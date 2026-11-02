『VIVANT』第2シーズンの人物相関図は？登場人物・別班・シンシーの関係まとめ

TBS系日曜劇場『VIVANT(ヴィヴァン)』第2シーズンでは、主人公・乃木憂助を中心に、別班や公安、テント、中国の秘密諜報組織「シンシー」など、複数の組織が入り乱れる複雑な人間関係が描かれている。

本記事では、『VIVANT』第2シーズンの人物相関図をもとに、主要キャスト・登場人物の役柄や関係性を整理する。

『VIVANT』第2シーズンの人物相関図！別班・公安・シンシー・テントの関係

『VIVANT(ヴィヴァン)』第2シーズンでは、主人公・乃木憂助が所属する「別班」、警視庁公安部、中国の秘密情報組織「シンシー」、そして「テント」の4大勢力を中心に物語が展開される。

第2シーズンでは、別班とシンシーの対立が激化する一方、これまで敵対していた人物同士が共闘するなど、複雑な人間関係が描かれている。

ここでは、各組織の主要キャストや登場人物の所属、物語での立ち位置を整理する。

勢力・組織 主な登場人物(キャスト) 第2シーズンでの立ち位置 別班 乃木憂助(堺雅人)、黒須駿(松坂桃李)、櫻井里美(キムラ緑子)、長野利彦(小日向文世)、高田明敏(市川笑三郎)、熊谷一輝(西山潤)、廣瀬瑞樹(珠城りょう)、レイヤマダ(田代久美子)、AIハヤト(声：高山みなみ) 拘束された別班員の奪還作戦を実行。シンシーと対立 シンシー 樊林杏／ハン・リンシン(宮下今日子)、リュウ・ミンシュエン(堺雅人) 核融合技術の獲得や別班の弱体化を狙う 警視庁公安部 野崎守(阿部寛)、佐野雄太郎(坂東彌十郎)、東条翔太(濱田岳)、新庄浩太郎(竜星涼) シンシーの動向を捜査。野崎は潜入任務を遂行 テント・元テント ノゴーン・ベキ(役所広司)、ノコル(二宮和也)、アリ(山中崇) ベキの生存が判明。ノコルは別班と共闘 民間・協力者 柚木薫(二階堂ふみ)、ジャミーン(本間さえ)、チンギス(Barslkhagva Batbold)、チョッキー(Tanapak Jongjaiphar) ジャミーンの保護や別班員の奪還作戦に関わる

『VIVANT』別班とシンシーの関係は？対立する理由を解説

『VIVANT』第2シーズンの中心となるのが、日本の秘密諜報組織「別班」と、中国の秘密情報組織「シンシー」の対立だ。

シンシーは「中国の別班」とも称される組織で、国外で秘密工作を展開している。両組織には長年の因縁があり、互いの工作員を排除し合ってきた過去がある。

第2シーズンでは、核融合技術をめぐる争いをきっかけに、別班とシンシーの対立が本格化する。

シンシーの目的は核融合データの獲得と別班の弱体化

シンシーが狙っているのは、核融合研究者エリシャ・ママドフが保有していた重要な技術データだ。

さらに、エリシャの娘「プリシャ」とされるジャミーンの身柄を確保することも目的としている。

また、シンシーは黒須ら別班員5人を拘束し、日本の防衛情報や国外拠点に関する機密を引き出そうと画策。核融合技術の獲得と同時に、別班の弱体化を狙っている。

シャキ城での別班員奪還作戦

第2シーズン前半では、ゴルバド共和国の「シャキ城」に拘束された別班員を救出する作戦が描かれた。

拘束されていた5人のうち、和田貢(平山祐介)は拷問によって命を落としたものの、乃木やノコル、チョッキー、チンギスらの共闘によって残る4人の救出に成功した。

これまで異なる立場にあった人物たちが協力し、共通の敵であるシンシーに立ち向かう展開となった。

『VIVANT』第2シーズンで判明した登場人物の正体・関係性

『VIVANT』第2シーズンでは、第1シーズンから残されていた謎が次々と明らかになり、登場人物の関係性も大きく変化している。

特に、野崎守の潜入捜査やリュウ・ミンシュエンの存在、ノゴーン・ベキの生存などは、物語の重要なポイントとなっている。

野崎守は裏切り者ではなくシンシーへの潜入捜査を実施

警視庁公安部の野崎守(阿部寛)は、一時、別班員の情報をシンシーに売り渡した裏切り者と疑われていた。

しかし、実際にはシンシー内部へ入り込むための潜入捜査であり、敵を欺くために裏切りを装っていたことが判明した。

公安としての立場を維持しながら秘密裏に行動する野崎の真意が、第2シーズンの重要な展開につながっている。

リュウ・ミンシュエンは乃木憂助と瓜二つの顔を持つ

第2シーズンで登場したリュウ・ミンシュエン(劉銘軒)は、シンシー側の二重スパイとして描かれる人物だ。

最大の特徴は、乃木憂助と瓜二つの顔を持っていること。堺雅人が乃木、別人格Fに加えてリュウも演じており、その関係性が大きな謎となっている。

なぜ2人が同じ顔をしているのかは明らかになっておらず、最終回に向けた注目ポイントのひとつだ。

ノゴーン・ベキは生存！ノコルは別班と共闘

第1シーズン最終話で乃木に撃たれ、死亡したと思われていたノゴーン・ベキ(役所広司)は、実際には生存していた。

乃木が急所を外していたことで命を取り留め、日本で生活していることが判明している。

また、ベキの養子であるノコル(二宮和也)は、乃木の要請に応じて別班の奪還作戦に協力。かつて敵対していた別班とテントの関係にも変化が生まれている。

長野専務・新庄・鈴木の隠された正体も判明

第2シーズンでは、第1シーズンから登場していた長野利彦、新庄浩太郎、鈴木祥の正体も明らかになった。

登場人物 演じる俳優 判明した正体 長野利彦 小日向文世 別班の東南アジア地区統括 新庄浩太郎 竜星涼 テントの最上位モニター(第1階級) 鈴木祥 内野謙太 シンシーの工作員

丸菱商事の長野専務は、別班に所属する人物だったことが判明。一方、公安の新庄はテントの最上位モニターであり、死亡を偽装して生存していた。

さらに、公安の鈴木祥もシンシーの工作員だったことが明らかになっている。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。