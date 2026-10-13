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Softbank NipponhamGetty Images
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Tsutomu Maeda

福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズはいつ？試合日程・予告先発・テレビ放送/ネット配信予定｜パ・リーグCS

プロ野球クライマックスシリーズ2026・ファイナルステージの福岡ソフトバンクホークスvs北海道日本ハムファイターズはいつ開催？試合日程やプレイボール時刻、予告先発、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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福岡ソフトバンクホークスと北海道日本ハムファイターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026のファイナルステージで対戦する。

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本記事では、ソフトバンク対日本ハムの試合日程、予告先発、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ソフトバンク対日本ハムはいつ？クライマックスシリーズ試合日程

パ・リーグ優勝のソフトバンクと、1stステージで西武に2勝1敗で勝利した日本ハムによるクライマックスシリーズ・ファイナルステージは、10月14日(水)からみずほPayPayドーム福岡で開催される。

ファイナルステージは最大7試合制で、ソフトバンクに2勝のアドバンテージが与えられる。アドバンテージを含めて先に5勝したチームが日本シリーズへ進出する。

開催日時

ラウンド

対戦カード

会場

10/14(水)
18:00

第1戦

ソフトバンク vs 日本ハム

みずほPayPayドーム福岡

10/15(木)
18:00

第2戦

ソフトバンク vs 日本ハム

みずほPayPayドーム福岡

10/16(金)
18:00

第3戦

ソフトバンク vs 日本ハム

みずほPayPayドーム福岡

10/17(土)
18:00

第4戦

ソフトバンク vs 日本ハム

みずほPayPayドーム福岡

10/18(日)
18:00

第5戦

ソフトバンク vs 日本ハム

みずほPayPayドーム福岡

10/19(月)
18:00

第6戦

ソフトバンク vs 日本ハム

みずほPayPayドーム福岡

10/20(火)
18:00

第7戦

ソフトバンク vs 日本ハム

みずほPayPayドーム福岡

10/21(水)
18:00

予備日

ソフトバンク vs 日本ハム

みずほPayPayドーム福岡

※ステージ勝者が決定した時点で、以降の試合は開催なし。

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ソフトバンク対日本ハムの予告先発は誰？

ソフトバンク対日本ハムのクライマックスシリーズ・ファイナルステージ第1戦の予告先発は、ソフトバンクがリバン・モイネロ、日本ハムが山﨑福也となっている。

各試合の予告先発は、慣例として各試合前日の発表が見込まれる。

試合

ソフトバンク

日本ハム

第1戦
10/14(水)18:00

L・モイネロ

山﨑福也

第2戦
10/15(木)18:00

未発表

未発表

第3戦
10/16(金)18:00

未発表

未発表

第4戦
10/17(土)18:00

未発表

未発表

第5戦
10/18(日)18:00

未発表

未発表

第6戦
10/19(月)18:00

未発表

未発表

第7戦
10/20(火)18:00

未発表

未発表

※予告先発は変更となる場合があります。最新情報は大会および球団公式サイトよりご確認ください。

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ソフトバンク対日本ハムのテレビ放送・ネット配信予定

ソフトバンク対日本ハムのファイナルステージは、ネット『DAZN』『パ・リーグTV』などで全試合をライブ配信。衛星放送『スポーツライブ＋』でも全試合を生中継する。『スポーツライブ＋』は『スカパー！プロ野球セット』でも視聴可能だ。

地上波では『TOKYO MX』が全試合を生中継するほか、福岡・北海道のローカル各局でも一部試合を中継。BS放送では『NHK BS』が第1戦・第3戦～第7戦、『BS朝日』が第2戦を生中継する。

チャンネル

形態

放送・配信試合

DAZN

ネット

全試合ライブ配信
セ・パ両リーグ視聴可能

パ・リーグTV

ネット

全試合ライブ配信

スポーツライブ＋

衛星放送

全試合を生中継

スカパー！プロ野球セット

衛星放送

全試合を生中継

ベースボールLIVE

ネット

全試合ライブ配信

Rakuten TV

ネット

全試合ライブ配信

TOKYO MX

地上波

全試合を生中継

NHK BS

衛星放送

第1戦・第3戦～第7戦を生中継

BS朝日

衛星放送

第2戦のみ生中継

FBS福岡放送

地上波

第1戦・第7戦を生中継

TNCテレビ西日本

地上波

第2戦のみ生中継

RKB毎日放送

地上波

第3戦のみ生中継

TVQ九州放送

地上波

第4戦のみ生中継

KBC九州朝日放送

地上波

第5戦・第6戦を生中継

HTB北海道テレビ

地上波

第1戦・第6戦を生中継

STV札幌テレビ

地上波

第2戦・第7戦を生中継

HBC北海道放送

地上波

第3戦のみ生中継

TVhテレビ北海道

地上波

第4戦のみ生中継

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

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