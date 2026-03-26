ドジャースの試合を無料で見る方法はある？MLB2026の視聴手段まとめ

2026年シーズンのメジャーリーグ(MLB)は、日本人選手の活躍を背景に国内での注目度が一段と高まっている。中でもロサンゼルス・ドジャースは、大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希といったスター選手が揃っている。

本記事では、MLB2026におけるドジャース戦の無料視聴の可否について紹介する。

ドジャースの試合を無料で見る方法はある？

2026年シーズンのロサンゼルス・ドジャース戦は、日本国内でも複数の放送・配信サービスで視聴可能となっているが、「完全無料で見続ける方法」は現時点では存在しない。ただし、条件付きで“無料扱い”となる視聴手段はいくつか用意されている。

最も現実的なのが、NHKによる地上波中継だ。日本人選手が出場する試合を中心に『NHK総合』で放送されるケースがあり、受信契約があれば追加料金なしで視聴できる。また『NHKプラス』を利用すれば、スマホやPCからリアルタイム配信および見逃し配信(1週間)にも対応する。

さらに、動画配信サービスの無料トライアルを活用する方法もある。『Prime Video』では30日間の無料体験が用意されており、期間内であればドジャース戦を含むMLB中継を実質無料で視聴可能。学生向けのPrime Studentであれば無料期間が延長される点も特徴だ。

そのほか、『MLB.TV』が提供する「Free Game of the Day」を利用すれば、1日1試合限定で無料視聴が可能。ただし対象試合は日替わりであり、ドジャース戦が常に配信されるわけではない点には注意が必要となる。

このように、無料で視聴できる機会は限定的ではあるものの、地上波中継や無料体験を組み合わせることで、コストを抑えながらドジャース戦を楽しむことは可能となっている。

視聴方法 無料条件 特徴 NHK総合 受信契約ありで追加料金なし 日本人選手出場試合を中心に地上波で視聴可能 NHKプラス 受信契約ありで無料 スマホ・PCでリアルタイム＆見逃し配信対応 Prime Video 30日間無料体験 ドジャース戦中心にMLBを多数配信 MLB.TV Free Game of the Day対象試合 1日1試合無料(英語実況)

ドジャースの開幕戦の日程は？

ロサンゼルス・ドジャースの2026年シーズンは、日本時間3月27日(金)に本拠地ドジャー・スタジアムで開幕する。対戦相手は同地区のアリゾナ・ダイヤモンドバックスで、シーズンの行方を占う重要な初戦からスタートする形となる。

開幕シリーズでは、山本由伸が開幕投手を務めるほか、エメット・シーハン、タイラー・グラスノーといった主力投手が続いて先発予定。序盤からエース級を並べる構成となっており、チームの完成度の高さがうかがえる。

さらに注目されるのが、開幕カード後に控えるクリーブランド・ガーディアンズとのシリーズだ。3月31日(火)には佐々木朗希、4月1日(水)には大谷翔平が先発予定となっており、日本人投手が続けて登板するスケジュールが組まれている。

大谷は右肘手術からの復帰シーズンとなり、投打二刀流での本格稼働が見込まれる中で迎える重要な序盤戦となる。山本、佐々木とともに、日本人スターが開幕直後から揃って登場するドジャースの試合日程は、2026年シーズンの大きな見どころの一つとなっている。

3月27日(金)：ドジャース vs ダイヤモンドバックス(山本由伸)

3月28日(土)：ドジャース vs ダイヤモンドバックス(エメット・シーハン)

3月29日(日)：ドジャース vs ダイヤモンドバックス(タイラー・グラスノー)

3月31日(火)：ドジャース vs ガーディアンズ(佐々木朗希)

4月1日(水)：ドジャース vs ガーディアンズ(大谷翔平)

ドジャースの試合のテレビ放送/ネット配信予定は？

ロサンゼルス・ドジャースの試合は、日本国内でも複数の放送・配信サービスで視聴可能となっている。山本由伸、大谷翔平、佐々木朗希といった日本人選手の出場試合を中心に、注目度の高いカードが幅広くカバーされる形だ。

テレビ放送では『NHK BS』および『J SPORTS 3』が生中継を予定。NHK BSは日本人選手が出場する試合を中心に編成されており、ドジャース戦もシーズンを通して継続的に放送される見込みとなっている。J SPORTS 3でも試合開始にあわせて中継が行われる。

ネット配信では『SPOTV NOW』、『Prime Video（SPOTVチャンネル）』、『MLB.TV』が対応。SPOTV NOWでは日本語実況・解説付きでドジャース戦を中心に配信され、Prime Videoでも同チャンネルを通じて視聴可能となる。

MLB.TVは公式サービスとして全試合をカバーするが、英語実況のみでの提供となる点には注意が必要だ。

なお、NHKプラスではBS放送の試合は配信対象外となるため、テレビで視聴する場合はBS環境が必要となる。スマートフォンやPCで視聴する場合は、各種配信サービスの利用が前提となる。

サービス名 配信・放送形態 特徴 NHK BS テレビ放送 生中継予定、日本人選手出場試合を中心に放送 J SPORTS 3 テレビ放送 試合開始にあわせて生中継 SPOTV NOW ネット配信 日本語実況・解説付きでドジャース戦を中心に配信 Prime Video（SPOTVチャンネル） ネット配信 プライム会員なら追加料金なしで視聴可能 MLB.TV ネット配信 全試合視聴可能（英語実況のみ）

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『SPOTV NOW』では2026シーズンもスプリングトレーニングからポストシーズンまで視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

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