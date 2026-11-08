VIVANT 2最終回をネット配信で見るには？無料視聴はできる？

堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンの最終回(第24話)が、2026年11月8日(日)21:00から放送される。

本記事では、『VIVANT』第2シーズン最終回をネット配信で見る方法や、無料視聴について紹介する。

『VIVANT 2』最終回をネット配信で見るには？無料視聴方法は？

TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンの最終回(第24話)は、2026年11月8日(日)21:00から放送される。

最終回はTVerやTBS FREEで無料視聴できるほか、U-NEXTでは第1・2シーズンの全話を見放題配信している。

各サービスの配信内容は以下の通り。

配信サービス 配信内容 料金 TVer リアルタイム配信・約1週間の無料見逃し配信 無料 TBS FREE リアルタイム配信・約1週間の無料見逃し配信 無料 U-NEXT 第1・2シーズン全話、スピンオフを見放題配信 有料(31日間無料トライアルあり)

TVer・TBS FREEでは最終回を無料配信

TVerとTBS FREEでは、11月8日(日)21:00からの最終回を地上波放送と同時に無料配信する予定だ。

また、19:00から放送される『VIVANT最終回直前SP』もリアルタイムで視聴できる。

放送終了後には約1週間限定で無料見逃し配信が実施されるため、テレビ放送を見逃した場合でも視聴可能だ。

なお、前週放送の第23話は11月8日(日)20:59に無料見逃し配信が終了する予定のため、最終回前に復習したい場合は注意したい。

U-NEXTでは第1・2シーズン全話を見放題配信

U-NEXTでは、『VIVANT』第2シーズンを独占見放題配信している。

最終回も地上波放送終了後から順次追加され、第1シーズン全10話やスピンオフ作品『ドラム』『チンギス』もまとめて視聴できる。

また、初回登録者向けの31日間無料トライアルを利用すれば、無料期間中は対象の見放題作品を追加料金なしで視聴可能だ。

最終回だけを無料で見たい場合はTVerやTBS FREE、過去の放送回やスピンオフまでまとめて楽しみたい場合はU-NEXTがおすすめだ。

VIVANT 2はU-NEXTで全話見逃し配信中！無料トライアルで見られる

TBS日曜劇場『VIVANT 2』は、『U-NEXT』で第1・2シリーズの全話を見放題独占配信している。地上波放送終了後から最新話が順次追加されるため、放送を見逃した場合でも好きなタイミングで視聴できる。

『U-NEXT』では、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から配信を開始。TVerやTBS FREEが最新話を中心とした期間限定の見逃し配信となるのに対し、U-NEXTでは配信中の第2シーズン各話をまとめて視聴できるため、途中から見始めた人や過去回を振り返りたい人にも利用しやすい。

また、『VIVANT 2』の見放題配信はU-NEXT独占となっている。最新話だけを無料で視聴する場合はTVerやTBS FREEを利用できるが、1週間程度で最新話が視聴できなくなるため、第1話から最新話までまとめて見逃し視聴したい場合はU-NEXT経由での視聴がおすすめだ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録方法

ドラマ『VIVANT 2』は、U-NEXTの見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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