2026年のプロ野球クライマックスシリーズ・ファーストステージが、10月10日(土)に開幕する。
本記事では、クライマックスシリーズ1stステージ中継の実況・解説者を紹介する。
セ・リーグCSファーストステージの実況・解説者は？
セ・リーグのファーストステージでは、巨人とDeNAが10月10日(土)から東京ドームで対戦する。
地上波テレビでは『日本テレビ系列』が第1戦と第3戦、『NHK総合』が第2戦を生中継。衛星放送では『日テレジータス』が全試合を生中継する。また、ネット『DAZN』ではセ・パ全試合のクライマックスシリーズがライブ配信される。
各中継局の実況・解説担当者は以下の通り。
開催日時
中継局
解説
実況
10/10(土)
日本テレビ系列
三浦大輔
平松修造
清水隆行
弘竜太郎
10/11(日)
NHK総合
宮本慎也
伊藤慶太
江川卓
住岡佑樹
10/12(月・祝)
日本テレビ系列
上原浩治
山本健太
村田真一
梅澤廉
※第2戦で決着した場合、第3戦は開催されない。
パ・リーグCSファーストステージの実況・解説者は？
パ・リーグのファーストステージは、西武と日本ハムが10月10日(土)からベルーナドームで対戦する。
中継については、衛星放送『NHK BS』『フジテレビTWO』が全3試合の生放送を予定。地上波ローカル『札幌テレビ』が第1戦、『HBC』が第2戦、『テレビ埼玉』が第1戦・第2戦を生放送する。
また、ネット『DAZN』ではセ・パ全試合のクライマックスシリーズがライブ配信される。
各中継局の実況・解説担当者は以下の通り。
開催日時
中継局
解説
実況
10/10(土)
NHK BS
和田一浩
神戸和貴
札幌テレビ
高木豊
藤井孝太郎
鈴木健
谷口廣明
テレビ埼玉
未発表
未発表
10/11(日)
NHK BS
伊東勤
佐竹祐人
HBC
鶴岡慎也
川畑恒一
渡辺久信
加藤暁
テレビ埼玉
未発表
未発表
10/12(月・祝)
NHK BS
与田剛
坂梨哲士
橋本武広
加藤暁
※第2戦で決着した場合、第3戦は開催されない。
プロ野球CSファーストステージの中継予定一覧
2026年のクライマックスシリーズ・ファーストステージは、セ・パ両リーグともにネット『DAZN』および衛星放送『スカパー！プロ野球セット』で全試合生中継される。
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
巨人 vs DeNA
日本テレビ系列：第1戦・第3戦
西武 vs 日本ハム
NHK BS：全試合
DAZN：全試合
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