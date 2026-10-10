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Tsutomu Maeda

プロ野球CSファーストステージ全試合をプレイボールから視聴する方法は？日テレ中継は試合途中から

2026年プロ野球クライマックスシリーズ・1stステージの日本テレビ系列による中継は試合途中から？全試合をプレイボールから視聴する方法を紹介。

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10月10日(土)に開幕するプロ野球クライマックスシリーズ2026のファーストステージは、様々なテレビ放送・ネット配信局で中継が行われる。

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本記事では、クライマックスシリーズ1stステージの全試合をプレイボールから視聴する方法を紹介する。

CSファーストステージの日テレ中継は試合途中から？

セ・リーグのファーストステージの第1～第3試合は、読売ジャイアンツvs横浜DeNAベイスターズが10月10日(土)から3日間にわたって東京ドームで開催され、全試合14:00プレイボールとなる。

地上波『日本テレビ系列』では第1戦と第3戦を生中継するが、第1戦は15:00、第3戦は14:55からの放送開始となるため、プレイボールには間に合わない。

開催日時

対戦カード

日本テレビ系列

10/10(土)
14:00

巨人 vs DeNA
第1戦

15:00～16:55

10/11(日)
14:00

巨人 vs DeNA
第2戦

放送なし
NHK総合で生中継

10/12(月・祝)
14:00

巨人 vs DeNA
第3戦

14:55～16:45

※第2戦で決着した場合、第3戦は開催されない。

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CSファーストステージ全試合をプレイボールから見る方法は？

2026年のクライマックスシリーズ・ファーストステージは、ネット『DAZN』と衛星放送『スカパー！プロ野球セット』でセ・パ両リーグの全試合がライブ中継される。

どちらも14:00のプレイボールから視聴できるため、試合途中からの地上波テレビ中継を待つ必要はない。その他、ネット『TVer』ではセ・リーグの1stステージのみ全試合ライブ配信予定となっている。

サービス

視聴形態

対象試合

DAZN

ネット配信

セ・パ全試合
プレイボールからライブ配信

スカパー！プロ野球セット

衛星放送・ネット配信

セ・パ全試合
プレイボールから生中継

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CSファーストステージの試合日程・中継予定一覧

2026年のクライマックスシリーズ・ファーストステージは、10月10日(土)～12日(月・祝)にセ・パ両リーグで開催される。日程および中継局一覧は以下の通り。

セ・リーグ｜巨人vsDeNA

開催日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

10/10(土)
14:00

巨人 vs DeNA
第1戦

日本テレビ系列 (※15:00～)
BS日テレ
日テレジータス
スカパー！プロ野球セット

DAZN
Hulu
GIANTS TV
TVer

10/11(日)
14:00

巨人 vs DeNA
第2戦

NHK総合
日テレジータス
スカパー！プロ野球セット

DAZN
Hulu
GIANTS TV
TVer

10/12(月・祝)
14:00

巨人 vs DeNA
第3戦

日本テレビ系列 (※14:55～)
BS日テレ
日テレジータス
スカパー！プロ野球セット

DAZN
Hulu
GIANTS TV
TVer

パ・リーグ｜西武vs日本ハム

開催日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

10/10(土)
14:00

西武 vs 日本ハム
第1戦

NHK BS
札幌テレビ
テレビ埼玉
フジテレビTWO
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
フジテレビTWOsmart
ベースボールLIVE
Rakuten TV

10/11(日)
14:00

西武 vs 日本ハム
第2戦

NHK BS
HBC
テレビ埼玉
フジテレビTWO
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
フジテレビTWOsmart
ベースボールLIVE
Rakuten TV

10/12(月・祝)
14:00

西武 vs 日本ハム
第3戦

NHK BS
フジテレビTWO
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
フジテレビTWOsmart
ベースボールLIVE
Rakuten TV

※第2戦までにステージ勝者が決定した場合、第3戦は開催されない。

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