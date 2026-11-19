楽天市場の大型セール「楽天ブラックフライデー2026」が、2026年11月19日(木)20:00から11月25日(水)1:59まで開催される。

本記事では、楽天ブラックフライデー2026で買い物するなら何日がおすすめなのか、ポイント還元が高くなる日について紹介する。

楽天ブラックフライデー2026はいつ開催？セール期間・終了時間

楽天市場の大型セール「楽天ブラックフライデー2026」は、11月19日(木)20:00から11月25日(水)1:59まで開催される。

セール期間中は、ショップ買いまわりによるポイントアップや限定クーポンなど、お得なキャンペーンが実施される。

項目 日程 開催期間 2026年11月19日(木)20:00～25日(水)1:59 事前エントリー開始 2026年11月12日(木)10:00 エントリー締切 2026年11月25日(水)1:59

なお、セールは11月25日(水)の深夜1:59に終了するため、買い忘れがないよう11月24日(火)までに購入商品を確認しておきたい。

楽天ブラックフライデー2026は何日に買うのがお得？

楽天ブラックフライデー2026で買い物するなら、ポイント還元を重視する場合は11月20日(金)、割引率を重視する場合は11月19日(木)の開始直後がおすすめだ。

11月20日(金)は「5と0のつく日」に該当し、楽天カード決済によるポイントアップを狙える。一方、11月19日(木)20:00からは2時間限定で最大50%OFFクーポンが配布される。

おすすめ日 キャンペーン 特徴 11月19日(木)20:00～21:59 最大50%OFFクーポン 割引商品を狙う人におすすめ 11月20日(金) 5と0のつく日 ポイント還元を重視する人におすすめ 11月25日(水)0:00～1:59 5と0のつく日 セール終了直前の購入に活用

ポイント還元を重視するなら11月20日(金)

11月20日(金)は、ブラックフライデーのショップ買いまわりと「5と0のつく日」が終日重なる。

ショップ買いまわり最大10倍に加え、エントリーと楽天カード決済によって「5と0のつく日」のポイントアップ特典を併用できる。

なお、11月25日(水)も対象日だが、セール終了が1:59のため、併用できる時間は約2時間に限られる。

最大50%OFFを狙うなら11月19日(木)

11月19日(木)20:00～21:59には、対象ショップで最大50%OFFクーポンが利用できる。

クーポンには先着順や利用枚数などの制限が設けられる場合があるため、人気商品を狙う場合は開始直後の購入がおすすめだ。

楽天ブラックフライデー2026でお得に買い物する方法

楽天ブラックフライデーでは、セール初日の限定クーポンと11月20日(金)のポイントアップを使い分けるとよい。

おすすめの購入手順は以下の通り。

ブラックフライデーのショップ買いまわりに事前エントリーする 11月19日(木)20:00から限定クーポン対象商品を購入する 11月20日(金)に「5と0のつく日」へエントリーする 楽天カード決済で残りの商品を買いまわり購入する

ショップ買いまわりは1ショップ税込1,000円以上の購入が対象で、最大10倍までポイント倍率がアップする。特典ポイントの獲得上限は7,000ポイントとなる。

ただし、11月20日(金)が必ずしも最安になるわけではないため、クーポンによる割引額とポイント還元額を比較して購入日を決めるとよい。

楽天ブラックフライデー2026の半額対象商品一覧

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