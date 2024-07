【天皇杯 最新情報】天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会ラウンド16の対戦カードが決定。

天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会のラウンド16に向けた組み合わせ抽選会が、12日に行われた。

今年度の天皇杯は10日に3回戦が行われ、悪天候のため中止となったJAPANサッカーカレッジ(新潟県代表)vsレノファ山口FC(J2)を除き、ラウンド16へ進む15チームが決定。柏レイソルが筑波大学との死闘を制した一方、大分トリニータが昨年度覇者・川崎フロンターレを破るなど、各地で波乱も巻き起こった。

そして、12日に行われた抽選会の結果、ラウンド16の対戦カードが決定。昨季J1王者・ヴィッセル神戸は柏との対戦が決定。アルビレックス新潟に6-1で大勝していたV・ファーレン長崎は、横浜FMとの顔合わせとなっている。

以下に続く

天皇杯ラウンド16の対戦カードは以下の通り。

■ラウンド16

・8月21日(水)

V・ファーレン長崎 vs 横浜F・マリノス…(1)

サガン鳥栖 vs JAPANサッカーカレッジorレノファ山口FC※ …(2)

サンフレッチェ広島 vs 愛媛FC …(3)

ガンバ大阪 vs 湘南ベルマーレ …(4)

ヴァンフォーレ甲府 vs 鹿島アントラーズ …(5)

柏レイソル vs ヴィッセル神戸 …(6)

京都サンガF.C. vs 大分トリニータ …(7)

ジェフユナイテッド千葉 vs 北海道コンサドーレ札幌 …(8)

※JAPANサッカーカレッジ(新潟県代表)vsレノファ山口FC(J2)の勝者は7月17日(水)に決定。

■準々決勝

・9月18日(水)

(1)の勝者 vs (2)の勝者 …(9)

(3)の勝者 vs (4)の勝者 …(10)

(5)の勝者 vs (6)の勝者 …(11)

(7)の勝者 vs (8)の勝者 …(12)

■準決勝

・10月27日(日)

(9)の勝者 vs (10)の勝者 …(13)

(11)の勝者 vs (12)の勝者 …(14)

■決勝

・11月23日(土)

(13)の勝者 vs (14)の勝者