プロ野球クライマックスシリーズ2026 試合日程・結果・対戦カード
クライマックスシリーズ｜開催概要・出場チーム
プロ野球クライマックスシリーズは、ペナントレース(レギュラーシーズン)終了後に開催。セントラル・リーグとパシフィック・リーグのレギュラーシーズン上位3チームが出場する。
リーグ
球団
レギュラーシーズン順位
セ・リーグ
阪神タイガース
優勝
読売ジャイアンツ
2位
横浜DeNAベイスターズ
3位
パ・リーグ
福岡ソフトバンクホークス
優勝
埼玉西武ライオンズ
2位
北海道日本ハムファイターズ
3位
【セ・リーグ】ファーストステージ｜試合日時・対戦カード
クライマックスシリーズ1stステージは、セ・パ両リーグともに10月10日から10月12日に開催。各リーグ2位と3位のチームが対戦し、2位チームの本拠地で行われる。
2戦先勝制となっており、第3戦は第2戦までに決着しなかった場合にのみ開催される。
開催日
ラウンド
対戦カード
会場
10/10(土)
14:00
第1戦
巨人 vs DeNA
東京ドーム
10/11(日)
14:00
第2戦
巨人 vs DeNA
東京ドーム
10/12(月・祝)
14:00
第3戦
巨人 vs DeNA
東京ドーム
【パ・リーグ】ファーストステージ｜試合日時・対戦カード
開催日
ラウンド
対戦カード
会場
10/10(土)
14:00
第1戦
西武 vs 日本ハム
ベルーナドーム
10/11(日)
14:00
第2戦
西武 vs 日本ハム
ベルーナドーム
10/12(月・祝)
14:00
第3戦
西武 vs 日本ハム
ベルーナドーム
【セ・リーグ】ファイナルステージ｜試合日時・対戦カード
ファイナルステージは、セ・パ両リーグともに10月14日に開幕し、各リーグ優勝チームと1stステージ勝者が対戦する。全試合レギュラーシーズン優勝チームの本拠地で行われ、勝者が日本シリーズに出場する仕組みだ。
また、ファイナルステージは2026年からルールが改定された。新たなルールでは通常は6試合制で、リーグ優勝チームに1勝のアドバンテージが与えられ、アドバンテージを含めて先に4勝したチームが勝者となる。
なお、「リーグ優勝チームと1stステージ勝者のレギュラーシーズンのゲーム差が10ゲーム差以上」または「1stステージ勝者のレギュラーシーズン勝率が5割未満」の場合は7試合制となり、リーグ優勝チームに2勝のアドバンテージが与えられる。
セ・リーグは阪神タイガースがリーグ優勝を果たし、1stステージで対戦する巨人またはDeNAの勝者と対戦する。
開催日
ラウンド
リーグ
対戦カード
会場
10/14(水)
18:00
第1戦
セ・リーグ
阪神 vs 巨人／DeNA
甲子園
10/15(木)
18:00
第2戦
セ・リーグ
阪神 vs 巨人／DeNA
甲子園
10/16(金)
18:00
第3戦
セ・リーグ
阪神 vs 巨人／DeNA
甲子園
10/17(土)
14:00
第4戦
セ・リーグ
阪神 vs 巨人／DeNA
甲子園
10/18(日)
14:00
第5戦
セ・リーグ
阪神 vs 巨人／DeNA
甲子園
10/19(月)
18:00
第6戦
セ・リーグ
阪神 vs 巨人／DeNA
甲子園
10/20(火)
18:00
第7戦／予備日
セ・リーグ
阪神 vs 巨人／DeNA
甲子園
10/21(水)
18:00
予備日
セ・リーグ
阪神 vs 巨人／DeNA
甲子園
※10月20日(火)は7試合制の場合のみ第7戦。6試合制の場合は予備日。
【パ・リーグ】ファイナルステージ｜試合日時・対戦カード
開催日
ラウンド
リーグ
対戦カード
会場
10/14(水)
18:00
第1戦
パ・リーグ
ソフトバンク vs 西武／日本ハム
みずほPayPayドーム
10/15(木)
18:00
第2戦
パ・リーグ
ソフトバンク vs 西武／日本ハム
みずほPayPayドーム
10/16(金)
18:00
第3戦
パ・リーグ
ソフトバンク vs 西武／日本ハム
みずほPayPayドーム
10/17(土)
18:00
第4戦
パ・リーグ
ソフトバンク vs 西武／日本ハム
みずほPayPayドーム
10/18(日)
18:00
第5戦
パ・リーグ
ソフトバンク vs 西武／日本ハム
みずほPayPayドーム
10/19(月)
18:00
第6戦
パ・リーグ
ソフトバンク vs 西武／日本ハム
みずほPayPayドーム
10/20(火)
18:00
第7戦／予備日
パ・リーグ
ソフトバンク vs 西武／日本ハム
みずほPayPayドーム
10/21(水)
18:00
予備日
パ・リーグ
ソフトバンク vs 西武／日本ハム
みずほPayPayドーム
※10月20日(火)は7試合制の場合のみ第7戦。6試合制の場合は予備日。
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