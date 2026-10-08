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読売ジャイアンツと横浜DeNAベイスターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026の1stステージで対戦する。

本記事では、巨人対DeNAの試合日程、予告先発、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

巨人対DeNAはいつ？クライマックスシリーズ試合日程

セ・リーグ2位の巨人と3位のDeNAによるクライマックスシリーズ1stステージは、10月10日(土)から東京ドームで開催される。

1stステージは2戦先勝制。先に2勝したチームが10月14日(水)から行われるファイナルステージへ進出し、リーグ優勝の阪神タイガースと対戦する。

開催日時 ラウンド 対戦カード 会場 10/10(土)

14:00 第1戦 巨人 vs DeNA 東京ドーム 10/11(日)

14:00 第2戦 巨人 vs DeNA 東京ドーム 10/12(月・祝)

14:00 第3戦 巨人 vs DeNA 東京ドーム 10/13(火)

18:00 予備日 巨人 vs DeNA 東京ドーム

※第2戦までにステージ勝者が決定した場合は第3戦の開催なし。

巨人対DeNAの予告先発は？

巨人対DeNAのクライマックスシリーズ1stステージの予告先発は、現時点で公示されていない。

慣例として、各試合前日の発表が見込まれる。

試合 巨人 DeNA 第1戦

10/10(土)14:00 未発表 未発表 第2戦

10/11(日)14:00 未発表 未発表 第3戦

10/12(月・祝)14:00 未発表 未発表

※予告先発は変更となる場合があります。最新情報は大会および球団公式サイトよりご確認ください

巨人対DeNAのテレビ放送・ネット配信予定

巨人対DeNAの1stステージは、衛星放送『日テレジータス』、ネット『DAZN』『Hulu』『GIANTS TV』『TVer』が全試合を生中継。テレビ放送は、地上波『日本テレビ系列』が第1戦と第3戦、衛星放送『BS日テレ』が第1戦を生中継する。また、『日テレジータス』は『スカパー！プロ野球セット』でも視聴可能だ。

チャンネル 形態 放送・配信試合 DAZN ネット 全試合ライブ配信

セ・パ両リーグ視聴可能 日テレジータス 衛星放送 全試合生中継 Hulu ネット 全試合ライブ配信 GIANTS TV ネット 全試合ライブ配信 日本テレビ系列 地上波 第1戦・第3戦のみ生中継 BS日テレ 衛星放送 第1戦のみ生中継 TVer ネット 全試合ライブ配信

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