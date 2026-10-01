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20260429 shohei ohtani(C)Getty images
プライムビデオでMLBポストシーズンを配信！30日間無料トライアルあり
Tsutomu Maeda

MLBポストシーズン2026の地上波テレビ中継・NHK・無料ネット配信はある？

【メジャーリーグ2026】北米プロ野球MLBのポストシーズンは地上波テレビ中継される？NHK、ネット配信はある？試合を放送するチャンネルを紹介。

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2026年のMLBポストシーズンが、9月30日(水)に開幕を迎えた。

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本記事では、MLBポストシーズン2026の地上波テレビやNHK、ネット配信予定を紹介する。

MLBポストシーズン2026の地上波テレビ・NHK中継は？

MLBポストシーズン2026は、民放テレビ各局による中継が予定されていないが、地上波『NHK 総合』および衛星放送『NHK BS』『NHK BSプレミアム4K』による生放送が予定されている。

いずれも注目試合のみ放送となり、各シリーズの中継対象試合は対戦カード決定後に発表される。

『NHK』の各チャンネルで中継対象となっている試合は以下の通り。

NHK中継対象試合

開始日時

対戦カード

チャンネル

9/30(水)6:00

ワイルドカードシリーズ 第1戦
ホワイトソックス vs アストロズ

NHK総合
NHK BSプレミアム4K

10/1(木)6:00

ワイルドカードシリーズ 第2戦
ホワイトソックス vs アストロズ

NHK BS

10/2(金)6:00
※開催の場合

ワイルドカードシリーズ 第3戦
ホワイトソックス vs アストロズ

未発表

※中継対象試合は変更となる場合があります。最新情報はNHK公式サイトよりご確認ください。

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MLBポストシーズン2026のネット配信はある？

MLBポストシーズン2026は、『NHK』のほか、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

なお、Amazonプライムビデオの『SPOTVチャンネル』と『MLB.tv』では無料体験を利用しての視聴が可能だ。

チャンネル

形態

ポストシーズン中継

SPOTVチャンネル(Amazon)
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ネット

ポストシーズン厳選試合、ワールドシリーズ全試合をライブ配信

【ワイルドカードシリーズ】
9/30(水)6:00 ホワイトソックスvsアストロズ
10/1(木)6:00 ホワイトソックスvsアストロズ
10/2(金)6:00 ホワイトソックスvsアストロズ

【ディビジョンシリーズ】
未発表

【リーグチャンピオンシップシリーズ】
未発表

【ワールドシリーズ】
全試合

J SPORTS

衛星放送

注目試合を生中継

【アストロズ vs ホワイトソックス】
9/30(水)5:50 第1戦
10/1(木)5:50 第2戦
10/2(金)5:50 第3戦

【パドレス vs カブス】
9/30(水)10:50 第1戦
10/1(木)10:50 第2戦
10/2(金)10:50 第3戦

MLB.tv(Amazon)
[7日間無料トライアルあり]

ネット

全試合をライブ配信

SPOTV NOW

ネット

全試合をライブ配信

Lemino(SPOTVパック)

ネット

全試合をライブ配信

NHK 総合・総合サブ

地上波

注目試合を生中継

9/30(水)10:50 カブスvsパドレス

NHK BS

衛星放送

注目試合を生中継

10/1(木)10:59 カブスvsパドレス

NHK BSプレミアム4K

衛星放送

注目試合を生中継

9/30(水)10:50 カブスvsパドレス

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MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり

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Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオ登録方法

  1. Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス
  2. 視聴したい試合を選択
  3. 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ
  4. 支払い方法を入力
  5. 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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【SPOTV NOW】MLBポストシーズンもライブ配信

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SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

  1. 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
  2. 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
  3. 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
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  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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