ベスト8出揃う！開催国フランスと日本が無傷の3連勝、アルゼンチン＆スペインが2位通過 ／パリ五輪男子サッカー

【欧州・海外サッカー ニュース】パリ五輪男子サッカーのグループステージ第3節(最終節)が各地で行われた。

パリ五輪の男子サッカー競技は、現地時間30日に第3節が行われた。

前節終了時点でグループ突破を決めていたスペインは、エジプトとの首位攻防戦で1-2の敗戦。エジプトは40分に先制すると、後半半ばにもスペインのバックパスを奪ったところから加点する。スペインは終了間際にサム・オモロディオンが1点を返したものの、首位の座をエジプトに譲った。

また、第2節終了時点で全チームが勝ち点3で並ぶ大混戦となっていたグループBでは、アルゼンチンがウクライナに2-0で勝利。しかし、同時開催のモロッコvsイラクではモロッコが前半だけで3点を奪うと、そのまま3-0で勝ち切った。この結果、モロッコが首位、アルゼンチンが2位で決勝トーナメント進出を決めている。

引き分け以上でグループ突破が確定という状況となっていた開催国のフランスは、ニュージーランド戦でオーバーエイジのジャン=フィリップ・マテタの得点により先制すると、そのまま3-0で勝利。最終節ではアメリカもギニアに3-0で勝利したが、無失点で3連勝としたフランスが1位通過を果たしている。

そして、グループDでは日本が細谷真大の決勝点でイスラエルに競り勝ち、堂々の首位通過。他会場ではパラグアイがマリに1-0で勝利し、2位通過を果たした。

グループステージ最終節の結果、準々決勝の対戦カードは以下の通り。

■第3節 結果

・グループA

ニュージーランド 0-3 フランス

アメリカ 3-0 ギニア

※フランスが1位、アメリカが2位で通過!

・グループB

ウクライナ 0-2 アルゼンチン

モロッコ 3-0 イラク

※モロッコが1位、アルゼンチンが2位で通過!

・グループC

ドミニカ共和国 1-1 ウズベキスタン

スペイン 1-2 エジプト

※エジプトが1位、スペインが2位で通過!

・グループD

イスラエル 0-1 日本

パラグアイ 1-0 マリ

※日本が1位、パラグアイが2位で通過!

■準々決勝 対戦カード

・8月2日(金)

22:00 モロッコ vs アメリカ

24:00 日本 vs スペイン

26:00 エジプト vs パラグアイ

28:00 フランス vs アルゼンチン