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Amazonや楽天市場などの主要ECサイトでは、例年ブラックフライデーに合わせた大型セールが開催される。

本記事では、ブラックフライデー2026の開催日や、Amazon・楽天市場などの主要ストアのセール開始日予想を紹介する。

ブラックフライデー2026はいつ？

ブラックフライデーとは、アメリカの感謝祭(11月第4木曜日)の翌日に開催される大規模セールイベント。日本では例年、Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピング、イオンなどの主要ストアがセールを実施している。2026年のブラックフライデーは11月27日(金)にあたる。

ただし、実際のセール期間は店舗によって異なり、ブラックフライデー当日より前から先行セールを開催するケースも多い。

イベント 2026年の日程 感謝祭(アメリカ) 11月26日(木) ブラックフライデー 11月27日(金) サイバーマンデー 11月30日(月)

ブラックフライデー2026 各セールの開始日予想まとめ

2026年のブラックフライデーは、イオンやYahoo!ショッピングなどが開催日程を発表している。Amazonや楽天市場は正式発表前のため、2025年の実績をもとに開始日を予想した。

ストア 2026年の開始予想日 正式発表 Amazon

[Amazonプライム加入でお得！] 先行：11/20(金)頃

本セール：11/23(月・祝)頃 ×

[予想開始日] 楽天市場 11/19(木)頃 ×

[予想開始日] Yahoo!ショッピング

[LYPプレミアム加入でお得！] 11/22(日)0:00 〇 イオン ネット先行：10/31(土)10:00

店頭：11/20(金) 〇 ドン・キホーテ 先行：10/30(金)

本セール：11/13(金) 〇 アピタ・ピアゴ 先行：10/29(木)

本セール：11/13(金) 〇 ZOZOTOWN 11/19(木)～20(金)頃 ×

[予想開始日] トイザらス 11/19(木)～20(金)頃 ×

[予想開始日] 高島屋オンラインストア 11/18(水)10:00 〇 プレミアム・アウトレット 11/20(金) 〇 レゴ公式オンラインストア 11/27(金) 〇

※2026年10月30日時点。予想日程は過去の開催実績をもとにしたもので、正式な開催日とは異なる場合があります。

ブラックフライデー2026 各セールの開始日予想・開催日程一覧

Amazon

Amazonブラックフライデー2026は、11月20日(金)頃から先行セール、11月23日(月・祝)頃から本セールが始まると予想される。

2025年は11月21日(金)から23日(日)まで先行セール、11月24日(月・振替)から12月1日(月)まで本セールが開催。家電や日用品、食品、ファッションなど幅広い商品が対象となり、プライム会員向けのポイントアップキャンペーンなども実施された。

Amazonブラックフライデーはプライム会員以外も参加できるが、プライム会員は対象商品の配送特典などを利用可能。初めての登録なら30日間の無料体験が用意されている。

楽天市場

楽天市場のブラックフライデー2026は、11月19日(木)頃の開始が予想される。

2025年は11月20日(木)20:00から11月27日(木)1:59まで開催。期間中はショップ買いまわりによるポイントアップや、対象商品に使える割引クーポンなどが用意された。

2026年の開催日程やポイント還元率、キャンペーン内容は正式発表を待つ必要がある。

Yahoo!ショッピング

Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2026は、11月22日(日)0:00から11月30日(月)1:59まで開催される。

期間中は条件に応じてPayPayポイント(期間限定)が最大23%付与されるほか、最大70%OFFのセールやクーポン配布などが予定されている。

Yahoo!ショッピングでは『LYPプレミアム』会員向けの特典も用意されている。ウェブ版から初めて登録する場合は最大2カ月無料で利用でき、無料期間終了後は月額508円(税込)となる。

イオン

イオンは2026年11月20日(金)から30日(月)まで、「イオン 超！ブラックフライデーフェス」を全国のイオンやイオンスタイルなど約600店舗で開催する。

店頭セールに先駆けて、イオンスタイルオンラインでは10月31日(土)からネット限定先行セールを実施。ネット限定先行セールでは、家電や衣料品、日用品などを特別価格で販売。対象商品に利用できる15%OFFクーポンも配布される。

セール 開催期間 ネット限定先行セール 10/31(土)10:00～

11/16(月)9:59 店頭セール 11/20(金)～11/30(月)

ドン・キホーテ・アピタ・ピアゴ

ドン・キホーテとアピタ・ピアゴでは、2026年11月13日(金)から29日(日)まで「驚ブラックフライデー」を開催する。

ドン・キホーテでは10月30日(金)からフライングセールを実施。11月13日(金)から第1弾、20日(金)から第2弾のチラシセールを開催する。

アピタ・ピアゴでは10月29日(木)からオンラインショップの会員限定先行販売を開始。11月13日(金)から店頭での本セールが始まる。

ZOZOTOWN

ZOZOTOWNのブラックフライデー2026は、11月19日(木)～20日(金)頃の開始が予想される。

2025年は11月20日(木)12:00から30日(日)23:59まで開催。30万点以上の秋冬アイテムが最大95%OFFとなるタイムセールに加え、ポイント還元や福袋販売などが実施された。

トイザらス

トイザらスのブラックフライデー2026は、11月19日(木)～20日(金)頃の開始が予想される。

2025年はおもちゃ・子ども用品を対象に、オンラインストアで11月20日(木)12:00から、店舗では11月21日(金)からセールを開催した。

人気キャラクターのおもちゃや知育玩具、子ども用品、自転車などが特別価格で販売された。

高島屋・プレミアム・アウトレット・レゴ

高島屋オンラインストアでは、2026年11月18日(水)10:00から28日(土)10:00までブラックフライデーを開催する。食品・スイーツをはじめ、ファッションや生活雑貨などを取り扱う。

全国のプレミアム・アウトレットでは、11月20日(金)から29日(日)までブラックフライデーセールを開催予定。レゴ公式オンラインストアでは、11月27日(金)から30日(月)までブラックフライデー関連の特別企画を実施する予定となっている。

ブラックフライデーに向けて必要な準備は？

2026年のブラックフライデーは、11月下旬から各社で一斉にスタートする見込み。セール本番を最大限に活用するには、事前準備がカギを握る。ここでは、買い逃しを防ぎ、効率的にお得を手に入れるためのポイントをまとめる。

① 各サイトの会員登録・アプリインストールを済ませる

Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、イオンスタイルオンラインなど、各セールに参加するには事前の会員登録がお得。アプリ限定クーポンやプッシュ通知でお得情報が配信されるケースも多く、アプリを入れておくことで先行セール情報を逃さずキャッチできる。また、Yahoo!ショッピングはLYPプレミアムへの登録を行うことでお買い物時のポイント還元率アップを図ることが可能だ。

② ポイントアップキャンペーンのエントリーを忘れずに

楽天市場やYahoo!ショッピングでは、ポイント還元率を上げるための「エントリー制」キャンペーンが定番。セール開始前にエントリーしておくことで、購入金額に応じたポイントが後日還元される。

③ 欲しい商品のリスト化と価格チェック

セール開始と同時に人気商品は即完売するため、事前にほしい商品をリスト化しておくのが鉄則。Amazonなら「ほしい物リスト」、楽天市場なら「お気に入り登録」機能を使うことで、値下げ通知を受け取れる。例年、家電・日用品・ファッションなどの人気カテゴリーは価格変動が激しいため、通常価格を把握しておくとセール時の“本当のお得”を見極めやすい。

④ 支払い方法とポイント還元の最適化

クレジットカードやスマホ決済ごとに還元率が異なるため、セール期間中は最もお得な支払い方法を選ぶことも重要。Amazonではプライム会員+Amazon Mastercardで最大還元、楽天市場は楽天カードとSPU(スーパーポイントアッププログラム)併用で高還元が狙える。

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