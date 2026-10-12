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ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸が、MLBポストシーズン2026のナ・リーグ優勝決定シリーズで先発登板する。

本記事では、山本由伸の次回登板日時や対戦投手、前回登板時の成績、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

山本由伸の次回登板はいつ？先発予定は？

山本由伸の次回登板は、日本時間2026年10月13日(火)6:00開始のミルウォーキー・ブルワーズ戦に決定した。

ドジャースはナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズと対戦。アウェイのアメリカンファミリー・フィールドで開催される第2戦で、先発マウンドに上がる。

項目 内容 登板予定日 2026年10月13日(火) 試合開始時間 6:00 ラウンド ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第2戦 対戦カード ブルワーズ vs ドジャース 予告先発 ブルワーズ：ローガン・ヘンダーソン

ドジャース：山本由伸 開催球場 アメリカンファミリー・フィールド

※すべて日本時間。

山本由伸の前回登板成績は？

山本由伸は、10月7日(水)に行われたブレーブスとのナ・リーグ地区シリーズ第3戦でポストシーズン2026初登板となった。

その試合では7回を投げて1失点、10奪三振を記録。ドジャースは3-1で勝利し、山本が勝利投手となった。

項目 成績 登板日 10月7日(水) 対戦相手 アトランタ・ブレーブス 投球回 7回 失点 1 奪三振 10 勝敗 勝利

ドジャースのMLBポストシーズン2026日程・中継局一覧

MLBポストシーズン2026は、ネット『SPOTVチャンネル(Amazon)』『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazon)』『Lemino(SPOTVパック)』でライブ配信される。テレビ放送は地上波『NHK総合』、衛星放送『NHK BS』『NHK BSプレミアム4K』『J SPORTS』で実施される。

ドジャースはナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズと対戦する。10月12日(月・祝)から最大7試合が行われ、いずれかのチームが先に4勝した場合、残りの試合は開催されない。

ドジャース戦の日程および対戦カード、中継予定は以下の通り。

※すべて日本時間。

※第5戦～第7戦はどちらかのチームが4勝していない場合のみ開催。

※放送・配信予定は変更となる可能性があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

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