イタリアvs北アイルランドの日程・キックオフ時間・メンバー

FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスA準決勝でイタリア代表と北アイルランド代表が対戦する。
本記事では、イタリア代表vs北アイルランド代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。
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FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスA準決勝でイタリア代表と北アイルランド代表が対戦する。
本記事では、イタリア代表vs北アイルランド代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。
FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスA準決勝、イタリア代表と北アイルランド代表の一戦は、現地時間3月26日(木)20:45、日本時間3月27日(金)4:45にキックオフを迎える。試合はイタリアのホームゲームとなり、会場はベルガモにある「スタディオ・アトレティ・アズーリ・ディターリア（ニューバランス・アリーナ）」だ。
イタリア代表vs北アイルランド代表を含む2026年W杯欧州予選プレーオフは、『DAZN』がライブ配信する。3大会ぶりのワールドカップ本戦出場を目指すイタリア代表をはじめ、ワールドカップ本戦で日本代表と対戦するパスBの試合などが『DAZN』で視聴可能だ。
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ワールドカップ出場：18回
最高成績：優勝(1934,1938,1982,2006)
前回大会成績：予選敗退
FIFAランク：13位
▽GK
エリーア・カプリーレ （カリアリ）
マルコ・カルネセッキ （アタランタ）
ジャンルイジ・ドンナルンマ （マンチェスター・シティ／イングランド）
アレックス・メレト （ナポリ）
▽DF
アレッサンドロ・バストーニ （インテル）
アレッサンドロ・ブオンジョルノ （ナポリ）
リッカルド・カラフィオーリ （アーセナル／イングランド）
アンドレア・カンビアーゾ （ユヴェントス）
ディエーゴ・コッポラ （パリFC／フランス）
フェデリコ・ディマルコ （インテル）
フェデリコ・ガッティ （ユヴェントス）
ジャンルカ・マンチーニ （ローマ）
マルコ・パレストラ （カリアリ）
ジョルジョ・スカルヴィーニ （アタランタ）
レオナルド・スピナッツォーラ （ナポリ）
▽MF
ニコロ・バレッラ （インテル）
ブライアン・クリスタンテ （ローマ）
ダヴィデ・フラッテージ （インテル）
マヌエル・ロカテッリ （ユヴェントス）
ニッコロ・ピジッリ （ローマ）
サンドロ・トナーリ （ニューカッスル・ユナイテッド／イングランド）
▽FW
フェデリコ・キエーザ （リヴァプール／イングランド）
フランチェスコ・ピーオ・エスポージト （インテル）
モイーズ・キーン （フィオレンティーナ）
マッテオ・ポリターノ （ナポリ）
ジャコモ・ラスパドーリ （アタランタ）
マテオ・レテギ （アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
ジャンルカ・スカマッカ （アタランタ）
▽監督
ジェンナーロ・ガットゥーゾ
ワールドカップ出場：3回
最高成績：準々決勝(1958)
前回大会成績：予選敗退
FIFAランク：69位
▽GK
ベイリー・ピーコック＝ファレル （ブラックプール／イングランド）
コナー・ハザード （プリマス・アーガイル／イングランド）
ピアース・チャールズ （シェフィールド・ウェンズデイ／イングランド）
ジョシュ・クラーク （パーティック・シスル／スコットランド）
▽DF
ダニエル・バラード （サンダーランド／イングランド）
トライ・ヒューム （サンダーランド／イングランド）
キアラン・ブラウン （オックスフォード・ユナイテッド／イングランド）
ブロディ・スペンサー （オックスフォード・ユナイテッド／イングランド）
パディ・マクネア （ハル・シティ／イングランド）
エオイン・トール （ボルトン・ワンダラーズ／イングランド）
ルアイリ・マッコンヴィル （ノリッジ・シティ／イングランド）
テリー・デブリン （ポーツマス／イングランド）
▽MF
ジェイミー・ドンリー （オックスフォード・ユナイテッド／イングランド）
ジェイミー・マクドネル （オックスフォード・ユナイテッド／イングランド）
ジョージ・サヴィル （ルートン・タウン／イングランド）
アリスター・マッキャン （プレストン・ノースエンド／イングランド）
シェイ・チャールズ （サウサンプトン／イングランド）
アイザック・プライス （ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン／イングランド）
ポール・スミス （クイーンズ・パーク・レンジャーズ／イングランド）
イーサン・ガルブレイス （スウォンジー・シティ／ウェールズ）
ジャスティン・デベニー （クリスタル・パレス／イングランド）
ブラッド・ライオンズ （キルマーノック／スコットランド）
パトリック・ケリー （バーンズリー／イングランド）
キーラン・モリソン （リヴァプール／イングランド）
▽FW
ジョシュ・マゲニス （エクセター・シティ／イングランド）
ディオン・チャールズ （ハダースフィールド・タウン／イングランド）
カラム・マーシャル （VfLボーフム／ドイツ）
ジェイミー・リード （スティヴネイジ／イングランド）
▽監督
マイケル・オニール