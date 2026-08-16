VIVANT2は全何話？最終回はいつ？2クール連続放送の期間・最終話の日程予想・放送スケジュールまとめ

TBS系日曜劇場『VIVANT 2』は、2026年7月26日(日)から毎週日曜21:00に放送されている。前作から続く物語が描かれる第2シーズンは、2クール連続での放送が予定されており、通常の日曜劇場よりも長期間にわたって展開される。

本記事では、『VIVANT 2』の放送期間や全何話になるのか、最終回の放送日について紹介する。

VIVANT 2は全何話？

日曜劇場『VIVANT 2』の全話数については、現時点で公式から発表されていない。

ただし、第2シーズンは日曜劇場としては異例となる2クール連続放送が予定されている。通常の1クール作品が10話前後で構成されることを踏まえると、『VIVANT 2』は全20話前後、場合によっては20〜22話程度になる可能性が考えられる。

前作『VIVANT』は全10話で完結している一方、第2シーズンはその続編としてシリーズ通算「第11話」からスタートしている。そのため、仮に『VIVANT 2』が全20話構成となった場合、最終回はシリーズ通算第30話にあたる。

現時点では正式な話数は未発表のため、今後の放送スケジュールや特別編成によって変更される可能性がある。

項目 内容 VIVANT シーズン1 全10話 VIVANT 2 全20〜22話前後と予想 放送形態 2クール連続放送 第2シーズン開始話 シリーズ通算第11話 正式な全話数 未発表

VIVANT 2の最終回はいつ？放送期間は？

日曜劇場『VIVANT 2』の最終回放送日については、現時点で公式発表されていない。

ただし、2026年7月26日(日)から毎週日曜に放送され、途中で放送休止がないと仮定した場合、全話数によって最終回の日程をある程度予想することができる。

全20話の場合は2026年12月6日(日)、全21話なら12月13日(日)、全22話なら12月20日(日)が最終回の候補となる。なお、特別番組やスポーツ中継などによる放送休止が入った場合は、最終回の日程が後ろ倒しになる可能性もある。

第2シーズンの全話数 シリーズ通算 最終回予想日 全20話 第30話 2026年12月6日(日) 全21話 第31話 2026年12月13日(日) 全22話 第32話 2026年12月20日(日)

VIVANT 2のネット配信予定は？

TBS系日曜劇場『VIVANT 2』は、ネット配信でも視聴できる予定だ。見放題配信では『U-NEXT』が独占配信を行い、地上波放送終了後から最新話が順次配信される。

『U-NEXT』での配信は、2026年7月26日(日)の初回放送終了直後から開始予定。第2シーズンの見放題配信はU-NEXT独占となっており、現時点で他の主要動画配信サービスでの配信予定は発表されていない。

また、無料の見逃し配信では『TVer』と『TBS FREE』で最新話を視聴できる予定だ。地上波放送の翌日から約1週間、最新話が無料配信される見込みのため、リアルタイムで見られない場合は見逃し配信を活用したい。

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ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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