WBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs井岡一翔が、2026年5月2日(土)に行われる。

本記事では、井上拓真vs井岡一翔のPPV視聴方法、見られないときの確認事項を紹介する。

井上拓真vs井岡一翔の開催日・開始時刻

井上拓真vs井岡一翔は、2026年5月2日(土)15:00から東京ドームで行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の5試合目に開催。大会では井上拓真vs井岡一翔以外にも、世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人、スーパーバンタム級の武居由樹vsワン・デカンなど全7試合が行われる。

なお、井上拓真vs井岡一翔は18:30以降の開始が予想されるが、他カードの進行状況によって大きく前後する可能性がある。

井上拓真vs井岡一翔の中継予定は？

井上拓真vs井岡一翔を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の試合はネット『Lemino』がライブ配信を行う。その他、地上波でのテレビ放送などは行われない。

『Lemino』の配信形式はPPVとなり、チケット価格は2026年5月1日(金)23:59までが事前価格で税込6,050円、5月2日(土)0:00からの当日価格が税込7,150円。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。

生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。

大会 開催日 開場 開演 テレビ放送 ネット配信 視聴期限 NTTドコモpresents Lemino BOXING

ダブル世界タイトルマッチ

井上尚弥vs中谷潤人 2026/5/2(土) 12:30 15:00 - Lemino(PPV形式) 2026/5/2(土)14:30(予定)～

2026/5/31(日)23:59

※PPV価格は事前価格6,050円(税込)、当日価格7,150円(税込)。事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。

※PPVチケットはLemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZNで販売。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。

※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

Lemino PPVの購入方法は？

『Lemino』公式サイトを通じてのPPVチケット購入手順は以下の通り。

Lemino PPVが見られないときの対処法・確認事項は？

大前提として、「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は 『Lemino』のPPVチケットを購入したにもかかわらず対象の番組が視聴できない場合、デバイス、アカウント、操作手順の問題が考えられる。確認すべき事項を以下にまとめた。

以上の事項を確認しても視聴できない場合、Lemino特設サイト下部の「よくあるご質問・お問い合わせはこちら」を確認してほしい。

井上拓真vs井岡一翔｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。