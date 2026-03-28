スコットランド代表の予想スタメン・注目選手は？

注目選手 | ジョン・マッギン

アストン・ヴィラの主将で、絶対的な主力選手であるマッギン。スコットランド代表としても通算83キャップを刻む中心選手だ。

左利きのMFで、高いキック精度を活かしてセットプレーなども任される。ミドルシュートなども武器とするほか、攻撃的なポジションでより良さを発揮する。中盤中央からサイドまで幅広くプレーすることができ、左足でフィニッシュからチャンスメイクまでを担う。スコットランド代表でもこれまで30ゴールに関与しており、攻撃面でかかる期待は大きい。