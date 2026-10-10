【2026年】プロ野球CSのネット配信・無料ライブ中継を見る方法！スマホ視聴も

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2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)が開催され、セ・リーグ、パ・リーグともに日本シリーズ進出を懸けた短期決戦が繰り広げられる。

本記事では、プロ野球CS2026のネット配信予定をはじめ、無料ライブ中継の視聴方法やスマホで見る方法、おすすめの配信サービスを紹介する。

プロ野球クライマックスシリーズ2026の日程・対戦カード

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)は、10月10日(土)からファーストステージ、10月14日(水)からファイナルステージが行われる。

セ・リーグは2位・巨人と3位・DeNA、パ・リーグは2位・西武と3位・日本ハムがファーストステージで対戦する。

ファーストステージ｜10月10日(土)～10月12日(月・祝)

ファーストステージは3戦2勝制で行われ、先に2勝した球団がファイナルステージへ進出する。2位球団の本拠地で開催され、予備日は10月13日(火)に設定されている。

リーグ 対戦カード 日程 会場 セ・リーグ 巨人(2位) vs DeNA(3位) 10月10日(土)～10月12日(月・祝) 東京ドーム パ・リーグ 西武(2位) vs 日本ハム(3位) 10月10日(土)～10月12日(月・祝) ベルーナドーム

※予備日：10月13日(火)

ファイナルステージ｜10月14日(水)～10月19日(月)

ファイナルステージは、各リーグの1位球団とファーストステージ勝者が対戦する。原則として6試合制で行われ、リーグ優勝球団にはあらかじめ1勝のアドバンテージが与えられる。

リーグ 対戦カード 日程 会場 セ・リーグ 阪神(1位) vs 巨人／DeNAの勝者 10月14日(水)～10月19日(月) 阪神甲子園球場 パ・リーグ ソフトバンク(1位) vs 西武／日本ハムの勝者 10月14日(水)～10月19日(月) みずほPayPayドーム福岡

※7試合制が適用される場合は第7戦が10月20日(火)に行われる。予備日は10月20日(火)・21日(水)。

プロ野球クライマックスシリーズのネット配信予定は？

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)は、複数の動画配信サービスでライブ視聴できる。

DAZNでは、セ・リーグ、パ・リーグともにファーストステージ第1戦から第3戦までの配信予定が確認されている。

また、パ・リーグのCSについては「パーソル パ・リーグTV」でも配信予定。パ・リーグ主催試合を中心に視聴したい場合の選択肢となる。

サービス 配信対象 視聴方法 DAZN セ・リーグ、パ・リーグCS第1戦～第3戦 ライブ配信 パーソル パ・リーグTV パ・リーグCS ライブ配信

プロ野球CSを無料で見る方法は？

セ・リーグのファーストステージ「巨人 vs DeNA」は、第1戦と第3戦が日本テレビ系列で放送予定となっているため、地上波の放送対象地域では追加料金なしで視聴できる。

一方、第2戦については現時点で日本テレビ系列での放送予定が確認できていないが、『TVer』で中継を予定。その他、セ・パ全試合を視聴したい場合はDAZNや日テレジータスなどの利用を検討したい。

視聴方法 無料視聴 対象 日本テレビ系列 ○ 巨人vsDeNA 第1戦・第3戦 TVer 〇 巨人vsDeNA 第1戦～第3戦 DAZN × セ・パCS第1戦～第3戦 日テレジータス × 巨人vsDeNA 第1戦～第3戦 パーソル パ・リーグTV × パ・リーグCS

※放送・配信予定は変更される場合があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

プロ野球CSをスマホで見るには？

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)は、DAZNやパーソル パ・リーグTVを利用すれば、スマートフォンからライブ視聴できる。

セ・リーグ、パ・リーグのファーストステージ第1戦～第3戦はDAZNで配信予定。スマホにDAZNアプリをインストールし、対象プランに加入すれば視聴可能だ。

また、パ・リーグのCSはパーソル パ・リーグTVでも配信予定となっている。

サービス スマホ視聴 対象 DAZN ○ セ・リーグ、パ・リーグCS第1戦～第3戦 パーソル パ・リーグTV ○ パ・リーグCS

スマホで両リーグのCSを見たい場合は？

セ・リーグ、パ・リーグの両方をスマホで視聴したい場合は、現時点で両リーグのファーストステージ第1戦～第3戦の配信予定が確認されているDAZNが選択肢となる。

一方、パ・リーグのCSのみを視聴する場合は、パーソル パ・リーグTVでもスマートフォンからライブ視聴可能だ。

クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

短期決戦に最適！DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元

DMM

DAZNでプロ野球クライマックスシリーズを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。

さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。

現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。クライマックスシリーズをお得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題！

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団の本拠地で開催される公式戦をライブ配信する。

交流戦や2軍公式戦なども視聴できるため、パ・リーグの試合を幅広く楽しみたい人におすすめのサービスだ。

この機会に、お得な『パ・リーグTV』に登録してみよう。

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