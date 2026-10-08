読売ジャイアンツと横浜DeNAベイスターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026の1stステージで対戦する。
本記事では、巨人対DeNAの試合日程、予告先発、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
巨人対DeNAはいつ？クライマックスシリーズ試合日程
セ・リーグ2位の巨人と3位のDeNAによるクライマックスシリーズ1stステージは、10月10日(土)から東京ドームで開催される。
1stステージは2戦先勝制。先に2勝したチームが10月14日(水)から行われるファイナルステージへ進出し、リーグ優勝の阪神タイガースと対戦する。
開催日時
ラウンド
対戦カード
会場
10/10(土)
第1戦
巨人 vs DeNA
東京ドーム
10/11(日)
第2戦
巨人 vs DeNA
東京ドーム
10/12(月・祝)
第3戦
巨人 vs DeNA
東京ドーム
10/13(火)
予備日
巨人 vs DeNA
東京ドーム
※第2戦までにステージ勝者が決定した場合は第3戦の開催なし。
巨人対DeNAの予告先発は？
巨人対DeNAのクライマックスシリーズ1stステージの予告先発は、現時点で公示されていない。
慣例として、各試合前日の発表が見込まれる。
試合
巨人
DeNA
第1戦
未発表
未発表
第2戦
未発表
未発表
第3戦
未発表
未発表
※予告先発は変更となる場合があります。最新情報は大会および球団公式サイトよりご確認ください
巨人対DeNAのテレビ放送・ネット配信予定
巨人対DeNAの1stステージは、衛星放送『日テレジータス』、ネット『DAZN』『Hulu』『GIANTS TV』『TVer』が全試合を生中継。テレビ放送は、地上波『日本テレビ系列』が第1戦と第3戦、衛星放送『BS日テレ』が第1戦を生中継する。また、『日テレジータス』は『スカパー！プロ野球セット』でも視聴可能だ。
チャンネル
形態
放送・配信試合
ネット
全試合ライブ配信
衛星放送
全試合生中継
ネット
全試合ライブ配信
GIANTS TV
ネット
全試合ライブ配信
日本テレビ系列
地上波
第1戦・第3戦のみ生中継
BS日テレ
衛星放送
第1戦のみ生中継
TVer
ネット
全試合ライブ配信
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