楽天ブラックフライデー2026はいつから？開始予想・昨年安かったものは？

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楽天市場で毎年11月に開催される大型セール「楽天ブラックフライデー」。家電や日用品、食品、コスメなど幅広い商品が割引対象となるほか、ショップ買いまわりによる楽天ポイントの還元も注目される。

本記事では、楽天ブラックフライデー2026の開催日程、キャンペーン内容について紹介する。

楽天ブラックフライデー2026はいつからいつまで？開催日程を予想

楽天市場の「ブラックフライデー2026」は、2026年11月20日(金)20:00から11月27日(金)1:59までの開催が予想される。

現時点では正式な開催日程は発表されていないが、過去4年間はいずれも11月20日～22日にスタートし、11月27日1:59に終了している。

近年の開催実績は以下の通り。

開催年 開始日時 終了日時 2026年(予想) 11月20日(金)20:00 11月27日(金)1:59 2025年 11月20日(木)20:00 11月27日(木)1:59 2024年 11月21日(木)20:00 11月27日(水)1:59 2023年 11月21日(火)20:00 11月27日(月)1:59 2022年 11月22日(火)20:00 11月27日(日)1:59

2025年は11月12日(水)に開催概要が発表され、20日(木)20:00からセールが始まった。2026年も開催直前の11月中旬に詳細が発表される可能性がある。

なお、例年通り11月27日(金)1:59に終了する場合、実質的な買い物の締め切りは11月26日(木)の夜となるため注意したい。

楽天ブラックフライデー2025で安かったものは？昨年の目玉商品まとめ

2025年の楽天ブラックフライデーでは、ロボット掃除機や美容家電、食品、コスメなど、幅広いジャンルで割引商品が登場した。

特に家電や食品では半額以上の割引が適用される商品もあり、数量限定セールやクーポンを利用した買い物が注目された。

昨年の主なセール対象商品は以下の通り。

ジャンル 商品名 通常価格 セール価格 家電 ECOVACS DEEBOT T50 OMNI 129,800円 54,800円 家電 ECOVACS DEEBOT N20 PRO PLUS 69,800円 29,800円 家電 Hitidear スチーム式加湿器(4.0L) 23,960円 11,980円 美容家電 SMOOTHSKIN Pure Switch 109,560円 57,060円 食品 甲羅組 超特大カット済みタラバ蟹 15,980円 7,990円 食品 三つ星キッチン 骨取りサバ 5,960円 2,980円 食品 寛文五年堂 稲庭うどん(160g×5袋) 2,980円 1,490円 食品 大阪王将 直火炒めチャーハン30袋 — 7,450円 コスメ VT CICAスキンケア4種セット 9,735円 4,868円 ヘアケア オルナオーガニック シャンプー＆トリートメント5点セット 9,980円 3,992円

※2025年のセール実績。クーポン適用後の価格を含み、販売条件や数量によって価格は異なります。

楽天ブラックフライデー2026のお得なキャンペーン・攻略法

楽天ブラックフライデーでは、商品自体の割引に加え、ショップ買いまわりや期間限定クーポン、楽天ポイントの還元キャンペーンを利用できる。

2026年のキャンペーン内容は未発表だが、2025年には以下のような企画が実施された。

キャンペーン 2025年の主な内容 ショップ買いまわり 最大10ショップでポイント10倍 スタート2時間限定クーポン 対象店舗で最大50%OFF 家電まつり 対象家電の割引やクーポン配布 スペシャルブラッククーポン 対象店舗で最大9,600円OFF ラストスパート企画 終了直前の時間限定クーポン 5と0のつく日 楽天カード利用などの条件達成でポイントアップ SPU 楽天の対象サービス利用条件に応じてポイントアップ ゲーム企画 抽選によるポイントやクーポンのプレゼント

ショップ買いまわりでポイント最大10倍

楽天ブラックフライデーの目玉となるのが、購入したショップ数に応じてポイント倍率がアップする「ショップ買いまわり」だ。

2025年は1ショップあたり税込1,000円以上の購入が対象となり、最大10ショップでポイント10倍となった。

特典ポイントの獲得上限は7,000ポイントで、通常ポイント1倍を除く9倍分を基準とした場合、上限に達する購入金額の目安は税抜約77,778円となる。

参加にはエントリーが必要なため、開催前にキャンペーンページを確認しておくとよい。

クーポン・ポイントアップ企画を併用する

2025年には、セール開始から2時間限定の最大50%OFFクーポンや、対象商品に使える最大9,600円OFFクーポンなどが配布された。

また、「5と0のつく日」やSPUなどのポイントアップ施策を組み合わせることで、買いまわり以外のポイント還元も狙える。

2026年も同様の企画が実施される可能性があるため、セール開始前にクーポンの配布条件や利用可能時間を確認しておきたい。

楽天ふるさと納税は買いまわり対象外に

2025年10月1日からの制度変更により、楽天ふるさと納税への寄付は原則として楽天ポイント付与の対象外となっている。

ショップ買いまわりの店舗数にもカウントされないため、2026年のブラックフライデーでも注意が必要だ。

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