井上尚弥vs中谷潤人のチケット当日販売はある？当日券の有無・入手方法

井上尚弥vs中谷潤人のビッグマッチを現地で観戦したいと考える中で、「当日券はあるのか」という点に注目が集まっている。東京ドームで開催される大型興行ということもあり、チケットの入手難易度は非常に高いと見られている。

本記事では、井上尚弥vs中谷潤人の当日チケット販売について紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人のチケット当日販売はある？

2026年5月2日に東京ドームで開催される井上尚弥vs中谷潤人の一戦について、当日券の販売は行われない。注目度の高いビッグマッチということもあり、チケットは事前販売の段階で予定枚数に到達している。

主催者側からも追加販売の予定はないと明言されており、一般発売を含めた新規販売は実施されない見込みとなっている。現地観戦を希望する場合、当日会場でチケットを購入することはできない。

現時点で唯一の入手手段は公式リセール。チケットぴあを通じて期間限定で実施されるが、出品は購入者のキャンセル分に限られるため、流通数は非常に限られる。確実に入手できる方法ではない点に注意が必要だ。

そのため、観戦を希望する場合は事前の販売段階での確保が基本となり、直前での入手は極めて難易度が高い状況となっている。

項目 内容 当日販売 なし 販売状況 予定枚数終了(完売) 追加販売 なし 一般発売 未実施 入手手段 公式リセールのみ リセール期間 4月11日〜5月1日

井上尚弥vs中谷潤人はPPVで視聴可能！

井上尚弥vs中谷潤人を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」は、動画配信サービス『Lemino』でオンライン独占配信される。地上波やBS・CSでの放送は予定されておらず、視聴はインターネット経由に限られる。

視聴はPPV(ペイ・パー・ビュー)形式で提供され、2026年5月1日(金)23:59までの事前購入は6,050円(税込)、5月2日(土)以降は7,150円(税込)に切り替わる。購入は『Lemino』をはじめ、『チケットぴあ』『ローソンチケット』『イープラス』『WOWOW百貨店』『DAZN』など複数の窓口で可能だが、視聴条件の制限があるため、公式サイトからの手続きが基本となる。

さらに、「ドコモ MAX」や「ドコモ ポイ活 MAX」の利用者は追加料金なしで視聴可能。ライブ配信は2026年5月2日(土)14:30開始予定となっており、見逃し配信は同日から5月31日(日)23:59まで対応するスケジュールとなっている。

PPVチケット販売情報

項目 内容 番組 NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人 事前価格 税込6,050円 当日価格 税込7,150円 販売場所 Lemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZN

※事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。

※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

井上尚弥vs中谷潤人の視聴手順

株式会社NTTドコモ

現地観戦のチケットが手に入らなかった場合でも、井上尚弥vs中谷潤人を視聴する手段はある。「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、ネット『Lemino』で生配信する。

PPVチケットの販売期間は2026年3月18日(水)12:00～5月10日(日)23:59まで。見逃し配信期間は、試合終了後～2026年5月31日(日)23:59までとなっている。

井上尚弥vs中谷潤人を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。