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whitesoxGetty Images
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Yuta Tokuma

ホワイトソックス2026年ロースター・メンバーリスト

【メジャーリーグ・ベースボール】2026年メジャーリーグ・ベースボール（MLB）のポストシーズンに進出したシカゴ・ホワイトソックスのロースターを紹介する。

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2026年シーズンのメジャーリーグ・ベースボール（MLB）でアメリカンリーグ中地区で2位に入って5年ぶりのポストシーズン進出を決めたシカゴ・ホワイトソックス。村上宗隆が攻撃陣を牽引するチームは、ワイルドカードを突破して地区シリーズに臨んでいる。

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本記事では、MLBポストシーズンを戦うホワイトソックスのロースターを紹介する。

シカゴ・ホワイトソックス｜ロースター

背番号

選手名

ポジション

投球・打席

身長

体重

国籍

生年月日

15

ショーン・ニューカム

投手

左投左打

196cm

116kg

アメリカ

1993/6/12（33歳）

18

アンソニー・ケイ

投手

左投左打

183cm

102kg

アメリカ

1995/3/21（31歳）

22

ノア・シュルツ

投手

左投左打

208cm

109kg

アメリカ

2003/8/5（23歳）

31

グラント・テイラー

投手

右投右打

191cm

104kg

アメリカ

2002/5/20（24歳）

32

ヘイゲン・スミス

投手

左投左打

191cm

107kg

アメリカ

2003/8/19（23歳）

44

ジョーダン・ヒックス

投手

右投右打

188cm

98kg

アメリカ

1996/9/6（30歳）

47

エリック・フェッド

投手

右投右打

193cm

93kg

アメリカ

1993/2/25（33歳）

54

デービッド・サンドリン

投手

右投右打

193cm

98kg

アメリカ

2001/2/21（25歳）

59

ショーン・バーク

投手

右投右打

198cm

109kg

アメリカ

1999/12/18（26歳）

60

ブライアン・ハドソン

投手

左投左打

203cm

112kg

アメリカ

1997/5/8（29歳）

63

タイラー・デービス

投手

右投右打

188cm

95kg

アメリカ

1998/10/3（28歳）

65

デービス・マーティン

投手

右投左打

188cm

98kg

アメリカ

1997/1/4（29歳）

8

カイル・ティール

捕手

右投左打

180cm

95kg

アメリカ

2002/2/15（24歳）

28

ジェイク・ロジャース

捕手

右投右打

180cm

91kg

アメリカ

1995/4/18（31歳）

0

ルイスアンヘル・アクーニャ

内野手

右投右打

170cm

82kg

ベネズエラ

2002/3/12（24歳）

5

村上宗隆

内野手

右投左打

188cm

97kg

日本

2000/2/2（26歳）

10

チェイス・メイドロス

内野手

右投右打

175cm

86kg

アメリカ

2001/7/23（25歳）

12

コルソン・モンゴメリー

内野手

右投左打

191cm

104kg

アメリカ

2002/2/27（24歳）

20

ミゲル・バルガス

内野手

右投右打

188cm

102kg

キューバ

1999/11/17（26歳）

7

ブレントン・ドイル

外野手

右投右打

191cm

101kg

アメリカ

1998/5/14（28歳）

17

サム・アントナッチ

外野手

右投左打

180cm

88kg

アメリカ

2003/2/6（23歳）

24

ブレイデン・モンゴメリー

外野手

右投両打

188cm

100kg

アメリカ

2003/4/16（23歳）

29

トリスタン・ピーターズ

外野手

右投左打

183cm

82kg

カナダ

2000/2/29（26歳）

21

トミー・ファム

指名打者

右投右打

185cm

102kg

アメリカ

1988/3/8（38歳）

23

アンドリュー・ベニンテンディ

指名打者

左投左打

175cm

84kg

アメリカ

1994/7/6（32歳）

34

ランダル・グリチック

指名打者

右投右打

183cm

95kg

アメリカ

1991/8/13（35歳）

※ロースター、年齢は2026年10月4日時点

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シカゴ・ホワイトソックス｜MLBポストシーズン2026試合日程

シカゴ・ホワイトソックは、今季MLBレギュラーシーズンで大健闘して、アメリカンリーグ中地区で2位に入って、第6シードでポストシーズン進出。ワイルドカードでは、ヒューストン・アストロズに2勝0敗で勝利して、21年ぶりのシリーズ突破を成し遂げた。地区シリーズでは、中地区で優勝を譲ったクリーブランド・ガーディアンズと対戦する。

ホワイトソックスの地区シリーズ試合日程は以下の通り。

日程（日本時間）

結果

第1戦

10月4日(日)
2:00

ホワイトソックス 3-0 ガーディアンズ

第2戦

10月6日(火)
6:00

ガーディアンズ vs ホワイトソックス

第3戦

10月8日(木)
5:00

ホワイトソックス vs ガーディアンズ

第4戦 ※

10月9日(金)
6:00

ホワイトソックス vs ガーディアンズ

第5戦 ※

10月11日(日)
6:00

ガーディアンズ vs ホワイトソックス

※3戦先勝のため、第4戦と第5戦は必要な場合のみ開催

■ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ホワイトソックスが勝ち進んだ場合）

試合

日程（日本時間）

第1戦

10月12日(月)

第2戦

10月13日(火)

第3戦

10月15日(木)

第4戦

10月16日(金)

第5戦 *

10月17日(土)

第6戦 *

10月19日(月)

第7戦 *

10月20日(火)

■ワールドシリーズ（ホワイトソックスが勝ち進んだ場合）

試合

日程（日本時間）

第1戦

10月24日(土)

第2戦

10月25日(日)

第3戦

10月27日(火)

第4戦

10月28日(水)

第5戦 *

10月29日(木)

第6戦 *

10月31日(土)

第7戦 *

11月1日(日)

*：必要な場合のみ開催
※リーグ優勝決定シリーズ以降の試合開始時刻は現段階で未定

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MLBポストシーズン2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

チャンネル

形態

ポストシーズン中継

SPOTVチャンネル(Amazon)
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ネット

ポストシーズン厳選試合、ワールドシリーズ全試合をライブ配信

【ディビジョンシリーズ】
10/4(日)4:48 ドジャースvsブレーブス
10/5(月)8:58 ドジャースvsブレーブス
10/6(火)6:00 ガーディアンズvsホワイトソックス
10/7(水)6:48 ブレーブスvsドジャース

【リーグチャンピオンシップシリーズ】
未発表

【ワールドシリーズ】
全試合

J SPORTS

衛星放送

注目試合を生中継

【ドジャース vs ブレーブス】
10/4(日)4:55 第1戦
10/5(月)8:55 第2戦
10/7(水)6:55 第3戦

【ブルワーズ vs パドレス】
10/5(月)4:55 第2戦
10/7(水)10:25 第3戦

【レイズ vs ヤンキース】
10/4(日)7:25 第1戦
10/6(火)8:55 第2戦

【ガーディアンズ vs ホワイトソックス】
10/6(火)5:55 第2戦

MLB.tv(Amazon)
[7日間無料トライアルあり]

ネット

全試合をライブ配信

SPOTV NOW

ネット

全試合をライブ配信

Lemino(SPOTVパック)

ネット

全試合をライブ配信

NHK 総合・総合サブ

地上波

注目試合を生中継

10/4(日)1:50 ガーディアンズvsホワイトソックス

NHK BS

衛星放送

注目試合を生中継

10/4(日)4:40 ドジャースvsブレーブス
10/5(月)4:55 ブルワーズvsパドレス
10/5(月)9:00 ドジャースvsブレーブス
10/6(火)5:55 ホワイトソックスvsガーディアンズ
10/7(水)6:55 ブレーブスvsドジャース
10/7(水)10:30 パドレスvsブルワーズ
10/8(木)5:00 ホワイトソックスvsガーディアンズ

NHK BSプレミアム4K

衛星放送

注目試合を生中継

10/4(日)1:50 ガーディアンズvsホワイトソックス

※各チャンネルの中継対象試合は対戦カード決定後に発表。

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