国際親善試合でスコットランド代表と対戦する。
本記事ではスコットランド代表の予想スタメン、注目選手などを紹介する。
国際親善試合のスコットランド代表vs日本代表は、現地時間2026年3月28日(土)午後5時、日本時間3月29日(日)午前2時にキックオフを迎える。
■GK ガン
■DF ロバートソン、サウター、ハンリー、パターソン
■MF マッギン、ファーガソン、マクトミネイ、クリスティ、ギルモア
■FW アダムス
■監督 スティーブ・クラーク
負傷選手情報：ヒッキー、ジョンストン
注目選手 | ジョン・マッギン
アストン・ヴィラの主将で、絶対的な主力選手であるマッギン。スコットランド代表としても通算83キャップを刻む中心選手だ。
左利きのMFで、高いキック精度を活かしてセットプレーなども任される。ミドルシュートなども武器とするほか、攻撃的なポジションでより良さを発揮する。中盤中央からサイドまで幅広くプレーすることができ、左足でフィニッシュからチャンスメイクまでを担う。スコットランド代表でもこれまで30ゴールに関与しており、攻撃面でかかる期待は大きい。
注目選手 | スコット・マクトミネイ
昨季、マンチェスター・ユナイテッドからナポリへ完全移籍したスコット・マクトミネイ。セリエAでの1年目からリーグ戦34試合で12ゴール・6アシストを記録し、リーグMVPに選出された。今季も得点関与能力は健在で、リーグ戦25試合で7ゴール・3アシストを記録している。
ユナイテッド時代は守備的なポジションでの起用だったが、イタリアへ渡ってからは攻撃的なポジションで開花。神出鬼没に前線へ飛び込み、ゴールを奪う。そのスタイルはスコットランド代表でも顕著で、通算14ゴールを記録する。191センチを活かしたセットプレーからのヘディングも脅威で、ゴールへの嗅覚は常に研ぎ澄ませている。
スコットランド代表vs日本代表は、テレビ放送は地上波『NHK』、ネット配信はネット『U-NEXT』と『NHK ONE』で生中継される。『U-NEXT』の配信は「月額プラン(31日間無料トライアル期間を含む)」と「サッカーパック」のどちらのプランに加入していても視聴することが可能だ。
なお、『NHK』の実況・解説は未発表。『U-NEXT』は野村明弘氏が実況、そして中村俊輔氏、戸田和幸氏、中山雅史氏が解説という豪華な布陣となっている。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|出演者
|U-NEXT
|月額プラン
(31日間無料トライアル期間を含む)
|ネット
|午前1:30
|【解説】中村俊輔・戸田和幸・中山雅史
【実況】野村明弘
|サッカーパック
|NHK
|NHK総合
|テレビ
|午前1:50
|未発表
|NHK ONE
|ネット
※すべて日本時間。
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はNHKおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
▽GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
▽DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
安藤智哉（ザンクト・パウリ／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▽MF/FW
伊東純也(ゲンク／ベルギー)
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド)
小川航基（NECナイメヘン／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
町野修斗（ボルシア・メンヒェングラートバッハ／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ／ドイツ）
佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（FC東京）
▽監督
森保一