WBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs井岡一翔が、5月2日(土)に行われる。

本記事では、井上拓真vs井岡一翔の試合データや配信情報を紹介する。

井上拓真vs井岡一翔のオッズ有利は？

井上拓真vs井岡一翔は、5月2日(土)15:00から東京ドームで行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の第5試合として開催。大会では、世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人がメインカードとなっている。

英国老舗のブックメーカー『William Hill』によれば、日本時間5月1日(金)17時時点の井上拓真vs井岡一翔のオッズは、「井上拓真が判定または負傷判定で勝利」が「1.73」で一番人気。「井岡一翔が判定または負傷判定で勝利」は「3.75」で二番人気となっており、判定で決着がつくと見る向きが強いようだ。

ラウンド1～12内で決着が着く場合や判定、引き分けの場合それぞれのオッズ一覧は以下の通り。

ラウンドごとのオッズ表

ラウンド 井上拓真 井岡一翔 ラウンド1 81.00 101.00 ラウンド2 67.00 81.00 ラウンド3 51.00 81.00 ラウンド4 41.00 67.00 ラウンド5 41.00 51.00 ラウンド6 34.00 51.00 ラウンド7 29.00 51.00 ラウンド8 29.00 41.00 ラウンド9 29.00 41.00 ラウンド10 29.00 41.00 ラウンド11 29.00 41.00 ラウンド12 34.00 51.00 ポイントで 1.73 3.75 引き分け 15.00

※日本時間5月1日(金)17時時点。

井上拓真vs井岡一翔の選手データは？

井上拓真はこれまでのプロキャリアで23戦21勝(5KO)2敗を記録。対する井岡一翔は37戦32勝(17KO)4敗1分としており、KO勝利も珍しくない。両者の直接対決では、主導権を握りにかかる井上拓真に対し、井岡一翔が試合巧者ぶりを発揮しながら有利な展開に持ち込めるかという見ごたえのある展開となりそうだ。

項目 井上拓真 井岡一翔 プロ戦績 23戦21勝(5KO)2敗 37戦32勝(17KO)4敗1分 アマ戦績 57戦52勝5敗 105戦95勝10敗 主なタイトル・実績 WBC世界バンタム級王者、元WBA王者など 世界4階級制覇王者 スタイル ディフェンシブ・アウトボクサー ボクサーファイター(技巧派) 特徴 打たせない守備、正確なパンチ、試合コントロール能力 距離管理、ディフェンス、ボクシングIQ

井上拓真vs井岡一翔の配信情報

井上拓真vs井岡一翔などが行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、全7試合をネット『Lemino』がPPV形式でライブ配信。『Lemino』のPPVは各種プレイガイド経由でも購入可能で、『イープラス』、『ローソンチケット』、『チケットぴあ』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』で販売されている。ただし、『DAZN』経由の購入・視聴は『DAZN』有料会員専用ページ・プレイヤー上で実施。『Lemino』以外のその他のプレイガイドで購入した場合はライブ視聴コードが発行され、『Lemino』上で入力して視聴する形式となる。

PPV価格は『Lemino』および各プレイガイドで共通。事前販売価格が6,050円(税込)、当日販売価格が7,150円(税込)となる。事前販売は2026年5月1日(金)23:59まで実施されている。なお、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に契約中の方であれば、PPVチケット購入などの追加料金は発生せず、回線に紐づくdアカウントでログインするだけで全試合の視聴が可能となる。

大会：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

PPV価格：

事前販売｜6,050円(税込) (2026年5月1日(金)23:59まで)

当日販売｜7,150円(税込) (2026年5月10日(日)23:59まで)

事前販売｜6,050円(税込) (2026年5月1日(金)23:59まで) 当日販売｜7,150円(税込) (2026年5月10日(日)23:59まで) 販売場所：Lemino、イープラス、ローソンチケット、チケットぴあ、WOWOW百貨店、DAZN

※Leminoアプリから購入の場合は7,590円(税込・アプリ手数料込)。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」利用者は追加料金なし。ご購入の場合も払い戻し不可。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※事前販売期間はプレイガイドによって異なる可能性があります。

井上拓真vs井岡一翔のLemino視聴方法

Lemino

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井上拓真vs井岡一翔｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。