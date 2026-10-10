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2026年プロ野球（NBP）のポストシーズン、クライマックスシリーズが開幕する。ファイナルステージ進出を懸けて、各リーグの2位球団と3位球団がファーストステージで対戦する。

本記事では、クライマックスシリーズ ファーストステージ第2戦の試合日程、試合開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

クライマックスシリーズ｜ファーストステージ第2戦

クライマックスシリーズ セのファーストステージでは、セ・リーグ2位読売ジャイアンツと同3位横浜DeNAベイスターズが対戦。また、クライマックスシリーズ パでは、パ・リーグ2位の埼玉西武ライオンズと同3位の北海道日本ハムファイターズが激突する。

ファーストステージ第2戦の試合日程は以下の通り。

リーグ 試合時間 対戦カード 放送・配信 セ 10月11日(日)

14:00 読売ジャイアンツ

vs 横浜DeNAベイスターズ 【テレビ】 NHK総合

日テレジータス

スカパー！プロ野球セット 【ネット】 Hulu

DAZN

TVer

GIANTS TV パ 10月11日(日)

14:00 埼玉西武ライオンズ

vs 北海道日本ハムファイターズ 【テレビ】 NHK BS

フジテレビTWO

テレビ埼玉

HBC

スカパー！プロ野球セット 【ネット】 パ・リーグTV

DAZN

フジテレビTWOsmart

ベースボールLIVE

Rakuten パ・リーグSpecial

※試合会場はいずれも2位球団（セ・リーグ：読売ジャイアンツ、パ・リーグ：埼玉西武ライオンズ）の本拠地

クライマックスシリーズ2026｜試合日程

■2026年ファーストステージ日程

日程 試合 セ・リーグ パ・リーグ 10月10日（土） 第1戦 読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ 埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 10月11日（日） 第2戦 読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ 埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 10月12日（月） 第3戦 読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ 埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 10月13日（火） 予備日 ― ―

※球場はすべてレギュラーシーズン2位球団（セ・リーグ：読売ジャイアンツ、パ・リーグ：埼玉西武ライオンズ）の本拠地球場

■2026年ファイナルステージ日程

日程 試合 セ・リーグ パ・リーグ 10月14日（水） 第1戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月15日（木） 第2戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月16日（金） 第3戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月17日（土） 第4戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月18日（日） 第5戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月19日（月） 第6戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月20日（火） 第7戦 ― 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月21日（水） 予備日 ― ―

※球場はすべてレギュラーシーズン1位球団（セ・リーグ：阪神タイガース、パ・リーグ：福岡ソフトバンクホークス）の本拠地球場

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