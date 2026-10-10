DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴 パ・リーグ主催試合を配信 パ・リーグTV パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！ パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。 パ・リーグTVで視聴 視聴はこちら DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴 パ・リーグ主催試合を配信 パ・リーグTV パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！ パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。 パ・リーグTVで視聴 視聴はこちら DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ・ファーストステージが、10月10日(土)に開幕する。

本記事では、クライマックスシリーズ1stステージ中継の実況・解説者を紹介する。

セ・リーグCSファーストステージの実況・解説者は？

セ・リーグのファーストステージでは、巨人とDeNAが10月10日(土)から東京ドームで対戦する。

地上波テレビでは『日本テレビ系列』が第1戦と第3戦、『NHK総合』が第2戦を生中継。衛星放送では『日テレジータス』が全試合を生中継する。また、ネット『DAZN』ではセ・パ全試合のクライマックスシリーズがライブ配信される。

各中継局の実況・解説担当者は以下の通り。

開催日時 中継局 解説 実況 10/10(土)

14:00 日本テレビ系列 三浦大輔

高橋由伸 平松修造 DAZN

日テレジータス 清水隆行 弘竜太郎 10/11(日)

14:00 NHK総合 宮本慎也 伊藤慶太 DAZN

日テレジータス 江川卓

中畑清 住岡佑樹 10/12(月・祝)

14:00 日本テレビ系列 上原浩治

内川聖一 山本健太 DAZN

日テレジータス 村田真一 梅澤廉

※第2戦で決着した場合、第3戦は開催されない。

パ・リーグCSファーストステージの実況・解説者は？

パ・リーグのファーストステージは、西武と日本ハムが10月10日(土)からベルーナドームで対戦する。

中継については、衛星放送『NHK BS』『フジテレビTWO』が全3試合の生放送を予定。地上波ローカル『札幌テレビ』が第1戦、『HBC』が第2戦、『テレビ埼玉』が第1戦・第2戦を生放送する。

また、ネット『DAZN』ではセ・パ全試合のクライマックスシリーズがライブ配信される。

各中継局の実況・解説担当者は以下の通り。

開催日時 中継局 解説 実況 10/10(土)

14:00 NHK BS 和田一浩 神戸和貴 札幌テレビ 高木豊 藤井孝太郎 DAZN

フジテレビTWO 鈴木健 谷口廣明 テレビ埼玉 未発表 未発表 10/11(日)

14:00 NHK BS 伊東勤 佐竹祐人 HBC 鶴岡慎也 川畑恒一 DAZN

フジテレビTWO 渡辺久信 加藤暁 テレビ埼玉 未発表 未発表 10/12(月・祝)

14:00 NHK BS 与田剛 坂梨哲士 DAZN

フジテレビTWO 橋本武広 加藤暁

※第2戦で決着した場合、第3戦は開催されない。

プロ野球CSファーストステージの中継予定一覧

2026年のクライマックスシリーズ・ファーストステージは、セ・パ両リーグともにネット『DAZN』および衛星放送『スカパー！プロ野球セット』で全試合生中継される。

対戦カード テレビ放送 ネット配信 巨人 vs DeNA 日本テレビ系列：第1戦・第3戦

NHK総合：第2戦

BS日テレ：第1戦・第3戦

日テレジータス：全試合

スカパー！プロ野球セット：全試合 DAZN：全試合

Hulu：全試合

GIANTS TV：全試合

TVer：全試合 西武 vs 日本ハム NHK BS：全試合

札幌テレビ：第1戦

HBC：第2戦

テレビ埼玉：第1戦・第2戦

フジテレビTWO：全試合

スカパー！プロ野球セット：全試合 DAZN：全試合

パ・リーグTV：全試合

フジテレビTWOsmart：全試合

ベースボールLIVE：全試合

Rakuten TV：全試合

クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

短期決戦に最適！DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元

DMM

DAZNでプロ野球クライマックスシリーズを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。

さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。

現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。クライマックスシリーズをお得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。

▶クライマックスシリーズ全試合を見るならDMM×DAZNホーダイが最安値！DAZN加入中でも切り替えOK

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題！

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団の本拠地で開催される公式戦をライブ配信する。

交流戦や2軍公式戦なども視聴できるため、パ・リーグの試合を幅広く楽しみたい人におすすめのサービスだ。

この機会に、お得な『パ・リーグTV』に登録してみよう。