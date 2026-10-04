ホワイトソックス2026年ロースター・メンバーリスト

2026年シーズンのメジャーリーグ・ベースボール（MLB）でアメリカンリーグ中地区で2位に入って5年ぶりのポストシーズン進出を決めたシカゴ・ホワイトソックス。村上宗隆が攻撃陣を牽引するチームは、ワイルドカードを突破して地区シリーズに臨んでいる。
本記事では、MLBポストシーズンを戦うホワイトソックスのロースターを紹介する。
シカゴ・ホワイトソックス｜ロースター
背番号
選手名
ポジション
投球・打席
身長
体重
国籍
生年月日
15
ショーン・ニューカム
投手
左投左打
196cm
116kg
アメリカ
1993/6/12（33歳）
18
アンソニー・ケイ
投手
左投左打
183cm
102kg
アメリカ
1995/3/21（31歳）
22
ノア・シュルツ
投手
左投左打
208cm
109kg
アメリカ
2003/8/5（23歳）
31
グラント・テイラー
投手
右投右打
191cm
104kg
アメリカ
2002/5/20（24歳）
32
ヘイゲン・スミス
投手
左投左打
191cm
107kg
アメリカ
2003/8/19（23歳）
44
ジョーダン・ヒックス
投手
右投右打
188cm
98kg
アメリカ
1996/9/6（30歳）
47
エリック・フェッド
投手
右投右打
193cm
93kg
アメリカ
1993/2/25（33歳）
54
デービッド・サンドリン
投手
右投右打
193cm
98kg
アメリカ
2001/2/21（25歳）
59
ショーン・バーク
投手
右投右打
198cm
109kg
アメリカ
1999/12/18（26歳）
60
ブライアン・ハドソン
投手
左投左打
203cm
112kg
アメリカ
1997/5/8（29歳）
63
タイラー・デービス
投手
右投右打
188cm
95kg
アメリカ
1998/10/3（28歳）
65
デービス・マーティン
投手
右投左打
188cm
98kg
アメリカ
1997/1/4（29歳）
8
カイル・ティール
捕手
右投左打
180cm
95kg
アメリカ
2002/2/15（24歳）
28
ジェイク・ロジャース
捕手
右投右打
180cm
91kg
アメリカ
1995/4/18（31歳）
0
ルイスアンヘル・アクーニャ
内野手
右投右打
170cm
82kg
ベネズエラ
2002/3/12（24歳）
5
村上宗隆
内野手
右投左打
188cm
97kg
日本
2000/2/2（26歳）
10
チェイス・メイドロス
内野手
右投右打
175cm
86kg
アメリカ
2001/7/23（25歳）
12
コルソン・モンゴメリー
内野手
右投左打
191cm
104kg
アメリカ
2002/2/27（24歳）
20
ミゲル・バルガス
内野手
右投右打
188cm
102kg
キューバ
1999/11/17（26歳）
7
ブレントン・ドイル
外野手
右投右打
191cm
101kg
アメリカ
1998/5/14（28歳）
17
サム・アントナッチ
外野手
右投左打
180cm
88kg
アメリカ
2003/2/6（23歳）
24
ブレイデン・モンゴメリー
外野手
右投両打
188cm
100kg
アメリカ
2003/4/16（23歳）
29
トリスタン・ピーターズ
外野手
右投左打
183cm
82kg
カナダ
2000/2/29（26歳）
21
トミー・ファム
指名打者
右投右打
185cm
102kg
アメリカ
1988/3/8（38歳）
23
アンドリュー・ベニンテンディ
指名打者
左投左打
175cm
84kg
アメリカ
1994/7/6（32歳）
34
ランダル・グリチック
指名打者
右投右打
183cm
95kg
アメリカ
1991/8/13（35歳）
※ロースター、年齢は2026年10月4日時点
シカゴ・ホワイトソックス｜MLBポストシーズン2026試合日程
シカゴ・ホワイトソックは、今季MLBレギュラーシーズンで大健闘して、アメリカンリーグ中地区で2位に入って、第6シードでポストシーズン進出。ワイルドカードでは、ヒューストン・アストロズに2勝0敗で勝利して、21年ぶりのシリーズ突破を成し遂げた。地区シリーズでは、中地区で優勝を譲ったクリーブランド・ガーディアンズと対戦する。
ホワイトソックスの地区シリーズ試合日程は以下の通り。
戦
日程（日本時間）
結果
第1戦
10月4日(日)
ホワイトソックス 3-0 ガーディアンズ
第2戦
10月6日(火)
ガーディアンズ vs ホワイトソックス
第3戦
10月8日(木)
ホワイトソックス vs ガーディアンズ
第4戦 ※
10月9日(金)
ホワイトソックス vs ガーディアンズ
第5戦 ※
10月11日(日)
ガーディアンズ vs ホワイトソックス
※3戦先勝のため、第4戦と第5戦は必要な場合のみ開催
■ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ホワイトソックスが勝ち進んだ場合）
試合
日程（日本時間）
第1戦
10月12日(月)
第2戦
10月13日(火)
第3戦
10月15日(木)
第4戦
10月16日(金)
第5戦 *
10月17日(土)
第6戦 *
10月19日(月)
第7戦 *
10月20日(火)
■ワールドシリーズ（ホワイトソックスが勝ち進んだ場合）
試合
日程（日本時間）
第1戦
10月24日(土)
第2戦
10月25日(日)
第3戦
10月27日(火)
第4戦
10月28日(水)
第5戦 *
10月29日(木)
第6戦 *
10月31日(土)
第7戦 *
11月1日(日)
*：必要な場合のみ開催
※リーグ優勝決定シリーズ以降の試合開始時刻は現段階で未定
MLBポストシーズン2026のテレビ放送・ネット配信予定
MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。
『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。
チャンネル
形態
ポストシーズン中継
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ネット
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【ディビジョンシリーズ】
【リーグチャンピオンシップシリーズ】
【ワールドシリーズ】
衛星放送
注目試合を生中継
【ドジャース vs ブレーブス】
【ブルワーズ vs パドレス】
【レイズ vs ヤンキース】
【ガーディアンズ vs ホワイトソックス】
MLB.tv(Amazon)
ネット
全試合をライブ配信
ネット
全試合をライブ配信
ネット
全試合をライブ配信
NHK 総合・総合サブ
地上波
注目試合を生中継
10/4(日)1:50 ガーディアンズvsホワイトソックス
NHK BS
衛星放送
注目試合を生中継
10/4(日)4:40 ドジャースvsブレーブス
NHK BSプレミアム4K
衛星放送
注目試合を生中継
10/4(日)1:50 ガーディアンズvsホワイトソックス
※各チャンネルの中継対象試合は対戦カード決定後に発表。
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