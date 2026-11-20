今回のブラックフライデーでは、ショップ買いまわりによってポイントアップする。

本記事では、楽天ブラックフライデー2026でふるさと納税がお得になるのかを紹介する。

楽天ブラックフライデー2026でふるさと納税はお得になる？

結論から言うと、楽天ブラックフライデー2026でふるさと納税を行っても、ショップ買いまわりやセール限定クーポンによる特典は受けられない。

2025年10月1日からの制度変更により、楽天ふるさと納税では楽天市場によるポイント付与が原則廃止されたためだ。

特典・キャンペーン ふるさと納税への適用 ショップ買いまわり 対象外 ブラックフライデー限定クーポン 利用不可 楽天市場の通常ポイント(1倍) 対象外 SPUによるポイントアップ 原則対象外 楽天カード決済によるカード特典 対象 5と0のつく日・楽天カード特典 条件達成で対象

楽天ふるさと納税はショップ買いまわりの店舗数にもカウントされないため、寄付によって他の買い物のポイント倍率を上げることもできない。

楽天ふるさと納税は「5と0のつく日」がおすすめ

ブラックフライデー限定の還元は受けられないものの、楽天カード決済に伴うポイント特典は引き続き利用できる。

特に毎月5日・10日・15日・20日・25日・30日の「5と0のつく日」は、事前エントリーと楽天カード決済によって、カード関連の特典を合計最大3倍(3%)獲得できる。

2026年の楽天ブラックフライデー期間中では、11月20日(金)と11月25日(水)が該当する。ただし、11月25日(水)はセール終了時刻の午前1:59までが対象だ。

そのため、ふるさと納税を予定している場合は、ブラックフライデーの買いまわりよりも、楽天カードのポイント付与条件や寄付する日付を確認しておくとよい。

楽天ブラックフライデー2026のでお得になる商品は？

食品・グルメ

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サプリ・健康食品

ヘア・ビューティー

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ファッション・小物・ジュエリー

寝具・防寒・季節家電

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