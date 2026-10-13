阪神タイガースと横浜DeNAベイスターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026のファイナルステージで対戦する。
本記事では、阪神対DeNAの試合日程、予告先発、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
阪神対DeNAはいつ？クライマックスシリーズ試合日程
セ・リーグ優勝の阪神と、1stステージで巨人に2連勝したDeNAによるクライマックスシリーズ・ファイナルステージは、10月14日(水)から阪神甲子園球場で開催される。
ファイナルステージは最大6試合制で、阪神に1勝のアドバンテージが与えられる。アドバンテージを含めて先に4勝したチームが日本シリーズへ進出する。
開催日時
ラウンド
対戦カード
会場
10/14(水)
第1戦
阪神 vs DeNA
阪神甲子園球場
10/15(木)
第2戦
阪神 vs DeNA
阪神甲子園球場
10/16(金)
第3戦
阪神 vs DeNA
阪神甲子園球場
10/17(土)
第4戦
阪神 vs DeNA
阪神甲子園球場
10/18(日)
第5戦
阪神 vs DeNA
阪神甲子園球場
10/19(月)
第6戦
阪神 vs DeNA
阪神甲子園球場
10/20(火)
予備日
阪神 vs DeNA
阪神甲子園球場
10/21(水)
予備日
阪神 vs DeNA
阪神甲子園球場
※ステージ勝者が決定した時点で、以降の試合は開催なし。
阪神対DeNAの予告先発は？
阪神対DeNAのクライマックスシリーズ・ファイナルステージ第1戦の予告先発は、阪神が村上頌樹、DeNAが平良拳太郎となっている。
各試合の予告先発は、慣例として各試合前日の発表が見込まれる。
試合
阪神
DeNA
第1戦
村上頌樹
平良拳太郎
第2戦
未発表
未発表
第3戦
未発表
未発表
第4戦
未発表
未発表
第5戦
未発表
未発表
第6戦
未発表
未発表
※予告先発は変更となる場合があります。最新情報は大会および球団公式サイトよりご確認ください。
阪神対DeNAのテレビ放送・ネット配信予定
阪神対DeNAのファイナルステージは、ネット『DAZN』『虎テレ』が全試合をライブ配信。衛星放送は『スカイA』が第1戦・第4戦・第5戦、『GAORA SPORTS』が第2戦・第3戦・第6戦を生中継する。いずれも『スカパー！プロ野球セット』で視聴可能だ。
地上波では『ABCテレビ』『読売テレビ』『サンテレビ』が一部試合を生中継。BS放送は『NHK BS』が第2戦から第5戦、『BSテレ東』が第1戦を生中継する。
チャンネル
形態
放送・配信試合
ネット
全試合ライブ配信
衛星放送
第1戦・第4戦・第5戦を生中継
衛星放送
第2戦・第3戦・第6戦を生中継
衛星放送
全試合を生中継
虎テレ
ネット
全試合ライブ配信
ABCテレビ
地上波
第1戦のみ生中継
読売テレビ
地上波
第2戦・第6戦を生中継
サンテレビ
地上波
第3戦・第5戦を生中継
NHK BS
衛星放送
第2戦・第3戦・第4戦・第5戦を生中継
BSテレ東
衛星放送
第1戦のみ生中継
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