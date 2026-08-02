VIVANTを無料で見る方法は？シーズン1・シーズン2の放送・配信予定まとめ

TBS系日曜劇場『VIVANT』は、壮大なスケールの物語と豪華キャストで大きな話題を集めた人気ドラマだ。

本記事では、『VIVANT』を無料で見る方法を紹介する。

VIVANT2を無料で見る方法は？

TBS系日曜劇場『VIVANT 2』は、毎週日曜21:00から放送されている。地上波での放送を見逃した場合でも、最新話については無料の見逃し配信サービスで視聴できる予定だ。

無料で見る方法としては、TVerやTBS FREEでの見逃し配信が中心となる。いずれも放送終了後から期間限定で最新話を視聴できる見込みだが、無料配信は基本的に直近の最新話のみとなるため、過去回をまとめて見たい場合には注意が必要だ。

第2シーズンを第1話から見たい場合や、配信期限を気にせず楽しみたい場合は、『U-NEXT』での視聴が基本となる。『VIVANT 2』はU-NEXTで独占見放題配信される予定で、地上波放送後に最新話が順次追加される。

視聴方法 無料視聴 配信・放送状況 特徴 TBS系地上波 ○ 毎週日曜21:00～放送 リアルタイムで無料視聴可能 TVer ○ 最新話を無料見逃し配信予定 会員登録不要で視聴可能。配信期間は基本的に放送後約1週間 TBS FREE ○ 最新話を無料見逃し配信予定 TBS公式の無料配信サービス。最新話を期間限定で視聴可能 U-NEXT △ 独占見放題配信予定 第1話から見たい場合におすすめ。地上波放送終了後に最新話を順次配信予定

VIVANT1を無料で見る方法は？

『VIVANT』第1シーズンは、2026年7月時点で『U-NEXT』、Netflix、Amazonプライム・ビデオなどで配信されている。

無料で視聴したい場合は、31日間無料トライアルを利用できるU-NEXTが有力な選択肢となる。U-NEXTでは本編全10話に加え、福澤監督の副音声解説を楽しめる『VIVANT別版』や解説放送版も配信されており、第2シーズンの前に作品を振り返りたい人にも適している。

Amazonプライム・ビデオでも本編全10話が配信されており、プライム会員は追加料金なしで視聴可能。Netflixでも第1シーズンを視聴できるが、無料トライアルの有無や配信状況はサービスごとに異なるため、最新情報は各公式サイトで確認しておきたい。

動画配信サービス 無料視聴 配信状況 特徴 U-NEXT ○

（31日間無料トライアルを利用） 本編全10話を見放題配信 31日間無料トライアルあり。『VIVANT別版』や解説放送版も配信 Amazonプライム・ビデオ 〇

（30日間無料体験を利用） 本編全10話を配信 2026年6月15日より見放題対象に追加。プライム会員は追加料金なしで視聴可能 Netflix × 本編全10話を見放題配信 第1シーズンをまとめて視聴しやすい定額制サービス

【無料トライアル】U-NEXTのおすすめ視聴方法

U-NEXT

ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

【実質300円/月で30GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、30GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

さらに、2026年7月31日からは「U-NEXT MOBILE」を利用中のすべてのユーザーを対象に、基本通信容量20GBに10GBを追加付与する特典が開始されている。新規申し込みの場合は、7月31日以降に開通手続きをしたユーザーが初月から対象となり、契約中のユーザーは7月31日以降に迎える更新日から特典が適用される。ユーザー側での手続きは不要だ。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。