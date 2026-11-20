今回のブラックフライデーでは、ショップ買いまわりによってポイントアップする。
本記事では、楽天ブラックフライデー2026でふるさと納税がお得になるのかを紹介する。
楽天ブラックフライデー2026でふるさと納税はお得になる？
結論から言うと、楽天ブラックフライデー2026でふるさと納税を行っても、ショップ買いまわりやセール限定クーポンによる特典は受けられない。
2025年10月1日からの制度変更により、楽天ふるさと納税では楽天市場によるポイント付与が原則廃止されたためだ。
特典・キャンペーン
ふるさと納税への適用
ショップ買いまわり
対象外
ブラックフライデー限定クーポン
利用不可
楽天市場の通常ポイント(1倍)
対象外
SPUによるポイントアップ
原則対象外
楽天カード決済によるカード特典
対象
5と0のつく日・楽天カード特典
条件達成で対象
楽天ふるさと納税はショップ買いまわりの店舗数にもカウントされないため、寄付によって他の買い物のポイント倍率を上げることもできない。
楽天ふるさと納税は「5と0のつく日」がおすすめ
ブラックフライデー限定の還元は受けられないものの、楽天カード決済に伴うポイント特典は引き続き利用できる。
特に毎月5日・10日・15日・20日・25日・30日の「5と0のつく日」は、事前エントリーと楽天カード決済によって、カード関連の特典を合計最大3倍(3%)獲得できる。
2026年の楽天ブラックフライデー期間中では、11月20日(金)と11月25日(水)が該当する。ただし、11月25日(水)はセール終了時刻の午前1:59までが対象だ。
そのため、ふるさと納税を予定している場合は、ブラックフライデーの買いまわりよりも、楽天カードのポイント付与条件や寄付する日付を確認しておくとよい。
楽天ブラックフライデー2026のでお得になる商品は？
食品・グルメ
商品
通常価格
セール価格
割引率
2,980円
1,490円
50％OFF
3,160円
1,580円
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9,800円
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6,580円
3,290円
50％OFF
7,960円
3,980円
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11,918円
5,959円
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11,920円
5,960円
50％OFF
3,360円
1,680円
50％OFF
5,960円
2,980円
50％OFF
8,560円
4,280円
50％OFF
7,992円
3,996円
50％OFF
サプリ・健康食品
商品
通常価格
セール価格
割引率
3,620円
1,810円
50％OFF
3,200円
1,600円
50％OFF
2,980円
1,490円
50％OFF
ヘア・ビューティー
商品
通常価格
セール価格
割引率
3,905円
1,953円
50％OFF
3,850円
1,925円
50％OFF
3,820円
1,910円
50％OFF
3,960円
1,980円
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6,070円
3,035円
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7,678円
3,839円
50％OFF
27,500円
13,750円
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ファッション・小物・ジュエリー
商品
通常価格
セール価格
割引率
3,790円
1,895円
50％OFF
2,980円
1,490円
50％OFF
3,800円
1,900円
50％OFF
9,900円
4,950円
50％OFF
2,180円
1,090円
50％OFF
寝具・防寒・季節家電
商品
通常価格
セール価格
割引率
11,980円
5,990円
50％OFF
11,360円
5,680円
50％OFF
13,960円
6,980円
50％OFF
22,960円
11,480円
50％OFF
キッチン・日用品
商品
通常価格
セール価格
割引率
3,938円
1,969円
50％OFF
1,950円
975円
50％OFF
ガジェット・家電
商品
通常価格
セール価格
割引率
149,800円
74,900円
50％OFF
3,979円
1,990円
50％OFF