2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)は、10月14日(水)からセ・パ両リーグでファイナルステージが開催される。
本記事では、ファイナルステージの試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
クライマックスシリーズ ファイナルステージ2026はいつから？
2026年のファイナルステージは、セ・パ両リーグともに10月14日(水)から開催。セ・リーグは、リーグ優勝した阪神タイガースとファーストステージで巨人に2連勝した横浜DeNAベイスターズが対戦。パ・リーグはリーグ優勝の福岡ソフトバンクホークスと北海道日本ハムファイターズが日本シリーズ進出を争う。
ファイナルステージでは、セ・リーグは阪神に1勝のアドバンテージが与えられる6試合制、パ・リーグはソフトバンクに2勝のアドバンテージが与えられる7試合制で実施される。
セ・リーグは先に4勝、パ・リーグは先に5勝したチームが勝者となり、10月24日(土)開幕の日本シリーズに進出する。
リーグ
開催日程
対戦カード
会場
セ・リーグ
10/14(水)～19(月)
阪神 vs DeNA
阪神甲子園球場
パ・リーグ
10/14(水)～20(火)
ソフトバンク vs 日本ハム
みずほPayPayドーム福岡
ファイナルステージ2026の日程・放送予定
ファイナルステージの試合日程および対戦カード、テレビ放送、ネット配信予定は以下の通り。なお、ネット『DAZN』または衛星放送『スカパー！プロ野球セット』に加入した場合は全試合の視聴が可能だ。
【セ・リーグ】
開催日時
試合
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
10/14(水)
第1戦
阪神 vs DeNA
ABCテレビ
DAZN
10/15(木)
第2戦
阪神 vs DeNA
読売テレビ
DAZN
10/16(金)
第3戦
阪神 vs DeNA
サンテレビ
DAZN
10/17(土)
第4戦
阪神 vs DeNA
NHK BS
DAZN
10/18(日)
第5戦
阪神 vs DeNA
サンテレビ
DAZN
10/19(月)
第6戦
阪神 vs DeNA
DAZN
※阪神に1勝のアドバンテージ。ステージ勝者が決定した場合、第4戦以降は開催なし。
※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。
【パ・リーグ】
開催日時
試合
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
10/14(水)
第1戦
ソフトバンク vs 日本ハム
FBS福岡放送
10/15(木)
第2戦
ソフトバンク vs 日本ハム
TNCテレビ西日本
10/16(金)
第3戦
ソフトバンク vs 日本ハム
RKB毎日放送
10/17(土)
第4戦
ソフトバンク vs 日本ハム
TVQ九州放送
10/18(日)
第5戦
ソフトバンク vs 日本ハム
KBC九州朝日放送
10/19(月)
第6戦
ソフトバンク vs 日本ハム
KBC九州朝日放送
10/20(火)
第7戦
ソフトバンク vs 日本ハム
FBS福岡放送
※ソフトバンクに2勝のアドバンテージ。ステージ勝者が決定した場合、第4戦以降は開催なし。
※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。
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