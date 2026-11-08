VIVANT 2最終回は何時間ある？何分まで？放送時間延長はある？

堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンが、2026年11月8日(日)に最終回を迎える。

本記事では、『VIVANT』第2シーズン最終回の放送時間や終了予定時刻、延長・拡大放送について紹介する。

『VIVANT 2』最終回は何時間？何時何分まで放送される？

TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンの最終回(第24話)は、2026年11月8日(日)21:00から22:04まで放送される。

最終回本編は1時間4分(64分枠)となり、通常の54分枠から10分拡大される。

また、同日19:00からは2時間の生放送特番『VIVANT最終回直前SP』も放送。直前特番と最終回を合わせると、合計3時間4分にわたる特別編成となる。

番組 放送時間 放送時間の長さ VIVANT最終回直前SP 19:00～21:00 2時間(120分) VIVANT第24話(最終回) 21:00～22:04 1時間4分(64分) 合計 19:00～22:04 3時間4分(184分)

『VIVANT』最終回の見どころは？野崎の生死や伏線回収に注目

TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンの最終回(第24話)「冒険完結！過去から未来へ託された願い」では、野崎守(阿部寛)の生死や、これまでに残された数々の伏線がどのように回収されるのか注目が集まる。

第23話では、乃木憂助(堺雅人)と瓜二つのリュウ・ミンシュエンが野崎に発砲する衝撃の展開が描かれた。最終回では銃撃の真相に加え、核融合データをめぐる争いや、乃木と父・ノゴーン・ベキ(役所広司)の因縁にも決着がつくと予想される。

特に注目されるのが、第23話のラストで描かれた野崎への銃撃だ。リュウは「さようなら愛しき人よ」と告げて発砲したが、野崎の死亡が確定したわけではなく、敵を欺くための偽装工作だった可能性も考えられる。

また、ジャミーンの体内から取り出された秘密のディスクや、中国の秘密情報組織「シンシー」が狙う核融合技術のデータも物語の重要な鍵を握る。

さらに、7年前にベキがエリシャと出会ったことから始まる因縁や、乃木が別班の使命と大切な人との未来をどう選択するのかも見どころだ。

全24話にわたって描かれてきた物語がどのような結末を迎え、『VIVANT』というタイトルの真の意味が明かされるのか注目したい。

注目ポイント 見どころ・考察 野崎の生死と銃撃の真相 リュウに撃たれた野崎は生存しているのか。死亡偽装の可能性やリュウの真意に注目 乃木とリュウの関係 2人が瓜二つである理由や、隠された過去・血縁関係の解明 核融合データの行方 秘密のディスクをめぐる争奪戦や、シンシーの真の目的 乃木とベキの因縁 父から子へ託された想いや、乃木が最後に下す決断 ノアの方舟とタイトルの意味 ベキが読んでいた『ノアの方舟』の暗示や、『VIVANT』というタイトルに込められた意味

VIVANT 2はU-NEXTで全話見逃し配信中！無料トライアルで見られる

TBS日曜劇場『VIVANT 2』は、『U-NEXT』で第1・2シリーズの全話を見放題独占配信している。地上波放送終了後から最新話が順次追加されるため、放送を見逃した場合でも好きなタイミングで視聴できる。

『U-NEXT』では、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から配信を開始。TVerやTBS FREEが最新話を中心とした期間限定の見逃し配信となるのに対し、U-NEXTでは配信中の第2シーズン各話をまとめて視聴できるため、途中から見始めた人や過去回を振り返りたい人にも利用しやすい。

また、『VIVANT 2』の見放題配信はU-NEXT独占となっている。最新話だけを無料で視聴する場合はTVerやTBS FREEを利用できるが、1週間程度で最新話が視聴できなくなるため、第1話から最新話までまとめて見逃し視聴したい場合はU-NEXT経由での視聴がおすすめだ。

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ドラマ『VIVANT 2』は、U-NEXTの見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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