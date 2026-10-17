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プロ野球クライマックスシリーズ2026のセ・リーグファイナルステージ第4戦が10月17日(土)に行われ、阪神タイガースと横浜DeNAベイスターズが対戦する。

本記事では、阪神vsDeNA第4戦のスターティングメンバーや試合結果・速報、視聴方法を紹介する。

阪神vsDeNA第4戦の今日のスタメンは？

阪神vsDeNAのクライマックスシリーズ・ファイナルステージ第4戦は、10月17日(土)14:00から阪神甲子園球場で開催される。

両チームのスターティングメンバーは以下の通り。先発投手は阪神が大竹耕太郎、DeNAが東克樹となっている。

打順 阪神 DeNA 1 近本光司(中) 度会隆輝(左) 2 中野拓夢(二) 牧秀悟(二) 3 森下翔太(右) 佐野恵太(一) 4 佐藤輝明(三) 宮﨑敏郎(三) 5 大山悠輔(一) J.エンカーナシオン(右) 6 伏見寅威(捕) 古市尊(捕) 7 髙寺望夢(左) 成瀬脩人(遊) 8 熊谷敬宥(遊) 蝦名達夫(中) 9 大竹耕太郎(投) 東克樹(投)

阪神vsDeNA第4戦の試合結果・速報はどこで見られる？

10月17日(土)に開催される阪神vsDeNA第4戦の試合結果や途中経過は、日本野球機構(NPB)や両球団の公式サイトで確認できる。

一方、試合を映像で楽しみたい場合は、『DAZN』がおすすめ。14:00のプレイボールから試合終了までライブ配信されるため、もちろん現地観戦に次いで限りなく早いタイミングで結果を確認することが可能だ。

阪神vsDeNA第4戦の中継予定

阪神とDeNAによるファイナルステージ第4戦の中継局一覧は以下の通り。

プレイボール日時 対戦カード 会場 テレビ放送 ネット配信 10/17(土)

14:00 [ファイナルステージ第4戦]

阪神 vs DeNA 阪神甲子園球場 関西テレビ

NHK BS

スカイA DAZN

虎テレ

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