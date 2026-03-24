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Yuta Tokuma

イタリアvs北アイルランドの日程・キックオフ時間・メンバー

【ワールドカップ欧州予選】FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフのパスA準決勝イタリア代表vs北アイルランド代表の試合日程、メンバー、放送・配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスA準決勝でイタリア代表と北アイルランド代表が対戦する。

本記事では、イタリア代表vs北アイルランド代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。

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    イタリア代表vs北アイルランド代表の試合日時は？

    FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスA準決勝、イタリア代表と北アイルランド代表の一戦は、現地時間3月26日(木)20:45、日本時間3月27日(金)4:45にキックオフを迎える。試合はイタリアのホームゲームとなり、会場はベルガモにある「スタディオ・アトレティ・アズーリ・ディターリア（ニューバランス・アリーナ）」だ。

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  • イタリア代表vs北アイルランド代表｜テレビ放送・ネット配信予定

    イタリア代表vs北アイルランド代表を含む2026年W杯欧州予選プレーオフは、『DAZN』がライブ配信する。3大会ぶりのワールドカップ本戦出場を目指すイタリア代表をはじめ、ワールドカップ本戦で日本代表と対戦するパスBの試合などが『DAZN』で視聴可能だ。

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    イタリア代表｜基本情報・メンバー

    ■基本情報

    ワールドカップ出場：18回
    最高成績：優勝(1934,1938,1982,2006)
    前回大会成績：予選敗退
    FIFAランク：13位

    ■招集メンバー

    ▽GK
    エリーア・カプリーレ　（カリアリ）
    マルコ・カルネセッキ　（アタランタ）
    ジャンルイジ・ドンナルンマ　（マンチェスター・シティ／イングランド）
    アレックス・メレト　（ナポリ）

    ▽DF
    アレッサンドロ・バストーニ　（インテル）
    アレッサンドロ・ブオンジョルノ　（ナポリ）
    リッカルド・カラフィオーリ　（アーセナル／イングランド）
    アンドレア・カンビアーゾ　（ユヴェントス）
    ディエーゴ・コッポラ　（パリFC／フランス）
    フェデリコ・ディマルコ　（インテル）
    フェデリコ・ガッティ　（ユヴェントス）
    ジャンルカ・マンチーニ　（ローマ）
    マルコ・パレストラ　（カリアリ）
    ジョルジョ・スカルヴィーニ　（アタランタ）
    レオナルド・スピナッツォーラ　（ナポリ）

    ▽MF
    ニコロ・バレッラ　（インテル）
    ブライアン・クリスタンテ　（ローマ）
    ダヴィデ・フラッテージ　（インテル）
    マヌエル・ロカテッリ　（ユヴェントス）
    ニッコロ・ピジッリ　（ローマ）
    サンドロ・トナーリ　（ニューカッスル・ユナイテッド／イングランド）

    ▽FW
    フェデリコ・キエーザ　（リヴァプール／イングランド）
    フランチェスコ・ピーオ・エスポージト　（インテル）
    モイーズ・キーン　（フィオレンティーナ）
    マッテオ・ポリターノ　（ナポリ）
    ジャコモ・ラスパドーリ　（アタランタ）
    マテオ・レテギ　（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
    ジャンルカ・スカマッカ　（アタランタ）

    ▽監督
    ジェンナーロ・ガットゥーゾ

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    北アイルランド代表｜基本情報・メンバー

    ■基本情報

    ワールドカップ出場：3回
    最高成績：準々決勝(1958)
    前回大会成績：予選敗退
    FIFAランク：69位

    ■招集メンバー

    ▽GK
    ベイリー・ピーコック＝ファレル　（ブラックプール／イングランド）
    コナー・ハザード　（プリマス・アーガイル／イングランド）
    ピアース・チャールズ　（シェフィールド・ウェンズデイ／イングランド）
    ジョシュ・クラーク　（パーティック・シスル／スコットランド）

    ▽DF
    ダニエル・バラード　（サンダーランド／イングランド）
    トライ・ヒューム　（サンダーランド／イングランド）
    キアラン・ブラウン　（オックスフォード・ユナイテッド／イングランド）
    ブロディ・スペンサー　（オックスフォード・ユナイテッド／イングランド）
    パディ・マクネア　（ハル・シティ／イングランド）
    エオイン・トール　（ボルトン・ワンダラーズ／イングランド）
    ルアイリ・マッコンヴィル　（ノリッジ・シティ／イングランド）
    テリー・デブリン　（ポーツマス／イングランド）

    ▽MF
    ジェイミー・ドンリー　（オックスフォード・ユナイテッド／イングランド）
    ジェイミー・マクドネル　（オックスフォード・ユナイテッド／イングランド）
    ジョージ・サヴィル　（ルートン・タウン／イングランド）
    アリスター・マッキャン　（プレストン・ノースエンド／イングランド）
    シェイ・チャールズ　（サウサンプトン／イングランド）
    アイザック・プライス　（ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン／イングランド）
    ポール・スミス　（クイーンズ・パーク・レンジャーズ／イングランド）
    イーサン・ガルブレイス　（スウォンジー・シティ／ウェールズ）
    ジャスティン・デベニー　（クリスタル・パレス／イングランド）
    ブラッド・ライオンズ　（キルマーノック／スコットランド）
    パトリック・ケリー　（バーンズリー／イングランド）
    キーラン・モリソン　（リヴァプール／イングランド）

    ▽FW
    ジョシュ・マゲニス　（エクセター・シティ／イングランド）
    ディオン・チャールズ　（ハダースフィールド・タウン／イングランド）
    カラム・マーシャル　（VfLボーフム／ドイツ）
    ジェイミー・リード　（スティヴネイジ／イングランド）

    ▽監督

    マイケル・オニール

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