【天皇杯2回戦結果・3回戦カード一覧】名古屋、町田、磐田がジャイキリ許す波乱！ 広島は圧巻の11発大勝

【天皇杯 結果・対戦カード】天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会の2回戦が6月12日に開催。3回戦の対戦カードが決定した。

天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会では12日に2回戦が行われ、3回戦の対戦カードが決定した。

2回戦から登場となったJ1チームの中で特に力を見せつけたのがサンフレッチェ広島だ。FCバレイン下関(山口県代表)と対戦した広島は7分にドウグラス・ヴィエイラの得点で先制すると、26分には小原基樹が加点。前半中にD・ヴィエイラと満田誠が2得点ずつをマークした。試合を折り返しても猛攻は止まらず、D・ヴィエイラと小原がハットトリック。マルコス・ジュニオールや青山敏弘らにも得点が生まれ、最終的に11-2で大勝した。

一方で、ホーム・豊田スタジアムにサッカー総合専門学校のチームであるJAPANサッカーカレッジ(新潟県代表)を迎えた名古屋グランパスはなかなか得点を奪えずにいると、51分に上元直樹にネットを揺らされて失点。そのまま試合を終え、0-1のジャイアントキリングを許す結果となっている。

また、その他のJ1クラブではFC町田ゼルビアが筑波大学(茨城県代表)と1-1でPK戦までもつれ込んだ末に敗退。それ以外の会場でも、ジュビロ磐田がJ3のテゲバジャーロ宮崎(宮崎県代表)に1-2で敗れている。

天皇杯2回戦の結果、3回戦の対戦カード一覧は以下の通り。

■2回戦 結果

・6月12日(水)

ヴィッセル神戸(J1) 2-0 カターレ富山(富山県代表)

徳島ヴォルティス(J2) 1-0 ベガルタ仙台(J2)

柏レイソル(J1) 2-0 いわてグルージャ盛岡(岩手県代表)

FC町田ゼルビア(J1) 1-1(PK:2-4) 筑波大学(茨城県代表)

セレッソ大阪(J1) 3-1 ジェイリースFC(大分県代表)

ヴァンフォーレ甲府(J2) 2-0 Honda FC(アマチュアシード)

アルビレックス新潟(J1) 4-4(PK:3-1) ギラヴァンツ北九州(福岡県代表)

V・ファーレン長崎(J2) 3-2 カマタマーレ讃岐(香川県代表)

鹿島アントラーズ(J1) 2-1 奈良クラブ(奈良県代表)

藤枝MYFC(J2) 2-0 栃木SC(J2)

サガン鳥栖(J1) 2-1 高知ユナイテッドSC(高知県代表)

横浜FC(J2) 2-1 ヴァンラーレ八戸(青森県代表)

名古屋グランパス(J1) 0-1 JAPANサッカーカレッジ(新潟県代表)

ザスパ群馬(J2) 1-1(PK:2-3) レノファ山口FC(J2)

京都サンガF.C.(J1) 2-0 大宮アルディージャ(埼玉県代表)

清水エスパルス(J2) 9-0 三菱重工長崎SC(長崎県代表)

横浜F・マリノス(J1) 2-2(PK:5-4) FC岐阜(岐阜県代表)

ロアッソ熊本(J2) 1-2 水戸ホーリーホック(J2)

ガンバ大阪(J1) 3-0 福島ユナイテッドFC(福島県代表)

ジュビロ磐田(J1) 1-2 テゲバジャーロ宮崎(宮崎県代表)

川崎フロンターレ(J1) 2-0 ソニー仙台FC(宮城県代表)

大分トリニータ(J2) 1-0 鹿児島ユナイテッドFC(J2)

FC東京(J1) 3-0 ヴィアティン三重(三重県代表)

ジェフユナイテッド千葉(J2) 2-1 中京大学(愛知県代表)

サンフレッチェ広島(J1) 11-2 FCバレイン下関(山口県代表)

ブラウブリッツ秋田(J2) 0-2 いわきFC(J2)

湘南ベルマーレ(J1) 3-1 甲南大学(兵庫県代表)

東京ヴェルディ(J1) 5-0 AC長野パルセイロ(長野県代表)

アビスパ福岡(J1) 8-0 福山シティFC(広島県代表)

ファジアーノ岡山(J2) 1-7 愛媛FC(J2)

北海道コンサドーレ札幌(J1) 3-1 栃木シティ(栃木県代表)

モンテディオ山形(J2) 3-2 SC相模原(神奈川県代表)

■3回戦 対戦カード

・7月10日(水)

ヴィッセル神戸(J1) vs 徳島ヴォルティス(J2)

柏レイソル(J1) vs 筑波大学(茨城県代表)

セレッソ大阪(J1) vs ヴァンフォーレ甲府(J2)

アルビレックス新潟(J1) vs V・ファーレン長崎(J2)

鹿島アントラーズ(J1) vs 藤枝MYFC(J2)

サガン鳥栖(J1) vs 横浜FC(J2)

JAPANサッカーカレッジ(新潟県代表) vs レノファ山口FC(J2)

京都サンガF.C.(J1) vs 清水エスパルス(J2)

横浜F・マリノス(J1) vs 水戸ホーリーホック(J2)

ガンバ大阪(J1) vs テゲバジャーロ宮崎(宮崎県代表)

川崎フロンターレ(J1) vs 大分トリニータ(J2)

FC東京(J1) vs ジェフユナイテッド千葉(J2)

サンフレッチェ広島(J1) vs いわきFC(J2)

湘南ベルマーレ(J1) vs 東京ヴェルディ(J1)

アビスパ福岡(J1) vs 愛媛FC(J2)

北海道コンサドーレ札幌(J1) vs モンテディオ山形(J2)