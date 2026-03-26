【3月29日】サッカー日本代表 スコットランド戦のキックオフ時間・日程・メンバー

サッカー日本代表は2026年3月29日(日)に国際親善試合でスコットランド代表と対戦する。
本記事ではスコットランド代表vs日本代表のキックオフ時間や中継予定などを紹介する。
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サッカー日本代表は2026年3月29日(日)に国際親善試合でスコットランド代表と対戦する。
本記事ではスコットランド代表vs日本代表のキックオフ時間や中継予定などを紹介する。
国際親善試合のスコットランド代表vs日本代表は、現地時間2026年3月28日(土)午後5時、日本時間3月29日(日)午前2時にキックオフを迎える。
3月29日(土)に行われるスコットランド代表vs日本代表は、スコットランドのグラスゴーにある「ハムデン・パーク」で開催される。
スコットランド代表のホームである同スタジアムは、収容人員5万1000人を超える国内で2番目の大型スタジアムだ。また、1937年には、スコットランド代表vsイングランド代表でヨーロッパ記録となる14万9000人を超える観客動員するを記録した。
ハムデン・パークはスコットランド代表の試合のほか、国内カップ戦決勝、EURO2020のグループステージ3試合、ラウンド16の1試合の試合会場となった。
スコットランド代表vs日本代表は、テレビ放送は地上波『NHK』、ネット配信はネット『U-NEXT』と『NHK ONE』で生中継される。『U-NEXT』の配信は「月額プラン(31日間無料トライアル期間を含む)」と「サッカーパック」のどちらのプランに加入していても視聴することが可能だ。
なお、『NHK』の実況・解説は未発表。『U-NEXT』は野村明弘氏が実況、そして中村俊輔氏、戸田和幸氏、中山雅史氏が解説という豪華な布陣となっている。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|出演者
|U-NEXT
|月額プラン
(31日間無料トライアル期間を含む)
|ネット
|午前1:30
|【解説】中村俊輔・戸田和幸・中山雅史
【実況】野村明弘
|サッカーパック
|NHK
|NHK総合
|テレビ
|午前1:50
|未発表
|NHK ONE
|ネット
※すべて日本時間。
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はNHKおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
■基本情報
W杯出場：9回目
最高成績：グループステージ
FIFAランキング：38位
日本戦戦績：3試合0勝2分け1敗(0得点2失点)
▼GK
スコット・ベイン（フォルカーク）
アンガス・ガン（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
リアム・ケリー（レンジャーズ）
▼DF
グラント・ハンリー（ハイバーニアン）
ジャック・ヘンドリー（アル・イテファク／サウジアラビア）
ドミニク・ハイアム（レクサム／イングランド）
ロス・マクローリー（ブリストル・シティ／イングランド）
スコット・マッケンナ（ディナモ・ザグレブ／クロアチア）
ネイサン・パターソン（エヴァートン／イングランド）
アンソニー・ラルストン（セルティック）
アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）
ジョン・サウター（レンジャーズ）
キーラン・ティアニー（セルティック）
▼MF
ライアン・クリスティ（ボーンマス／イングランド）
ルイス・ファーガソン（ボローニャ／イタリア）
ビリー・ギルモア（ナポリ／イタリア）
アンドリュー・アーヴィング（スパルタ・プラハ／チェコ）
ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ／イングランド）
ケニー・マクリーン（ノリッジ・シティ／イングランド）
スコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）
レノン・ミラー（ウディネーゼ／イタリア）
▼FW
チェ・アダムス（トリノ／イタリア）
トミー・コンウェイ（ミドルズブラ／イングランド）
フィンドレイ・カーティス（キルマーノック）
リンドン・ダイクス（チャールトン／イングランド）
ジョージ・ハースト（イプスウィッチ・タウン／イングランド）
▼監督
スティーヴ・クラーク
▽GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
▽DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
安藤智哉（ザンクト・パウリ／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▽MF/FW
伊東純也(ゲンク／ベルギー)
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド)
小川航基（NECナイメヘン／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
町野修斗（ボルシア・メンヒェングラートバッハ／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ／ドイツ）
佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（FC東京）
▽監督
森保一