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junto nakatani naoya inoue 20251223(C)Getty images
【5/2開催】井上尚弥vs中谷潤人はLeminoで生配信！今すぐ視聴開始
Aoi Fujimiya

井上尚弥vs中谷潤人のチケット当日販売はある？当日券の有無・入手方法

井上尚弥vs中谷潤人の当日券は買える？チケット完売状況と当日販売の有無・公式リセール情報まとめ。

世紀の一戦をLeminoで生配信！
inoue vs nakatani newver 20260502

Lemino

【5月2日】井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでPPV配信！

井上拓真vs井岡一翔のタイトル戦、武居由樹再起戦も実施！

PPVの事前購入割引あり

井上尚弥vs中谷潤人のビッグマッチを現地で観戦したいと考える中で、「当日券はあるのか」という点に注目が集まっている。東京ドームで開催される大型興行ということもあり、チケットの入手難易度は非常に高いと見られている。

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本記事では、井上尚弥vs中谷潤人の当日チケット販売について紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人のチケット当日販売はある？

2026年5月2日に東京ドームで開催される井上尚弥vs中谷潤人の一戦について、当日券の販売は行われない。注目度の高いビッグマッチということもあり、チケットは事前販売の段階で予定枚数に到達している。

主催者側からも追加販売の予定はないと明言されており、一般発売を含めた新規販売は実施されない見込みとなっている。現地観戦を希望する場合、当日会場でチケットを購入することはできない。

現時点で唯一の入手手段は公式リセール。チケットぴあを通じて期間限定で実施されるが、出品は購入者のキャンセル分に限られるため、流通数は非常に限られる。確実に入手できる方法ではない点に注意が必要だ。

そのため、観戦を希望する場合は事前の販売段階での確保が基本となり、直前での入手は極めて難易度が高い状況となっている。

項目内容
当日販売なし
販売状況予定枚数終了(完売)
追加販売なし
一般発売未実施
入手手段公式リセールのみ
リセール期間4月11日〜5月1日

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井上尚弥vs中谷潤人はPPVで視聴可能！

井上尚弥vs中谷潤人を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」は、動画配信サービス『Lemino』でオンライン独占配信される。地上波やBS・CSでの放送は予定されておらず、視聴はインターネット経由に限られる。

視聴はPPV(ペイ・パー・ビュー)形式で提供され、2026年5月1日(金)23:59までの事前購入は6,050円(税込)、5月2日(土)以降は7,150円(税込)に切り替わる。購入は『Lemino』をはじめ、『チケットぴあ』『ローソンチケット』『イープラス』『WOWOW百貨店』『DAZN』など複数の窓口で可能だが、視聴条件の制限があるため、公式サイトからの手続きが基本となる。

さらに、「ドコモ MAX」や「ドコモ ポイ活 MAX」の利用者は追加料金なしで視聴可能。ライブ配信は2026年5月2日(土)14:30開始予定となっており、見逃し配信は同日から5月31日(日)23:59まで対応するスケジュールとなっている。

PPVチケット販売情報

項目内容
番組NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人
事前価格税込6,050円
当日価格税込7,150円
販売場所Lemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZN

※事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。
※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。
※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。
※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。
※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

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井上尚弥vs中谷潤人の視聴手順

inoue vs nakatani newver 20260502株式会社NTTドコモ

現地観戦のチケットが手に入らなかった場合でも、井上尚弥vs中谷潤人を視聴する手段はある。「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、ネット『Lemino』で生配信する。

PPVチケットの販売期間は2026年3月18日(水)12:00～5月10日(日)23:59まで。見逃し配信期間は、試合終了後～2026年5月31日(日)23:59までとなっている。

井上尚弥vs中谷潤人を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

  1. 「THE DAY 井上尚弥vs中谷潤人」Lemino特設ページへアクセス
  2. 「PPVチケットの購入」をタップ
  3. Leminoでの購入を選択
  4. dアカウントでログインし、PPVの支払方法を選択
  5. 購入完了！すぐにLeminoで視聴可能に！

【5/2開催】「THE DAY」井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでライブ配信！今すぐ視聴開始

井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。