【11月8日】VIVANT最終回のテレビ放送・ネット見逃し配信予定

堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンの最終回(第24話)が放送される。

本記事では、『VIVANT』最終回のテレビ放送時間やネット見逃し配信予定を紹介する。

【11月8日】『VIVANT』最終回のテレビ放送・ネット見逃し配信予定

TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンの最終回(第24話)は、2026年11月8日(日)21:00から22:04まで放送される。

最終回は通常より10分拡大された64分枠で放送。また、同日19:00からは2時間の生放送特番『VIVANT最終回直前SP』も予定されている。

テレビ放送に加え、TVerやTBS FREEでの無料配信、U-NEXTでの見放題配信が予定されている。

視聴方法 放送・配信内容 料金 TBS系列 11月8日(日)21:00～22:04に最終回を放送 無料 TVer リアルタイム配信・期間限定の無料見逃し配信 無料 TBS FREE リアルタイム配信・期間限定の無料見逃し配信 無料 U-NEXT 最終回を放送終了後から配信。第1・2シーズン全話を見放題配信 有料(31日間無料トライアルあり)

『VIVANT』最終回はTVer・TBS FREEで無料配信

TVerとTBS FREEでは、『VIVANT』第2シーズン最終回を地上波放送終了後から期間限定で無料見逃し配信する予定だ。

また、19:00からの『VIVANT最終回直前SP』と21:00からの最終回本編は、テレビ放送と同時にリアルタイム配信される予定となっている。

なお、前週放送の第23話の無料見逃し配信は、11月8日(日)20:59に終了予定だ。最終回前に復習したい場合は、配信期限に注意したい。

『VIVANT』最終回はU-NEXTで全話見放題配信

U-NEXTでは、『VIVANT』第2シーズン最終回が地上波放送終了後から順次配信される。

第2シーズンだけでなく、第1シーズン全10話やスピンオフ作品『ドラム』『チンギス』も見放題で配信されており、シリーズをまとめて視聴できる。

また、初回登録者向けの31日間無料トライアルも利用できるため、過去のエピソードを振り返りたい人や最終回を見逃した人にもおすすめだ。

『VIVANT』最終回の注目シーンは？第24話で明かされる謎を整理

TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、2026年11月8日(日)放送の第24話「冒険完結！過去から未来へ託された願い」で最終回を迎える。

物語のクライマックスでは、第23話で発生した野崎守(阿部寛)への銃撃事件や、乃木憂助(堺雅人)とリュウ・ミンシュエンの関係、核融合技術をめぐる争いなど、数々の謎が明らかになると期待される。

特に気になるのが、リュウに撃たれた野崎の安否だ。銃撃が敵を欺くための偽装工作だった可能性もあり、リュウが野崎に発砲した本当の理由が注目される。

また、乃木とリュウが瓜二つである理由も、これまで明かされていない重要な謎の一つだ。2人の過去や関係性が明らかになることで、物語が大きく動く可能性がある。

さらに、中国の秘密情報組織「シンシー」が狙う核融合データや、ジャミーンの体内から取り出された秘密のディスクの行方も焦点となる。

一方、ノゴーン・ベキ(役所広司)とエリシャの出会いから始まった因縁や、ベキが読んでいた『ノアの方舟』が何を意味するのかも気になるところだ。

乃木が別班としての使命と大切な人との未来をどう選択するのか。全24話にわたる物語がどのような結末を迎えるのか注目したい。

VIVANT 2はU-NEXTで全話見逃し配信中！無料トライアルで見られる

TBS日曜劇場『VIVANT 2』は、『U-NEXT』で第1・2シリーズの全話を見放題独占配信している。地上波放送終了後から最新話が順次追加されるため、放送を見逃した場合でも好きなタイミングで視聴できる。

『U-NEXT』では、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から配信を開始。TVerやTBS FREEが最新話を中心とした期間限定の見逃し配信となるのに対し、U-NEXTでは配信中の第2シーズン各話をまとめて視聴できるため、途中から見始めた人や過去回を振り返りたい人にも利用しやすい。

また、『VIVANT 2』の見放題配信はU-NEXT独占となっている。最新話だけを無料で視聴する場合はTVerやTBS FREEを利用できるが、1週間程度で最新話が視聴できなくなるため、第1話から最新話までまとめて見逃し視聴したい場合はU-NEXT経由での視聴がおすすめだ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録方法

ドラマ『VIVANT 2』は、U-NEXTの見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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