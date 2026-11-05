VIVANTの最終回はいつ？放送時間は長くなる？

堺雅人が主演を務めるTBS日曜劇場『VIVANT』第2シーズンが、2026年11月8日(日)に最終回を迎える。

本記事では、『VIVANT』第2シーズン最終回の放送日や放送時間、延長・拡大放送の有無について紹介する。

『VIVANT』最終回はいつ？放送時間は長くなる？

TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンの最終回(第24話)は、2026年11月8日(日)に放送される。

最終回は通常より10分拡大され、21:00から22:04までの64分枠で放送予定だ。

さらに、同日19:00からは2時間の生放送特番『VIVANT最終回直前SP』も放送される。直前特番から最終回本編まで、合計3時間4分にわたる特別編成となっている。

番組 放送日時 放送時間 VIVANT最終回直前SP 11月8日(日)19:00～21:00 2時間 VIVANT第24話(最終回) 11月8日(日)21:00～22:04 64分(10分拡大)

19:00からの直前特番に続いて最終回が放送されるため、物語を振り返りながら結末を楽しめる。

『VIVANT』最終回の見どころは？野崎の生死や伏線回収に注目

『VIVANT』第2シーズン最終回では、第23話で銃撃された野崎守(阿部寛)の生死や、これまでに残された伏線がどのように回収されるのか注目が集まる。

第23話のラストでは、乃木憂助と瓜二つのリュウ・ミンシュエン(堺雅人)が野崎に発砲する衝撃の展開が描かれた。野崎の安否に加え、銃撃の真意や死亡偽装の可能性も気になるところだ。

また、ノゴーン・ベキ(役所広司)が7年前にエリシャと出会ったことから始まる因縁や、父から子へと受け継がれた想いなど、全24話にわたる物語の結末も大きな見どころとなる。

番組表でも驚きのどんでん返しが続くことが予告されており、最終回でどのような真相が明らかになるのか期待が高まる。

VIVANT 2はU-NEXTで全話見逃し配信中！無料トライアルで見られる

TBS日曜劇場『VIVANT 2』は、『U-NEXT』で第1・2シリーズの全話を見放題独占配信している。地上波放送終了後から最新話が順次追加されるため、放送を見逃した場合でも好きなタイミングで視聴できる。

『U-NEXT』では、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から配信を開始。TVerやTBS FREEが最新話を中心とした期間限定の見逃し配信となるのに対し、U-NEXTでは配信中の第2シーズン各話をまとめて視聴できるため、途中から見始めた人や過去回を振り返りたい人にも利用しやすい。

また、『VIVANT 2』の見放題配信はU-NEXT独占となっている。最新話だけを無料で視聴する場合はTVerやTBS FREEを利用できるが、1週間程度で最新話が視聴できなくなるため、第1話から最新話までまとめて見逃し視聴したい場合はU-NEXT経由での視聴がおすすめだ。

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ドラマ『VIVANT 2』は、U-NEXTの見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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