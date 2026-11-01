VIVANT最終回直前SPは何時から？出演者・放送内容・視聴方法

TBS系日曜劇場『VIVANT(ヴィヴァン)』第2シーズンの最終回に先駆け、2026年11月8日(日)19時から「VIVANT最終回直前SP」が放送される。

本記事では、「VIVANT最終回直前SP」の放送日時や出演者、番組内容、テレビ放送・ネット配信の視聴方法を紹介する。

『VIVANT』最終回直前SPは何時から？

『VIVANT(ヴィヴァン)』第2シーズンの最終回直前スペシャル特番は、2026年11月8日(日)19:00から21:00まで、TBS系列全国ネットで生放送される。

特番終了後の21:00からは、第2シーズン最終回となる第24話が放送予定。特番から最終回まで、3時間を超える「VIVANT祭り」となる。

最終回を前に、これまでのストーリーを振り返りたい人や、出演キャストの撮影秘話を知りたい人はチェックしておきたい。

項目 詳細 番組名 VIVANT最終回直前スペシャル 放送日 2026年11月8日(日) 放送時間 19:00～21:00 放送局 TBS系列全国ネット 放送形式 生放送 最終回放送 同日21:00～

『VIVANT』最終回直前SPの出演者は？

『VIVANT』最終回直前スペシャルには、主演の堺雅人をはじめ、阿部寛、竜星涼、Ohm-Tanapak、富栄ドラムら主要キャストが出演する。

番組MCは麒麟の川島明とTBSアナウンサーの田村真子が担当。さらに、TBSラジオ・YouTube企画『VIVANT 悪役会議室』から迫田孝也、河内大和、馬場徹も登場する。

このほかにも、劇中キャストや豪華芸能人の追加出演が予定されている。

出演者 役名・担当 川島明(麒麟) MC 田村真子(TBSアナウンサー) MC 堺雅人 乃木憂助役 阿部寛 野崎守役 竜星涼 新庄浩太郎役 Ohm-Tanapak(オーム・タナパック) チョッキー役 富栄ドラム ドラム役 迫田孝也 山本巧役 河内大和 ワニズ役 馬場徹 ゴビ役

『VIVANT』最終回直前SPの番組内容・見どころ

『VIVANT』最終回直前スペシャルでは、豪華キャストが東京・赤坂のTBSに集結し、第2シーズンの撮影秘話や裏話を披露する。

最終回を前に、出演者たちがどのようなトークを繰り広げるのか注目だ。

豪華キャストが集結！撮影秘話や裏話を披露

主演の堺雅人をはじめとする主要キャストがスタジオに集まり、『VIVANT』第2シーズンの撮影現場で起きた出来事や、作品にまつわるエピソードを語る。

普段は聞くことのできない出演者たちのトークを通じて、最終回をより深く楽しめる内容となっている。

乃木と『VIVANT 悪役会議室』メンバーが初対面

注目企画のひとつが、乃木憂助役の堺雅人と『VIVANT 悪役会議室』メンバーの初対面だ。

迫田孝也、河内大和、馬場徹の3人が、テレビで初めて

『VIVANT』最終回直前SPの視聴方法は？

『VIVANT』最終回直前スペシャルは、2026年11月8日(日)19:00からTBS系列全国ネットで生放送される。

地上波テレビで無料視聴できるため、TBS系列の放送対象地域であれば、特別な契約や追加料金は必要ない。

特番終了後の21:00からは第2シーズン最終回が放送されるため、続けて視聴したい人は放送時間を確認しておこう。

視聴方法 放送・配信内容 料金 TBS系列 11月8日(日)19:00～21:00に生放送 無料

※放送・配信内容は変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトを確認してください。

VIVANT 2はU-NEXTで全話見逃し配信中！無料トライアルで見られる

TBS日曜劇場『VIVANT 2』は、『U-NEXT』で第1・2シリーズの全話を見放題独占配信している。地上波放送終了後から最新話が順次追加されるため、放送を見逃した場合でも好きなタイミングで視聴できる。

『U-NEXT』では、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から配信を開始。TVerやTBS FREEが最新話を中心とした期間限定の見逃し配信となるのに対し、U-NEXTでは配信中の第2シーズン各話をまとめて視聴できるため、途中から見始めた人や過去回を振り返りたい人にも利用しやすい。

また、『VIVANT 2』の見放題配信はU-NEXT独占となっている。最新話だけを無料で視聴する場合はTVerやTBS FREEを利用できるが、1週間程度で最新話が視聴できなくなるため、第1話から最新話までまとめて見逃し視聴したい場合はU-NEXT経由での視聴がおすすめだ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録方法

ドラマ『VIVANT 2』は、U-NEXTの見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。