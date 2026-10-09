プロ野球クライマックスシリーズ2026 試合日程・結果・対戦カード

ファイナルステージは、セ・パ両リーグともに10月14日に開幕し、各リーグ優勝チームと1stステージ勝者が対戦する。全試合レギュラーシーズン優勝チームの本拠地で行われ、勝者が日本シリーズに出場する仕組みだ。

また、ファイナルステージは2026年からルールが改定された。新たなルールでは通常は6試合制で、リーグ優勝チームに1勝のアドバンテージが与えられ、アドバンテージを含めて先に4勝したチームが勝者となる。

なお、「リーグ優勝チームと1stステージ勝者のレギュラーシーズンのゲーム差が10ゲーム差以上」または「1stステージ勝者のレギュラーシーズン勝率が5割未満」の場合は7試合制となり、リーグ優勝チームに2勝のアドバンテージが与えられる。

セ・リーグは阪神タイガースがリーグ優勝を果たし、1stステージで対戦する巨人またはDeNAの勝者と対戦する。

開催日 ラウンド リーグ 対戦カード 会場 10/14(水)

18:00 第1戦 セ・リーグ 阪神 vs 巨人／DeNA 甲子園 10/15(木)

18:00 第2戦 セ・リーグ 阪神 vs 巨人／DeNA 甲子園 10/16(金)

18:00 第3戦 セ・リーグ 阪神 vs 巨人／DeNA 甲子園 10/17(土)

14:00 第4戦 セ・リーグ 阪神 vs 巨人／DeNA 甲子園 10/18(日)

14:00 第5戦 セ・リーグ 阪神 vs 巨人／DeNA 甲子園 10/19(月)

18:00 第6戦 セ・リーグ 阪神 vs 巨人／DeNA 甲子園 10/20(火)

18:00 第7戦／予備日 セ・リーグ 阪神 vs 巨人／DeNA 甲子園 10/21(水)

18:00 予備日 セ・リーグ 阪神 vs 巨人／DeNA 甲子園

※10月20日(火)は7試合制の場合のみ第7戦。6試合制の場合は予備日。