【4月1日】サッカー日本代表 イングランド戦のキックオフ時間・日程・メンバー

サッカー日本代表は2026年4月1日(水)に国際親善試合でイングランド代表と対戦する。
本記事では、イングランド代表vs日本代表のキックオフ時間や中継予定などを紹介する。
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サッカー日本代表は2026年4月1日(水)に国際親善試合でイングランド代表と対戦する。
本記事では、イングランド代表vs日本代表のキックオフ時間や中継予定などを紹介する。
国際親善試合のイングランド代表vs日本代表は、現地時間2026年3月31日(火)午後20時45分、日本時間4月1日(水)午前3時45分にキックオフを迎える。
4月1日(水)に行われるイングランド代表vs日本代表は、イギリス・ロンドンにある「ウェンブリー・スタジアム」で開催される。
9万の収容人員を誇る国内最大のスタジアムであるウェンブリー・スタジアムは、イングランド代表のホームであり、「サッカーの聖地」とも称される。FAカップなどのイングランド国内カップ戦決勝の舞台であり、これまでにEURO2020決勝や2024年チャンピオンズリーグ決勝の舞台としても使用されてきた。また、先日にはアーセナルvsマンチェスター・シティのカラバオカップ決勝の会場にもなった。
イングランド代表vs日本代表は、テレビ放送は地上波『NHK Eテレ』、ネット配信はネット『U-NEXT』と『NHK ONE』で生中継される。『U-NEXT』の配信は「月額プラン(31日間無料トライアル期間を含む)」と「サッカーパック」のどちらのプランに加入していても視聴することが可能だ。
なお、『NHK』の実況・解説は未発表。『U-NEXT』は下田恒幸氏が実況、そして中村俊輔氏、戸田和幸氏、中山雅史氏が解説という豪華な布陣となっている。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|出演者
|U-NEXT
|月額プラン
(31日間無料トライアル期間を含む)
|ネット
|午前3:15
|【解説】中村俊輔・戸田和幸・中山雅史
【実況】下田恒幸
|サッカーパック
|NHK
|NHK Eテレ
|テレビ
|午前3:30
|未発表
|NHK ONE
|ネット
※すべて日本時間。
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はNHKおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
■基本情報
W杯出場：16回目
最高成績：優勝(1966)
FIFAランキング：4位
日本戦戦績：3試合2勝1分0敗(5得点3失点)
▼GK
ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）
アーロン・ラムズデール（ニューカッスル・ユナイテッド）
ジェイソン・スティール（ブライトン）
▼DF
ダン・バーン（ニューカッスル・ユナイテッド）
マーク・グエイ（マンチェスター・シティ）
ルイス・ホール（ニューカッスル・ユナイテッド）
エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
ティノ・リヴラメント（ニューカッスル・ユナイテッド）
ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）
ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）
ジェド・スペンス（トッテナム）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
フィカヨ・トモリ（ミラン／イタリア）
▼MF
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー／スペイン）
ジェームズ・ガーナー（エヴァートン）
ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）
デクラン・ライス（アーセナル）
モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
アダム・ウォートン（クリスタル・パレス）
▼FW
ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム・ユナイテッド）
ドミニク・カルヴァート＝ルーウィン（リーズ・ユナイテッド）
エベレチ・エゼ（アーセナル）
フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル・ユナイテッド）
ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
ノニ・マドゥエケ（アーセナル）
コール・パーマー（チェルシー）
マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
ブカヨ・サカ（アーセナル）
ドミニク・ソランケ（トッテナム）
▼監督
トーマス・トゥヘル
▽GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
▽DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
安藤智哉（ザンクト・パウリ／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▽MF/FW
伊東純也（ヘンク／ベルギー)
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド)
小川航基（NECナイメヘン／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
町野修斗（ボルシア・メンヒェングラートバッハ／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ／ドイツ）
佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（FC東京）
▽監督
森保一