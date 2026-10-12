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2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)は、10月14日(水)からセ・パ両リーグでファイナルステージが開催される。

本記事では、ファイナルステージの試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

クライマックスシリーズ ファイナルステージ2026はいつから？

2026年のファイナルステージは、セ・パ両リーグともに10月14日(水)から開催。セ・リーグは、リーグ優勝した阪神タイガースとファーストステージで巨人に2連勝した横浜DeNAベイスターズが対戦。パ・リーグはリーグ優勝の福岡ソフトバンクホークスと北海道日本ハムファイターズが日本シリーズ進出を争う。

ファイナルステージでは、セ・リーグは阪神に1勝のアドバンテージが与えられる6試合制、パ・リーグはソフトバンクに2勝のアドバンテージが与えられる7試合制で実施される。

セ・リーグは先に4勝、パ・リーグは先に5勝したチームが勝者となり、10月24日(土)開幕の日本シリーズに進出する。

リーグ 開催日程 対戦カード 会場 セ・リーグ 10/14(水)～19(月) 阪神 vs DeNA 阪神甲子園球場 パ・リーグ 10/14(水)～20(火) ソフトバンク vs 日本ハム みずほPayPayドーム福岡

ファイナルステージ2026の日程・放送予定

ファイナルステージの試合日程および対戦カード、テレビ放送、ネット配信予定は以下の通り。なお、ネット『DAZN』または衛星放送『スカパー！プロ野球セット』に加入した場合は全試合の視聴が可能だ。

【セ・リーグ】

※阪神に1勝のアドバンテージ。ステージ勝者が決定した場合、第4戦以降は開催なし。

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

【パ・リーグ】

開催日時 試合 対戦カード テレビ放送 ネット配信 10/14(水)

18:00 第1戦 ソフトバンク vs 日本ハム FBS福岡放送

TOKYO MX

NHK BS

スポーツライブ＋

スカパー！プロ野球セット DAZN

パ・リーグTV

ベースボールLIVE

Rakuten TV 10/15(木)

18:00 第2戦 ソフトバンク vs 日本ハム TNCテレビ西日本

TOKYO MX

BS朝日

スポーツライブ＋

スカパー！プロ野球セット DAZN

パ・リーグTV

ベースボールLIVE

Rakuten TV 10/16(金)

18:00 第3戦 ソフトバンク vs 日本ハム RKB毎日放送

TOKYO MX

NHK BS

スポーツライブ＋

スカパー！プロ野球セット DAZN

パ・リーグTV

ベースボールLIVE

Rakuten TV 10/17(土)

18:00 第4戦 ソフトバンク vs 日本ハム TVQ九州放送

TOKYO MX

NHK BS

スポーツライブ＋

スカパー！プロ野球セット DAZN

パ・リーグTV

ベースボールLIVE

Rakuten TV 10/18(日)

18:00 第5戦 ソフトバンク vs 日本ハム KBC九州朝日放送

TOKYO MX

NHK BS

スポーツライブ＋

スカパー！プロ野球セット DAZN

パ・リーグTV

ベースボールLIVE

Rakuten TV 10/19(月)

18:00 第6戦 ソフトバンク vs 日本ハム KBC九州朝日放送

TOKYO MX

NHK BS

スポーツライブ＋

スカパー！プロ野球セット DAZN

パ・リーグTV

ベースボールLIVE

Rakuten TV 10/20(火)

18:00 第7戦 ソフトバンク vs 日本ハム FBS福岡放送

TOKYO MX

NHK BS

スポーツライブ＋

スカパー！プロ野球セット DAZN

パ・リーグTV

ベースボールLIVE

Rakuten TV

※ソフトバンクに2勝のアドバンテージ。ステージ勝者が決定した場合、第4戦以降は開催なし。

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

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