楽天市場の大型セール「楽天ブラックフライデー2026」が開催される。

本記事では、楽天ブラックフライデー2026の開催日程、ポイントアップ情報について紹介する。

楽天ブラックフライデー2026の開催日程は？いつからいつまで？

楽天市場の大型セール「楽天ブラックフライデー2026」は、11月19日(木)20:00から11月25日(水)1:59まで開催される。

期間中は家電・日用品・食品・ファッションなど、幅広いジャンルの商品がセール対象となるほか、ショップ買いまわりによるポイントアップキャンペーンも実施される。

ポイントアップへの事前エントリーは11月12日(木)10:00から開始。セールが始まる前に登録を済ませておくことも可能だ。

項目 日程 開催期間 2026年11月19日(木)20:00～11月25日(水)1:59 事前エントリー開始 2026年11月12日(木)10:00 エントリー締切 2026年11月25日(水)1:59

なお、ショップ買いまわりによるポイントアップにはエントリーが必要となるため、購入前に参加条件を確認しておきたい。

楽天ブラックフライデー2026のポイント還元は最大47.5倍

楽天ブラックフライデー2026では、複数のショップで買い物することでポイント倍率が上がる「ショップ買いまわり」が実施される。

1ショップあたり税込1,000円以上の購入が対象となり、2ショップで2倍、3ショップで3倍と倍率が上昇。10ショップ以上の購入で最大10倍となる。

さらに、SPUやショップ独自のポイントアップ、楽天ラクマ購入特典を組み合わせることで、合計最大47.5倍のポイント還元を狙える。

ポイントアップ施策 最大倍率 ショップ買いまわり 最大10倍 SPU(スーパーポイントアッププログラム) 最大18.5倍 各ショップ独自のポイントアップ 最大＋19倍 楽天ラクマ購入特典 ＋1倍 合計 最大47.5倍

※ショップ買いまわりの最大10倍には通常ポイント1倍が含まれる。各特典には適用条件や獲得上限がある。

ショップ買いまわりのポイント上限はいくら？

楽天ブラックフライデー2026のショップ買いまわりでは、特典ポイントの獲得上限が7,000ポイントに設定されている。

10ショップ以上で買いまわった場合、通常ポイントを除く特典倍率は＋9倍。税抜約77,778円の購入で上限の7,000ポイントに達する計算となる。

なお、買いまわり特典として付与されるのは期間限定ポイントとなるため、獲得後は有効期限にも注意したい。

楽天ブラックフライデー2026はいつ買うのがお得？おすすめの日程

楽天ブラックフライデー2026で買い物する際は、11月19日(木)のセール開始直後と11月20日(金)の「5と0のつく日」が狙い目だ。

11月19日(木)20:00からの2時間は最大50%OFFクーポンが配布され、11月20日(金)は楽天カード決済によるポイントアップ特典を利用できる。

おすすめ日 キャンペーン 特徴 11月19日(木)20:00～21:59 スタート2時間限定クーポン 対象商品が最大50%OFF 11月20日(金) 5と0のつく日 楽天カード決済でポイントアップ 11月25日(水)0:00～1:59 5と0のつく日 セール終了直前の約2時間が対象

最大50%OFFを狙うなら11月19日(木)

セール初日の11月19日(木)20:00から21:59までは、対象ショップで利用できる最大50%OFFクーポンが配布される。

クーポンには利用条件や先着順の枚数制限が設けられる場合があるため、人気商品を購入したい場合は開始直後を狙うとよい。

ポイント還元を重視するなら11月20日(金)

楽天ポイントを効率よく貯めたい場合は、11月20日(金)がおすすめだ。

ブラックフライデーのショップ買いまわりと「5と0のつく日」が終日重なるため、エントリーと楽天カード決済によってポイントアップ特典を併用できる。

なお、11月25日(水)も「5と0のつく日」だが、セール終了が1:59のため、併用できる時間は深夜の約2時間のみとなる。

値引き額を重視するなら11月19日(木)の開始直後、ポイント還元を重視するなら11月20日(金)を中心に購入を検討するとよい。