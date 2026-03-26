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Yuta Tokuma

【3月29日】サッカー日本代表 スコットランド戦のキックオフ時間・日程・メンバー

親善試合
スコットランド 対 日本
日本
スコットランド

【サッカー日本代表 最新情報】国際親善試合のスコットランド代表vs日本代表のキックオフ時間、試合会場、放送・配信予定を紹介。

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サッカー日本代表は2026年3月29日(日)に国際親善試合でスコットランド代表と対戦する。

本記事ではスコットランド代表vs日本代表のキックオフ時間や中継予定などを紹介する。

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    スコットランド戦の開催日・開始時刻は？

    国際親善試合のスコットランド代表vs日本代表は、現地時間2026年3月28日(土)午後5時、日本時間3月29日(日)午前2時にキックオフを迎える。

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    スコットランド戦の試合会場は？

    3月29日(土)に行われるスコットランド代表vs日本代表は、スコットランドのグラスゴーにある「ハムデン・パーク」で開催される。

    スコットランド代表のホームである同スタジアムは、収容人員5万1000人を超える国内で2番目の大型スタジアムだ。また、1937年には、スコットランド代表vsイングランド代表でヨーロッパ記録となる14万9000人を超える観客動員するを記録した。

    ハムデン・パークはスコットランド代表の試合のほか、国内カップ戦決勝、EURO2020のグループステージ3試合、ラウンド16の1試合の試合会場となった。

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    スコットランド戦のテレビ放送/ネット配信予定

    スコットランド代表vs日本代表は、テレビ放送は地上波『NHK』、ネット配信はネット『U-NEXT』と『NHK ONE』で生中継される。『U-NEXT』の配信は「月額プラン(31日間無料トライアル期間を含む)」と「サッカーパック」のどちらのプランに加入していても視聴することが可能だ。

    なお、『NHK』の実況・解説は未発表。『U-NEXT』は野村明弘氏が実況、そして中村俊輔氏、戸田和幸氏、中山雅史氏が解説という豪華な布陣となっている。

    チャンネル形態中継開始出演者
    U-NEXT月額プラン
    (31日間無料トライアル期間を含む)    		ネット午前1:30【解説】中村俊輔・戸田和幸・中山雅史
    【実況】野村明弘
    サッカーパック
    NHKNHK総合テレビ午前1:50未発表
    NHK ONEネット

    ※すべて日本時間。
    ※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はNHKおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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    スコットランド代表の基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：9回目
    最高成績：グループステージ
    FIFAランキング：38位
    日本戦戦績：3試合0勝2分け1敗(0得点2失点)

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    【一覧】スコットランド代表招集メンバー

    ▼GK
    スコット・ベイン（フォルカーク）
    アンガス・ガン（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
    リアム・ケリー（レンジャーズ）

    ▼DF
    グラント・ハンリー（ハイバーニアン）
    ジャック・ヘンドリー（アル・イテファク／サウジアラビア）
    ドミニク・ハイアム（レクサム／イングランド）
    ロス・マクローリー（ブリストル・シティ／イングランド）
    スコット・マッケンナ（ディナモ・ザグレブ／クロアチア）
    ネイサン・パターソン（エヴァートン／イングランド）
    アンソニー・ラルストン（セルティック）
    アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）
    ジョン・サウター（レンジャーズ）
    キーラン・ティアニー（セルティック）

    ▼MF
    ライアン・クリスティ（ボーンマス／イングランド）
    ルイス・ファーガソン（ボローニャ／イタリア）
    ビリー・ギルモア（ナポリ／イタリア）
    アンドリュー・アーヴィング（スパルタ・プラハ／チェコ）
    ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ／イングランド）
    ケニー・マクリーン（ノリッジ・シティ／イングランド）
    スコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）
    レノン・ミラー（ウディネーゼ／イタリア）

    FW
    チェ・アダムス（トリノ／イタリア）
    トミー・コンウェイ（ミドルズブラ／イングランド）
    フィンドレイ・カーティス（キルマーノック）
    リンドン・ダイクス（チャールトン／イングランド）
    ジョージ・ハースト（イプスウィッチ・タウン／イングランド）

    監督
    スティーヴ・クラーク

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    【一覧】日本代表招集メンバー

    ▽GK
    早川友基（鹿島アントラーズ）
    大迫敬介（サンフレッチェ広島）
    鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

    ▽DF
    谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
    渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
    冨安健洋（アヤックス／オランダ）
    安藤智哉（ザンクト・パウリ／ドイツ）
    伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
    瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
    菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
    鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

    ▽MF/FW
    伊東純也(ゲンク／ベルギー)
    鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
    三笘薫（ブライトン／イングランド)
    小川航基（NECナイメヘン／オランダ）
    前田大然（セルティック／スコットランド）
    堂安律（フランクフルト／ドイツ）
    上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
    田中碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
    町野修斗（ボルシア・メンヒェングラートバッハ／ドイツ）
    中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
    佐野海舟（マインツ／ドイツ）
    鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
    藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ／ドイツ）
    佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）
    塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
    後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
    佐藤龍之介（FC東京）

    ▽監督
    森保一

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