【3月29日】サッカー日本代表 スコットランド戦のキックオフ時間・日程・メンバー

▽GK

早川友基（鹿島アントラーズ）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

▽DF

谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）

渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

冨安健洋（アヤックス／オランダ）

安藤智哉（ザンクト・パウリ／ドイツ）

伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▽MF/FW

伊東純也(ゲンク／ベルギー)

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

三笘薫（ブライトン／イングランド)

小川航基（NECナイメヘン／オランダ）

前田大然（セルティック／スコットランド）

堂安律（フランクフルト／ドイツ）

上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

田中碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）

町野修斗（ボルシア・メンヒェングラートバッハ／ドイツ）

中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

佐野海舟（マインツ／ドイツ）

鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ／ドイツ）

佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）

塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）

佐藤龍之介（FC東京）

▽監督

森保一