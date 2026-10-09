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Tsutomu Maeda

プロ野球クライマックスシリーズ2026 試合日程・結果・対戦カード

プロ野球クライマックスシリーズ2026、セ・パ全試合の日程・開始時間、組み合わせ・対戦カード、結果を紹介。

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  • クライマックスシリーズ｜開催概要・出場チーム

    プロ野球クライマックスシリーズは、ペナントレース(レギュラーシーズン)終了後に開催。セントラル・リーグとパシフィック・リーグのレギュラーシーズン上位3チームが出場する。

    リーグ

    球団

    レギュラーシーズン順位

    セ・リーグ

    阪神タイガース

    優勝

    読売ジャイアンツ

    2位

    横浜DeNAベイスターズ

    3位

    パ・リーグ

    福岡ソフトバンクホークス

    優勝

    埼玉西武ライオンズ

    2位

    北海道日本ハムファイターズ

    3位

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  • 【セ・リーグ】ファーストステージ｜試合日時・対戦カード

    クライマックスシリーズ1stステージは、セ・パ両リーグともに10月10日から10月12日に開催。各リーグ2位と3位のチームが対戦し、2位チームの本拠地で行われる。

    2戦先勝制となっており、第3戦は第2戦までに決着しなかった場合にのみ開催される。

    開催日

    ラウンド

    対戦カード

    会場

    10/10(土)
    14:00

    第1戦

    巨人 vs DeNA

    東京ドーム

    10/11(日)
    14:00

    第2戦

    巨人 vs DeNA

    東京ドーム

    10/12(月・祝)
    14:00

    第3戦

    巨人 vs DeNA

    東京ドーム

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  • 【パ・リーグ】ファーストステージ｜試合日時・対戦カード

    開催日

    ラウンド

    対戦カード

    会場

    10/10(土)
    14:00

    第1戦

    西武 vs 日本ハム

    ベルーナドーム

    10/11(日)
    14:00

    第2戦

    西武 vs 日本ハム

    ベルーナドーム

    10/12(月・祝)
    14:00

    第3戦

    西武 vs 日本ハム

    ベルーナドーム

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  • 【セ・リーグ】ファイナルステージ｜試合日時・対戦カード

    ファイナルステージは、セ・パ両リーグともに10月14日に開幕し、各リーグ優勝チームと1stステージ勝者が対戦する。全試合レギュラーシーズン優勝チームの本拠地で行われ、勝者が日本シリーズに出場する仕組みだ。

    また、ファイナルステージは2026年からルールが改定された。新たなルールでは通常は6試合制で、リーグ優勝チームに1勝のアドバンテージが与えられ、アドバンテージを含めて先に4勝したチームが勝者となる。

    なお、「リーグ優勝チームと1stステージ勝者のレギュラーシーズンのゲーム差が10ゲーム差以上」または「1stステージ勝者のレギュラーシーズン勝率が5割未満」の場合は7試合制となり、リーグ優勝チームに2勝のアドバンテージが与えられる。

    セ・リーグは阪神タイガースがリーグ優勝を果たし、1stステージで対戦する巨人またはDeNAの勝者と対戦する。

    開催日

    ラウンド

    リーグ

    対戦カード

    会場

    10/14(水)
    18:00

    第1戦

    セ・リーグ

    阪神 vs 巨人／DeNA

    甲子園

    10/15(木)
    18:00

    第2戦

    セ・リーグ

    阪神 vs 巨人／DeNA

    甲子園

    10/16(金)
    18:00

    第3戦

    セ・リーグ

    阪神 vs 巨人／DeNA

    甲子園

    10/17(土)
    14:00

    第4戦

    セ・リーグ

    阪神 vs 巨人／DeNA

    甲子園

    10/18(日)
    14:00

    第5戦

    セ・リーグ

    阪神 vs 巨人／DeNA

    甲子園

    10/19(月)
    18:00

    第6戦

    セ・リーグ

    阪神 vs 巨人／DeNA

    甲子園

    10/20(火)
    18:00

    第7戦／予備日

    セ・リーグ

    阪神 vs 巨人／DeNA

    甲子園

    10/21(水)
    18:00

    予備日

    セ・リーグ

    阪神 vs 巨人／DeNA

    甲子園

    ※10月20日(火)は7試合制の場合のみ第7戦。6試合制の場合は予備日。

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  • 【パ・リーグ】ファイナルステージ｜試合日時・対戦カード

    開催日

    ラウンド

    リーグ

    対戦カード

    会場

    10/14(水)
    18:00

    第1戦

    パ・リーグ

    ソフトバンク vs 西武／日本ハム

    みずほPayPayドーム

    10/15(木)
    18:00

    第2戦

    パ・リーグ

    ソフトバンク vs 西武／日本ハム

    みずほPayPayドーム

    10/16(金)
    18:00

    第3戦

    パ・リーグ

    ソフトバンク vs 西武／日本ハム

    みずほPayPayドーム

    10/17(土)
    18:00

    第4戦

    パ・リーグ

    ソフトバンク vs 西武／日本ハム

    みずほPayPayドーム

    10/18(日)
    18:00

    第5戦

    パ・リーグ

    ソフトバンク vs 西武／日本ハム

    みずほPayPayドーム

    10/19(月)
    18:00

    第6戦

    パ・リーグ

    ソフトバンク vs 西武／日本ハム

    みずほPayPayドーム

    10/20(火)
    18:00

    第7戦／予備日

    パ・リーグ

    ソフトバンク vs 西武／日本ハム

    みずほPayPayドーム

    10/21(水)
    18:00

    予備日

    パ・リーグ

    ソフトバンク vs 西武／日本ハム

    みずほPayPayドーム

    ※10月20日(火)は7試合制の場合のみ第7戦。6試合制の場合は予備日。

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  • プロ野球クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

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  • プロ野球クライマックスシリーズ2026の関連情報

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