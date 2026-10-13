あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Hanshin DeNADAZN
プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能
Tsutomu Maeda

阪神タイガース対横浜DeNAベイスターズはいつ？試合日程・予告先発・テレビ放送/ネット配信予定｜セ・リーグCS

プロ野球クライマックスシリーズ2026・ファイナルステージの阪神タイガースvs横浜DeNAベイスターズはいつ開催？試合日程やプレイボール時刻、予告先発、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得
パ・リーグ主催試合を配信
pacific league tv logo 16-9

パ・リーグTV

パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！

パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。

パ・リーグTVで視聴
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額最安値
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得
パ・リーグ主催試合を配信
pacific league tv logo 16-9

パ・リーグTV

パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！

パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。

パ・リーグTVで視聴
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額最安値
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得

阪神タイガースと横浜DeNAベイスターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026のファイナルステージで対戦する。

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

本記事では、阪神対DeNAの試合日程、予告先発、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

阪神対DeNAはいつ？クライマックスシリーズ試合日程

セ・リーグ優勝の阪神と、1stステージで巨人に2連勝したDeNAによるクライマックスシリーズ・ファイナルステージは、10月14日(水)から阪神甲子園球場で開催される。

ファイナルステージは最大6試合制で、阪神に1勝のアドバンテージが与えられる。アドバンテージを含めて先に4勝したチームが日本シリーズへ進出する。

開催日時

ラウンド

対戦カード

会場

10/14(水)
18:00

第1戦

阪神 vs DeNA

阪神甲子園球場

10/15(木)
18:00

第2戦

阪神 vs DeNA

阪神甲子園球場

10/16(金)
18:00

第3戦

阪神 vs DeNA

阪神甲子園球場

10/17(土)
14:00

第4戦

阪神 vs DeNA

阪神甲子園球場

10/18(日)
14:00

第5戦

阪神 vs DeNA

阪神甲子園球場

10/19(月)
18:00

第6戦

阪神 vs DeNA

阪神甲子園球場

10/20(火)
18:00

予備日

阪神 vs DeNA

阪神甲子園球場

10/21(水)
18:00

予備日

阪神 vs DeNA

阪神甲子園球場

※ステージ勝者が決定した時点で、以降の試合は開催なし。

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

阪神対DeNAの予告先発は？

阪神対DeNAのクライマックスシリーズ・ファイナルステージ第1戦の予告先発は、阪神が村上頌樹、DeNAが平良拳太郎となっている。

各試合の予告先発は、慣例として各試合前日の発表が見込まれる。

試合

阪神

DeNA

第1戦
10/14(水)18:00

村上頌樹

平良拳太郎

第2戦
10/15(木)18:00

未発表

未発表

第3戦
10/16(金)18:00

未発表

未発表

第4戦
10/17(土)14:00

未発表

未発表

第5戦
10/18(日)14:00

未発表

未発表

第6戦
10/19(月)18:00

未発表

未発表

※予告先発は変更となる場合があります。最新情報は大会および球団公式サイトよりご確認ください。

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

阪神対DeNAのテレビ放送・ネット配信予定

阪神対DeNAのファイナルステージは、ネット『DAZN』『虎テレ』が全試合をライブ配信。衛星放送は『スカイA』が第1戦・第4戦・第5戦、『GAORA SPORTS』が第2戦・第3戦・第6戦を生中継する。いずれも『スカパー！プロ野球セット』で視聴可能だ。

地上波では『ABCテレビ』『読売テレビ』『サンテレビ』が一部試合を生中継。BS放送は『NHK BS』が第2戦から第5戦、『BSテレ東』が第1戦を生中継する。

チャンネル

形態

放送・配信試合

DAZN

ネット

全試合ライブ配信
セ・パ両リーグ視聴可能

スカイA

衛星放送

第1戦・第4戦・第5戦を生中継

GAORA SPORTS

衛星放送

第2戦・第3戦・第6戦を生中継

スカパー！プロ野球セット

衛星放送

全試合を生中継

虎テレ

ネット

全試合ライブ配信

ABCテレビ

地上波

第1戦のみ生中継

読売テレビ

地上波

第2戦・第6戦を生中継

サンテレビ

地上波

第3戦・第5戦を生中継

NHK BS

衛星放送

第2戦・第3戦・第4戦・第5戦を生中継

BSテレ東

衛星放送

第1戦のみ生中継

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

短期決戦に最適！DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元

dmm dazn hodai 2026DMM

DAZNでプロ野球クライマックスシリーズを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。

さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。

現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。クライマックスシリーズをお得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。

▶クライマックスシリーズ全試合を見るならDMM×DAZNホーダイが最安値！DAZN加入中でも切り替えOK

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

プロ野球クライマックスシリーズ2026の関連情報

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー