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Tsutomu Maeda

プロ野球クライマックスシリーズ2026 ファーストステージの実況・解説者は？

2026年プロ野球クライマックスシリーズ・1stステージの実況・解説者は誰？読売ジャイアンツvs横浜DeNAベイスターズ、埼玉西武ライオンズvs北海道日本ハムファイターズの担当者を紹介。

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2026年のプロ野球クライマックスシリーズ・ファーストステージが、10月10日(土)に開幕する。

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本記事では、クライマックスシリーズ1stステージ中継の実況・解説者を紹介する。

セ・リーグCSファーストステージの実況・解説者は？

セ・リーグのファーストステージでは、巨人とDeNAが10月10日(土)から東京ドームで対戦する。

地上波テレビでは『日本テレビ系列』が第1戦と第3戦、『NHK総合』が第2戦を生中継。衛星放送では『日テレジータス』が全試合を生中継する。また、ネット『DAZN』ではセ・パ全試合のクライマックスシリーズがライブ配信される。

各中継局の実況・解説担当者は以下の通り。

開催日時

中継局

解説

実況

10/10(土)
14:00

日本テレビ系列

三浦大輔
高橋由伸

平松修造

DAZN
日テレジータス

清水隆行

弘竜太郎

10/11(日)
14:00

NHK総合

宮本慎也

伊藤慶太

DAZN
日テレジータス

江川卓
中畑清

住岡佑樹

10/12(月・祝)
14:00

日本テレビ系列

上原浩治
内川聖一

山本健太

DAZN
日テレジータス

村田真一

梅澤廉

※第2戦で決着した場合、第3戦は開催されない。

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パ・リーグCSファーストステージの実況・解説者は？

パ・リーグのファーストステージは、西武と日本ハムが10月10日(土)からベルーナドームで対戦する。

中継については、衛星放送『NHK BS』『フジテレビTWO』が全3試合の生放送を予定。地上波ローカル『札幌テレビ』が第1戦、『HBC』が第2戦、『テレビ埼玉』が第1戦・第2戦を生放送する。

また、ネット『DAZN』ではセ・パ全試合のクライマックスシリーズがライブ配信される。

各中継局の実況・解説担当者は以下の通り。

開催日時

中継局

解説

実況

10/10(土)
14:00

NHK BS

和田一浩

神戸和貴

札幌テレビ

高木豊

藤井孝太郎

DAZN
フジテレビTWO

鈴木健

谷口廣明

テレビ埼玉

未発表

未発表

10/11(日)
14:00

NHK BS

伊東勤

佐竹祐人

HBC

鶴岡慎也

川畑恒一

DAZN
フジテレビTWO

渡辺久信

加藤暁

テレビ埼玉

未発表

未発表

10/12(月・祝)
14:00

NHK BS

与田剛

坂梨哲士

DAZN
フジテレビTWO

橋本武広

加藤暁

※第2戦で決着した場合、第3戦は開催されない。

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プロ野球CSファーストステージの中継予定一覧

2026年のクライマックスシリーズ・ファーストステージは、セ・パ両リーグともにネット『DAZN』および衛星放送『スカパー！プロ野球セット』で全試合生中継される。

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

巨人 vs DeNA

日本テレビ系列：第1戦・第3戦
NHK総合：第2戦
BS日テレ：第1戦・第3戦
日テレジータス：全試合
スカパー！プロ野球セット：全試合

DAZN：全試合
Hulu：全試合
GIANTS TV：全試合
TVer：全試合

西武 vs 日本ハム

NHK BS：全試合
札幌テレビ：第1戦
HBC：第2戦
テレビ埼玉：第1戦・第2戦
フジテレビTWO：全試合
スカパー！プロ野球セット：全試合

DAZN：全試合
パ・リーグTV：全試合
フジテレビTWOsmart：全試合
ベースボールLIVE：全試合
Rakuten TV：全試合

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