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20251227 Naoya inoue(C)Getty images
【5/2】井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでPPV独占配信！購入はこちら
Tsutomu Maeda

井上尚弥の次戦はいつ開催？最新試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

井上尚弥の次戦はいつ開催？最新試合、中谷潤人戦の日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

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【5月2日】井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでPPV配信！

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井上尚弥は次戦、世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチに臨む。

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本記事では、井上尚弥の最新試合日程や放送予定を紹介する。

井上尚弥の次戦はいつ開催？

井上尚弥は次戦、「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」で中谷潤人との世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチに臨む。大会は2026年5月2日(土)に東京ドームで開催され、7試合中の最後にメインカードとして井上尚弥vs中谷潤人が予定されている。当日は15:00に第1試合から実施予定だ。

  • 大会：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人
  • メインカード：世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人
  • 開催日：2026年5月2日(土)
  • 時刻：開場 12:30｜開演 15:00(予定)
  • 会場：東京ドーム

※対戦カードや試合時間は今後変更になる場合があります。

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井上尚弥の次戦 放送予定は？

大会名の通り、井上尚弥vs中谷潤人を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」はネット『Lemino』がライブ配信を行う。その他、地上波でのテレビ放送などは行われない。

『Lemino』の配信形式はPPVとなり、チケット価格は2026年5月1日(金)23:59までが事前価格で税込6,050円、5月2日(土)0:00からの当日価格が税込7,150円。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。

生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。

PPVチケット販売情報

  • 番組：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人
  • 事前価格：税込6,050円
  • 当日価格：税込7,150円
  • 販売場所：Lemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZN

※事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。
※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。
※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。
※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。
※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

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Lemino PPVの購入方法は？

『Lemino』公式サイトを通じてのPPVチケット購入手順は以下の通り。

  1. 「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」特設ページへアクセス
  2. 購入方法を選択し、指定されたサービスのアカウントでログイン(Leminoはdアカウント)
  3. お支払い情報を入力し、購入完了！

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※配信情報は2026年4月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。