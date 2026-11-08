VIVANT 2最終回直前スペシャルは何時から？放送/配信予定・視聴方法

堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンの最終回直前スペシャルが放送される。

本記事では、『VIVANT 2』最終回直前スペシャルの放送開始時間を紹介する。

『VIVANT 2』最終回直前スペシャルは何時から？

TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンの特別番組『VIVANT最終回直前SP』は、2026年11月8日(日)19:00から21:00まで、TBS系列全国ネットで生放送される。

さらに、特番終了直後の21:00からは、第2シーズン最終回となる第24話を放送。最終回は通常より10分拡大され、22:04までの64分枠となる。

直前スペシャルから最終回本編まで、合計3時間4分にわたる特別編成となっている。

番組 放送日時 放送時間 VIVANT最終回直前SP 11月8日(日)19:00～21:00 2時間(生放送) VIVANT第24話(最終回) 11月8日(日)21:00～22:04 64分(10分拡大)

『VIVANT』最終回直前SPの出演者・MC一覧

『VIVANT最終回直前SP』には、主演の堺雅人をはじめ、阿部寛、竜星涼、富栄ドラムら主要キャストが出演する。

番組MCは麒麟の川島明とTBSアナウンサーの田村真子が担当。さらに、役所広司や二宮和也らも特別出演する予定だ。

主な出演者は以下の通り。

出演区分 出演者 MC 川島明(麒麟)、田村真子(TBSアナウンサー) ドラマ主要キャスト 堺雅人、阿部寛、竜星涼、富栄ドラム、Ohm-Tanapak、リンリン 特別出演 役所広司、二宮和也 VIVANT悪役会議室 迫田孝也、河内大和、馬場徹 スタジオゲスト アン ミカ、高橋茂雄(サバンナ)、平子祐希(アルコ&ピース)

『VIVANT』最終回直前SPの内容・見どころは？

『VIVANT最終回直前SP』では、これまでの物語を振り返る特別ダイジェストや最終回の結末予想、撮影の舞台裏映像などが放送される予定だ。

主な見どころは以下の通り。

千住明による生オーケストラ演奏

番組のオープニングでは、音楽総監督・千住明による生オーケストラ演奏が披露される。

迫力ある音楽とともに豪華キャスト陣が登場し、最終回直前の特別番組が幕を開ける。

特別ダイジェストと最終回の結末予想

これまでの重要な展開や未回収の伏線を振り返る特別ダイジェストが放送される。

また、スタジオゲストとともに最終回の結末を大胆予想。乃木憂助(堺雅人)や野崎守(阿部寛)らが迎える運命について考察する。

テレビ初公開のメイキング映像・撮影裏話

番組では、これまで公開されていなかった撮影の舞台裏映像や出演者のエピソードも紹介される。

主演・堺雅人が撮影に向けて取り組んだ肉体改造の秘密や、阿部寛の獄中シーンにまつわるエピソードなど、ドラマ本編では見られない貴重な映像が公開される予定だ。

「VIVANT悪役会議室」が堺雅人・阿部寛に直接考察

YouTubeなどで話題の「VIVANT悪役会議室」から、迫田孝也、河内大和、馬場徹の3人が登場する。

劇中で悪役を演じた3人がテレビで初集結し、堺雅人と阿部寛に対して最終回に関する2つの考察を直接ぶつける。

堺雅人から最終回直前のラストメッセージ

番組のエンディングでは、主演の堺雅人から視聴者に向けたラストメッセージが届けられる。

そのまま21:00から放送される第24話へと続くため、最終回を迎える直前の特別なメッセージにも注目したい。

『VIVANT』最終回直前SPの視聴方法は？

『VIVANT』最終回直前スペシャルは、2026年11月8日(日)19:00からTBS系列全国ネットで生放送される。

地上波テレビで無料視聴できるため、TBS系列の放送対象地域であれば、特別な契約や追加料金は必要ない。

特番終了後の21:00からは第2シーズン最終回が放送されるため、続けて視聴したい人は放送時間を確認しておこう。

視聴方法 放送・配信内容 料金 TBS系列 11月8日(日)19:00～21:00に生放送 無料

※放送・配信内容は変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトを確認してください。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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