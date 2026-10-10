10月10日(土)に開幕するプロ野球クライマックスシリーズ2026のファーストステージは、様々なテレビ放送・ネット配信局で中継が行われる。
本記事では、クライマックスシリーズ1stステージの全試合をプレイボールから視聴する方法を紹介する。
CSファーストステージの日テレ中継は試合途中から？
セ・リーグのファーストステージの第1～第3試合は、読売ジャイアンツvs横浜DeNAベイスターズが10月10日(土)から3日間にわたって東京ドームで開催され、全試合14:00プレイボールとなる。
地上波『日本テレビ系列』では第1戦と第3戦を生中継するが、第1戦は15:00、第3戦は14:55からの放送開始となるため、プレイボールには間に合わない。
開催日時
対戦カード
日本テレビ系列
10/10(土)
巨人 vs DeNA
15:00～16:55
10/11(日)
巨人 vs DeNA
放送なし
10/12(月・祝)
巨人 vs DeNA
14:55～16:45
※第2戦で決着した場合、第3戦は開催されない。
CSファーストステージ全試合をプレイボールから見る方法は？
2026年のクライマックスシリーズ・ファーストステージは、ネット『DAZN』と衛星放送『スカパー！プロ野球セット』でセ・パ両リーグの全試合がライブ中継される。
どちらも14:00のプレイボールから視聴できるため、試合途中からの地上波テレビ中継を待つ必要はない。その他、ネット『TVer』ではセ・リーグの1stステージのみ全試合ライブ配信予定となっている。
サービス
視聴形態
対象試合
ネット配信
セ・パ全試合
衛星放送・ネット配信
セ・パ全試合
CSファーストステージの試合日程・中継予定一覧
2026年のクライマックスシリーズ・ファーストステージは、10月10日(土)～12日(月・祝)にセ・パ両リーグで開催される。日程および中継局一覧は以下の通り。
セ・リーグ｜巨人vsDeNA
開催日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
10/10(土)
巨人 vs DeNA
日本テレビ系列 (※15:00～)
10/11(日)
巨人 vs DeNA
NHK総合
10/12(月・祝)
巨人 vs DeNA
日本テレビ系列 (※14:55～)
パ・リーグ｜西武vs日本ハム
開催日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
10/10(土)
西武 vs 日本ハム
NHK BS
DAZN
10/11(日)
西武 vs 日本ハム
NHK BS
DAZN
10/12(月・祝)
西武 vs 日本ハム
NHK BS
DAZN
※第2戦までにステージ勝者が決定した場合、第3戦は開催されない。
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