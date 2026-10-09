北海道日本ハムファイターズは、プロ野球クライマックスシリーズ2026の1stステージで埼玉西武ライオンズと対戦する。
本記事では、クライマックスシリーズ日本ハム戦の無料放送の有無やお得な視聴方法を紹介する。
日本ハムのクライマックスシリーズを無料で見るには？
西武vs日本ハムのクライマックスシリーズ1stステージは、第1戦が『札幌テレビ』『テレビ埼玉』、第2戦が『HBC』『テレビ埼玉』で地上波テレビ放送される。第3戦の地上波テレビ放送の有無は未発表となっている。
いずれもローカル局での中継となるため、視聴可能地域以外から日本ハムの1stステージ全試合を視聴したい場合は、『DAZN』『パ・リーグTV』などの有料配信サービス、または衛星放送『NHK BS』を利用する必要がある。
チャンネル
形態
対象試合
ネット
全試合ライブ配信
衛星放送
全試合生中継
ネット
パ・リーグ主催全試合
札幌テレビ
地上波
第1戦
HBC
地上波
第2戦
テレビ埼玉
地上波
第1戦・第2戦
NHK BS
衛星放送
全試合生中継
クライマックスシリーズ日本ハム戦の試合日程・中継情報
パ・リーグ3位の日本ハムは、2位西武との1stステージに10月10日(土)からベルーナドームで臨む。先に2勝したチームがファイナルステージへ進出し、福岡ソフトバンクホークスと対戦する。
【1stステージ】
開催日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
10/10(土)
西武 vs 日本ハム
NHK BS
DAZN
10/11(日)
西武 vs 日本ハム
NHK BS
DAZN
10/12(月・祝)
西武 vs 日本ハム
NHK BS
DAZN
※第3戦は、第2戦までにステージ勝者が決定した場合は開催なし。
【ファイナルステージ】
日本ハムが1stステージを突破した場合、レギュラーシーズン1位のソフトバンクと対戦する。両チームはレギュラーシーズンで13.0ゲーム差がついたため、ソフトバンクに2勝のアドバンテージが与えられ、最大7試合制で先に5勝したチームが日本シリーズへ進出する。
開催日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
10/14(水)
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
NHK BS
10/15(木)
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
10/16(金)
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
10/17(土)
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
10/18(日)
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
10/19(月)
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
10/20(火)
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
※ステージ勝者決定以降の試合は開催なし。
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