Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
england japanGetty Images
Yuta Tokuma

【4月1日】サッカー日本代表 イングランド戦のキックオフ時間・日程・メンバー

親善試合
イングランド 対 日本
日本
イングランド

【サッカー日本代表 最新情報】国際親善試合のイングランド代表vs日本代表のキックオフ時間、試合会場、放送・配信予定を紹介。

31日間無料トライアルあり

U-NEXT

W杯目前！日本代表がイングランド＆スコットランド戦へ

U-NEXTがライブ＆見逃し配信！解説に中村俊輔氏ら

まずは31日間無料トライアルに登録！

U-NEXTがライブ配信

31日間無料トライアルあり

今すぐ視聴

サッカー日本代表は2026年4月1日(水)に国際親善試合でイングランド代表と対戦する。

本記事では、イングランド代表vs日本代表のキックオフ時間や中継予定などを紹介する。

日本代表の英国遠征2試合はU-NEXTでも配信！解説に中村俊輔ら31日間無料トライアル

  • イングランド戦の開催日・開始時刻は？

    国際親善試合のイングランド代表vs日本代表は、現地時間2026年3月31日(火)午後20時45分、日本時間4月1日(水)午前3時45分にキックオフを迎える。

    日本代表の英国遠征2試合はU-NEXTでも配信！解説に中村俊輔ら31日間無料トライアル

    • 広告
  • wembley Getty Images

    イングランド戦の試合会場は？

    4月1日(水)に行われるイングランド代表vs日本代表は、イギリス・ロンドンにある「ウェンブリー・スタジアム」で開催される。

    9万の収容人員を誇る国内最大のスタジアムであるウェンブリー・スタジアムは、イングランド代表のホームであり、「サッカーの聖地」とも称される。FAカップなどのイングランド国内カップ戦決勝の舞台であり、これまでにEURO2020決勝や2024年チャンピオンズリーグ決勝の舞台としても使用されてきた。また、先日にはアーセナルvsマンチェスター・シティのカラバオカップ決勝の会場にもなった。

    日本代表の英国遠征2試合はU-NEXTでも配信！解説に中村俊輔ら31日間無料トライアル

  • japan englandGetty Images

    イングランド戦のテレビ放送/ネット配信予定

    イングランド代表vs日本代表は、テレビ放送は地上波『NHK Eテレ』、ネット配信はネット『U-NEXT』と『NHK ONE』で生中継される。『U-NEXT』の配信は「月額プラン(31日間無料トライアル期間を含む)」と「サッカーパック」のどちらのプランに加入していても視聴することが可能だ。

    なお、『NHK』の実況・解説は未発表。『U-NEXT』は下田恒幸氏が実況、そして中村俊輔氏、戸田和幸氏、中山雅史氏が解説という豪華な布陣となっている。

    チャンネル形態中継開始出演者
    U-NEXT月額プラン
    (31日間無料トライアル期間を含む)    		ネット午前3:15【解説】中村俊輔・戸田和幸・中山雅史
    【実況】下田恒幸
    サッカーパック
    NHKNHK Eテレテレビ午前3:30未発表
    NHK ONEネット

    ※すべて日本時間。
    ※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はNHKおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

    日本代表の英国遠征2試合はU-NEXTでも配信！解説に中村俊輔ら31日間無料トライアル

  • england Getty Images

    イングランド代表の基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：16回目
    最高成績：優勝(1966)
    FIFAランキング：4位
    日本戦戦績：3試合2勝1分0敗(5得点3失点)

    日本代表の英国遠征2試合はU-NEXTでも配信！解説に中村俊輔ら31日間無料トライアル

  • england Getty Images

    【一覧】イングランド代表招集メンバー

    ▼GK
    ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
    ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
    ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）
    アーロン・ラムズデール（ニューカッスル・ユナイテッド）
    ジェイソン・スティール（ブライトン）

    ▼DF
    ダン・バーン（ニューカッスル・ユナイテッド）
    マーク・グエイ（マンチェスター・シティ）
    ルイス・ホール（ニューカッスル・ユナイテッド）
    エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
    ティノ・リヴラメント（ニューカッスル・ユナイテッド）
    ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）
    ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
    ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）
    ジェド・スペンス（トッテナム）
    ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
    フィカヨ・トモリ（ミラン／イタリア）

    ▼MF
    エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
    ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー／スペイン）
    ジェームズ・ガーナー（エヴァートン）
    ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
    コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）
    デクラン・ライス（アーセナル）
    モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
    アダム・ウォートン（クリスタル・パレス）

    FW
    ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム・ユナイテッド）
    ドミニク・カルヴァート＝ルーウィン（リーズ・ユナイテッド）
    エベレチ・エゼ（アーセナル）
    フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）
    アンソニー・ゴードン（ニューカッスル・ユナイテッド）
    ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
    ノニ・マドゥエケ（アーセナル）
    コール・パーマー（チェルシー）
    マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
    ブカヨ・サカ（アーセナル）
    ドミニク・ソランケ（トッテナム）

    監督
    トーマス・トゥヘル

    日本代表の英国遠征2試合はU-NEXTでも配信！解説に中村俊輔ら31日間無料トライアル

  • japan Getty Images

    【一覧】日本代表招集メンバー

    ▽GK
    早川友基（鹿島アントラーズ）
    大迫敬介（サンフレッチェ広島）
    鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

    ▽DF
    谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
    渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
    冨安健洋（アヤックス／オランダ）
    安藤智哉（ザンクト・パウリ／ドイツ）
    伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
    瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
    菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
    鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

    ▽MF/FW
    伊東純也（ヘンク／ベルギー)
    鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
    三笘薫（ブライトン／イングランド)
    小川航基（NECナイメヘン／オランダ）
    前田大然（セルティック／スコットランド）
    堂安律（フランクフルト／ドイツ）
    上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
    田中碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
    町野修斗（ボルシア・メンヒェングラートバッハ／ドイツ）
    中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
    佐野海舟（マインツ／ドイツ）
    鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
    藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ／ドイツ）
    佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）
    塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
    後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
    佐藤龍之介（FC東京）

    ▽監督
    森保一

    日本代表の英国遠征2試合はU-NEXTでも配信！解説に中村俊輔ら31日間無料トライアル

  • japan Getty Images

    サッカー日本代表の関連情報

親善試合
イングランド crest
イングランド
ENG
日本 crest
日本
JPN