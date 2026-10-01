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2026年のMLBポストシーズンが、9月30日(水)に開幕を迎えた。

本記事では、MLBポストシーズン2026の地上波テレビやNHK、ネット配信予定を紹介する。

MLBポストシーズン2026の地上波テレビ・NHK中継は？

MLBポストシーズン2026は、民放テレビ各局による中継が予定されていないが、地上波『NHK 総合』および衛星放送『NHK BS』『NHK BSプレミアム4K』による生放送が予定されている。

いずれも注目試合のみ放送となり、各シリーズの中継対象試合は対戦カード決定後に発表される。

『NHK』の各チャンネルで中継対象となっている試合は以下の通り。

NHK中継対象試合

開始日時 対戦カード チャンネル 9/30(水)6:00 ワイルドカードシリーズ 第1戦

ホワイトソックス vs アストロズ NHK総合

NHK BSプレミアム4K 10/1(木)6:00 ワイルドカードシリーズ 第2戦

ホワイトソックス vs アストロズ NHK BS 10/2(金)6:00

※開催の場合 ワイルドカードシリーズ 第3戦

ホワイトソックス vs アストロズ 未発表

※中継対象試合は変更となる場合があります。最新情報はNHK公式サイトよりご確認ください。

MLBポストシーズン2026のネット配信はある？

MLBポストシーズン2026は、『NHK』のほか、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

なお、Amazonプライムビデオの『SPOTVチャンネル』と『MLB.tv』では無料体験を利用しての視聴が可能だ。

チャンネル 形態 ポストシーズン中継 SPOTVチャンネル(Amazon)

[30日間無料体験あり] ネット ポストシーズン厳選試合、ワールドシリーズ全試合をライブ配信 【ワイルドカードシリーズ】

9/30(水)6:00 ホワイトソックスvsアストロズ

10/1(木)6:00 ホワイトソックスvsアストロズ

10/2(金)6:00 ホワイトソックスvsアストロズ 【ディビジョンシリーズ】

未発表 【リーグチャンピオンシップシリーズ】

未発表 【ワールドシリーズ】

全試合 J SPORTS 衛星放送 注目試合を生中継 【アストロズ vs ホワイトソックス】

9/30(水)5:50 第1戦

10/1(木)5:50 第2戦

10/2(金)5:50 第3戦 【パドレス vs カブス】

9/30(水)10:50 第1戦

10/1(木)10:50 第2戦

10/2(金)10:50 第3戦 MLB.tv(Amazon)

[7日間無料トライアルあり] ネット 全試合をライブ配信 SPOTV NOW ネット 全試合をライブ配信 Lemino(SPOTVパック) ネット 全試合をライブ配信 NHK 総合・総合サブ 地上波 注目試合を生中継 9/30(水)10:50 カブスvsパドレス NHK BS 衛星放送 注目試合を生中継 10/1(木)10:59 カブスvsパドレス NHK BSプレミアム4K 衛星放送 注目試合を生中継 9/30(水)10:50 カブスvsパドレス

MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

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Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

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Amazonプライムビデオのスポーツページ へアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

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