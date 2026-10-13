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阪神タイガースと横浜DeNAベイスターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026のファイナルステージで対戦する。

本記事では、阪神対DeNAの試合日程、予告先発、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

阪神対DeNAはいつ？クライマックスシリーズ試合日程

セ・リーグ優勝の阪神と、1stステージで巨人に2連勝したDeNAによるクライマックスシリーズ・ファイナルステージは、10月14日(水)から阪神甲子園球場で開催される。

ファイナルステージは最大6試合制で、阪神に1勝のアドバンテージが与えられる。アドバンテージを含めて先に4勝したチームが日本シリーズへ進出する。

開催日時 ラウンド 対戦カード 会場 10/14(水)

18:00 第1戦 阪神 vs DeNA 阪神甲子園球場 10/15(木)

18:00 第2戦 阪神 vs DeNA 阪神甲子園球場 10/16(金)

18:00 第3戦 阪神 vs DeNA 阪神甲子園球場 10/17(土)

14:00 第4戦 阪神 vs DeNA 阪神甲子園球場 10/18(日)

14:00 第5戦 阪神 vs DeNA 阪神甲子園球場 10/19(月)

18:00 第6戦 阪神 vs DeNA 阪神甲子園球場 10/20(火)

18:00 予備日 阪神 vs DeNA 阪神甲子園球場 10/21(水)

18:00 予備日 阪神 vs DeNA 阪神甲子園球場

※ステージ勝者が決定した時点で、以降の試合は開催なし。

阪神対DeNAの予告先発は？

阪神対DeNAのクライマックスシリーズ・ファイナルステージ第1戦の予告先発は、阪神が村上頌樹、DeNAが平良拳太郎となっている。

各試合の予告先発は、慣例として各試合前日の発表が見込まれる。

試合 阪神 DeNA 第1戦

10/14(水)18:00 村上頌樹 平良拳太郎 第2戦

10/15(木)18:00 未発表 未発表 第3戦

10/16(金)18:00 未発表 未発表 第4戦

10/17(土)14:00 未発表 未発表 第5戦

10/18(日)14:00 未発表 未発表 第6戦

10/19(月)18:00 未発表 未発表

※予告先発は変更となる場合があります。最新情報は大会および球団公式サイトよりご確認ください。

阪神対DeNAのテレビ放送・ネット配信予定

阪神対DeNAのファイナルステージは、ネット『DAZN』『虎テレ』が全試合をライブ配信。衛星放送は『スカイA』が第1戦・第4戦・第5戦、『GAORA SPORTS』が第2戦・第3戦・第6戦を生中継する。いずれも『スカパー！プロ野球セット』で視聴可能だ。

地上波では『ABCテレビ』『読売テレビ』『サンテレビ』が一部試合を生中継。BS放送は『NHK BS』が第2戦から第5戦、『BSテレ東』が第1戦を生中継する。

チャンネル 形態 放送・配信試合 DAZN ネット 全試合ライブ配信

セ・パ両リーグ視聴可能 スカイA 衛星放送 第1戦・第4戦・第5戦を生中継 GAORA SPORTS 衛星放送 第2戦・第3戦・第6戦を生中継 スカパー！プロ野球セット 衛星放送 全試合を生中継 虎テレ ネット 全試合ライブ配信 ABCテレビ 地上波 第1戦のみ生中継 読売テレビ 地上波 第2戦・第6戦を生中継 サンテレビ 地上波 第3戦・第5戦を生中継 NHK BS 衛星放送 第2戦・第3戦・第4戦・第5戦を生中継 BSテレ東 衛星放送 第1戦のみ生中継

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