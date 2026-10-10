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10月10日(土)に開幕するプロ野球クライマックスシリーズ2026のファーストステージは、様々なテレビ放送・ネット配信局で中継が行われる。

本記事では、クライマックスシリーズ1stステージの全試合をプレイボールから視聴する方法を紹介する。

CSファーストステージの日テレ中継は試合途中から？

セ・リーグのファーストステージの第1～第3試合は、読売ジャイアンツvs横浜DeNAベイスターズが10月10日(土)から3日間にわたって東京ドームで開催され、全試合14:00プレイボールとなる。

地上波『日本テレビ系列』では第1戦と第3戦を生中継するが、第1戦は15:00、第3戦は14:55からの放送開始となるため、プレイボールには間に合わない。

開催日時 対戦カード 日本テレビ系列 10/10(土)

14:00 巨人 vs DeNA

第1戦 15:00～16:55 10/11(日)

14:00 巨人 vs DeNA

第2戦 放送なし

NHK総合で生中継 10/12(月・祝)

14:00 巨人 vs DeNA

第3戦 14:55～16:45

※第2戦で決着した場合、第3戦は開催されない。

CSファーストステージ全試合をプレイボールから見る方法は？

2026年のクライマックスシリーズ・ファーストステージは、ネット『DAZN』と衛星放送『スカパー！プロ野球セット』でセ・パ両リーグの全試合がライブ中継される。

どちらも14:00のプレイボールから視聴できるため、試合途中からの地上波テレビ中継を待つ必要はない。その他、ネット『TVer』ではセ・リーグの1stステージのみ全試合ライブ配信予定となっている。

サービス 視聴形態 対象試合 DAZN ネット配信 セ・パ全試合

プレイボールからライブ配信 スカパー！プロ野球セット 衛星放送・ネット配信 セ・パ全試合

プレイボールから生中継

CSファーストステージの試合日程・中継予定一覧

2026年のクライマックスシリーズ・ファーストステージは、10月10日(土)～12日(月・祝)にセ・パ両リーグで開催される。日程および中継局一覧は以下の通り。

セ・リーグ｜巨人vsDeNA

開催日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 10/10(土)

14:00 巨人 vs DeNA

第1戦 日本テレビ系列 (※15:00～)

BS日テレ

日テレジータス

スカパー！プロ野球セット DAZN

Hulu

GIANTS TV

TVer 10/11(日)

14:00 巨人 vs DeNA

第2戦 NHK総合

日テレジータス

スカパー！プロ野球セット DAZN

Hulu

GIANTS TV

TVer 10/12(月・祝)

14:00 巨人 vs DeNA

第3戦 日本テレビ系列 (※14:55～)

BS日テレ

日テレジータス

スカパー！プロ野球セット DAZN

Hulu

GIANTS TV

TVer

パ・リーグ｜西武vs日本ハム

開催日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 10/10(土)

14:00 西武 vs 日本ハム

第1戦 NHK BS

札幌テレビ

テレビ埼玉

フジテレビTWO

スカパー！プロ野球セット DAZN

パ・リーグTV

フジテレビTWOsmart

ベースボールLIVE

Rakuten TV 10/11(日)

14:00 西武 vs 日本ハム

第2戦 NHK BS

HBC

テレビ埼玉

フジテレビTWO

スカパー！プロ野球セット DAZN

パ・リーグTV

フジテレビTWOsmart

ベースボールLIVE

Rakuten TV 10/12(月・祝)

14:00 西武 vs 日本ハム

第3戦 NHK BS

フジテレビTWO

スカパー！プロ野球セット DAZN

パ・リーグTV

フジテレビTWOsmart

ベースボールLIVE

Rakuten TV

※第2戦までにステージ勝者が決定した場合、第3戦は開催されない。

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