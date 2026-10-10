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大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースが、MLBポストシーズン2026のナ・リーグ優勝決定シリーズに進出している。

本記事では、ドジャースのリーグ優勝決定シリーズの対戦相手や試合日程・開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ドジャースのリーグ優勝決定シリーズの対戦相手は？

ドジャースは、2026年MLBポストシーズンの地区シリーズでアトランタ・ブレーブスに3勝1敗で勝利し、3年連続でナ・リーグ優勝決定シリーズに進出。続く対戦相手は、地区シリーズでサンディエゴ・パドレスを3勝1敗で下したミルウォーキー・ブルワーズだ。

リーグ優勝決定シリーズは7戦4勝制で行われ、先に4勝したチームがワールドシリーズに進出。ドジャースとブルワーズは2025年のナ・リーグ優勝決定シリーズでも対戦しており、その際はドジャースが4連勝でワールドシリーズ進出を決めていた。

ドジャースのリーグ優勝決定シリーズはいつ？試合日程・開始時間

ドジャースとブルワーズによるナ・リーグ優勝決定シリーズは、日本時間10月12日(月・祝)の第1戦からスタート。最大7試合の開催となった場合、第7戦は日本時間10月20日(火)に行われる。会場は、レギュラーシーズン上位となったブルワーズの本拠地で第1戦・第2戦・第6戦・第7戦、ドジャースの本拠地で第3戦～第5戦が行われる。

各試合の日程および開始時間は以下の通り。

ラウンド 開始日時 対戦カード 会場 第1戦 10/12(月・祝)

9:00 ブルワーズ vs ドジャース アメリカンファミリー・フィールド 第2戦 10/13(火)

6:00 ブルワーズ vs ドジャース アメリカンファミリー・フィールド 第3戦 10/15(木)

9:00 ドジャース vs ブルワーズ ドジャー・スタジアム 第4戦 10/16(金)

10:00 ドジャース vs ブルワーズ ドジャー・スタジアム 第5戦 ※ 10/17(土)

10:00 ドジャース vs ブルワーズ ドジャー・スタジアム 第6戦 ※ 10/19(月)

9:00 ブルワーズ vs ドジャース アメリカンファミリー・フィールド 第7戦 ※ 10/20(火)

9:00 ブルワーズ vs ドジャース アメリカンファミリー・フィールド

※すべて日本時間。

※いずれかのチームが先に4勝した場合、以降の試合は開催なし。

ドジャースのリーグ優勝決定シリーズのテレビ放送・ネット配信予定

2026年のドジャースvsブルワーズによるナ・リーグ優勝決定シリーズは、ネット『MLB.tv(Amazon)』『SPOTV NOW』『Lemino(SPOTVパック)』で全試合がライブ配信される。

Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、ポストシーズンの試合開催日に1日1試合をライブ配信。プライム会員なら追加料金なしで視聴できる。ただし、ドジャース戦が中継対象となるかは試合によって異なるため、加入前に中継予定試合を確認する必要がある。

テレビ放送では『NHK』が中継するほか、衛星放送『J SPORTS』でも生中継が予定されている。

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※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報は各中継局公式サイトでご確認ください。

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