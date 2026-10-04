ホワイトソックス2026年ロースター・メンバーリスト

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2026年シーズンのメジャーリーグ・ベースボール（MLB）でアメリカンリーグ中地区で2位に入って5年ぶりのポストシーズン進出を決めたシカゴ・ホワイトソックス。村上宗隆が攻撃陣を牽引するチームは、ワイルドカードを突破して地区シリーズに臨んでいる。

本記事では、MLBポストシーズンを戦うホワイトソックスのロースターを紹介する。

シカゴ・ホワイトソックス｜ロースター

背番号 選手名 ポジション 投球・打席 身長 体重 国籍 生年月日 15 ショーン・ニューカム 投手 左投左打 196cm 116kg アメリカ 1993/6/12（33歳） 18 アンソニー・ケイ 投手 左投左打 183cm 102kg アメリカ 1995/3/21（31歳） 22 ノア・シュルツ 投手 左投左打 208cm 109kg アメリカ 2003/8/5（23歳） 31 グラント・テイラー 投手 右投右打 191cm 104kg アメリカ 2002/5/20（24歳） 32 ヘイゲン・スミス 投手 左投左打 191cm 107kg アメリカ 2003/8/19（23歳） 44 ジョーダン・ヒックス 投手 右投右打 188cm 98kg アメリカ 1996/9/6（30歳） 47 エリック・フェッド 投手 右投右打 193cm 93kg アメリカ 1993/2/25（33歳） 54 デービッド・サンドリン 投手 右投右打 193cm 98kg アメリカ 2001/2/21（25歳） 59 ショーン・バーク 投手 右投右打 198cm 109kg アメリカ 1999/12/18（26歳） 60 ブライアン・ハドソン 投手 左投左打 203cm 112kg アメリカ 1997/5/8（29歳） 63 タイラー・デービス 投手 右投右打 188cm 95kg アメリカ 1998/10/3（28歳） 65 デービス・マーティン 投手 右投左打 188cm 98kg アメリカ 1997/1/4（29歳） 8 カイル・ティール 捕手 右投左打 180cm 95kg アメリカ 2002/2/15（24歳） 28 ジェイク・ロジャース 捕手 右投右打 180cm 91kg アメリカ 1995/4/18（31歳） 0 ルイスアンヘル・アクーニャ 内野手 右投右打 170cm 82kg ベネズエラ 2002/3/12（24歳） 5 村上宗隆 内野手 右投左打 188cm 97kg 日本 2000/2/2（26歳） 10 チェイス・メイドロス 内野手 右投右打 175cm 86kg アメリカ 2001/7/23（25歳） 12 コルソン・モンゴメリー 内野手 右投左打 191cm 104kg アメリカ 2002/2/27（24歳） 20 ミゲル・バルガス 内野手 右投右打 188cm 102kg キューバ 1999/11/17（26歳） 7 ブレントン・ドイル 外野手 右投右打 191cm 101kg アメリカ 1998/5/14（28歳） 17 サム・アントナッチ 外野手 右投左打 180cm 88kg アメリカ 2003/2/6（23歳） 24 ブレイデン・モンゴメリー 外野手 右投両打 188cm 100kg アメリカ 2003/4/16（23歳） 29 トリスタン・ピーターズ 外野手 右投左打 183cm 82kg カナダ 2000/2/29（26歳） 21 トミー・ファム 指名打者 右投右打 185cm 102kg アメリカ 1988/3/8（38歳） 23 アンドリュー・ベニンテンディ 指名打者 左投左打 175cm 84kg アメリカ 1994/7/6（32歳） 34 ランダル・グリチック 指名打者 右投右打 183cm 95kg アメリカ 1991/8/13（35歳）

※ロースター、年齢は2026年10月4日時点

シカゴ・ホワイトソックス｜MLBポストシーズン2026試合日程

シカゴ・ホワイトソックは、今季MLBレギュラーシーズンで大健闘して、アメリカンリーグ中地区で2位に入って、第6シードでポストシーズン進出。ワイルドカードでは、ヒューストン・アストロズに2勝0敗で勝利して、21年ぶりのシリーズ突破を成し遂げた。地区シリーズでは、中地区で優勝を譲ったクリーブランド・ガーディアンズと対戦する。

ホワイトソックスの地区シリーズ試合日程は以下の通り。

戦 日程（日本時間） 結果 第1戦 10月4日(日)

2:00 ホワイトソックス 3-0 ガーディアンズ 第2戦 10月6日(火)

6:00 ガーディアンズ vs ホワイトソックス 第3戦 10月8日(木)

5:00 ホワイトソックス vs ガーディアンズ 第4戦 ※ 10月9日(金)

6:00 ホワイトソックス vs ガーディアンズ 第5戦 ※ 10月11日(日)

6:00 ガーディアンズ vs ホワイトソックス

※3戦先勝のため、第4戦と第5戦は必要な場合のみ開催

■ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ホワイトソックスが勝ち進んだ場合）

試合 日程（日本時間） 第1戦 10月12日(月) 第2戦 10月13日(火) 第3戦 10月15日(木) 第4戦 10月16日(金) 第5戦 * 10月17日(土) 第6戦 * 10月19日(月) 第7戦 * 10月20日(火)

■ワールドシリーズ（ホワイトソックスが勝ち進んだ場合）

試合 日程（日本時間） 第1戦 10月24日(土) 第2戦 10月25日(日) 第3戦 10月27日(火) 第4戦 10月28日(水) 第5戦 * 10月29日(木) 第6戦 * 10月31日(土) 第7戦 * 11月1日(日)

*：必要な場合のみ開催

※リーグ優勝決定シリーズ以降の試合開始時刻は現段階で未定

MLBポストシーズン2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

チャンネル 形態 ポストシーズン中継 SPOTVチャンネル(Amazon)

[30日間無料体験あり] ネット ポストシーズン厳選試合、ワールドシリーズ全試合をライブ配信 【ディビジョンシリーズ】

10/4(日)4:48 ドジャースvsブレーブス

10/5(月)8:58 ドジャースvsブレーブス

10/6(火)6:00 ガーディアンズvsホワイトソックス

10/7(水)6:48 ブレーブスvsドジャース 【リーグチャンピオンシップシリーズ】

未発表 【ワールドシリーズ】

全試合 J SPORTS 衛星放送 注目試合を生中継 【ドジャース vs ブレーブス】

10/4(日)4:55 第1戦

10/5(月)8:55 第2戦

10/7(水)6:55 第3戦 【ブルワーズ vs パドレス】

10/5(月)4:55 第2戦

10/7(水)10:25 第3戦 【レイズ vs ヤンキース】

10/4(日)7:25 第1戦

10/6(火)8:55 第2戦 【ガーディアンズ vs ホワイトソックス】

10/6(火)5:55 第2戦 MLB.tv(Amazon)

[7日間無料トライアルあり] ネット 全試合をライブ配信 SPOTV NOW ネット 全試合をライブ配信 Lemino(SPOTVパック) ネット 全試合をライブ配信 NHK 総合・総合サブ 地上波 注目試合を生中継 10/4(日)1:50 ガーディアンズvsホワイトソックス NHK BS 衛星放送 注目試合を生中継 10/4(日)4:40 ドジャースvsブレーブス

10/5(月)4:55 ブルワーズvsパドレス

10/5(月)9:00 ドジャースvsブレーブス

10/6(火)5:55 ホワイトソックスvsガーディアンズ

10/7(水)6:55 ブレーブスvsドジャース

10/7(水)10:30 パドレスvsブルワーズ

10/8(木)5:00 ホワイトソックスvsガーディアンズ NHK BSプレミアム4K 衛星放送 注目試合を生中継 10/4(日)1:50 ガーディアンズvsホワイトソックス

※各チャンネルの中継対象試合は対戦カード決定後に発表。

MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

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