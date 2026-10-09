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Tsutomu Maeda

北海道日本ハムファイターズのクライマックスシリーズ2026を無料で見るには？視聴方法・お得な中継情報まとめ

北海道日本ハムファイターズが出場するプロ野球クライマックスシリーズ2026の試合を無料で見ることはできる？お得な視聴方法を紹介。

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北海道日本ハムファイターズは、プロ野球クライマックスシリーズ2026の1stステージで埼玉西武ライオンズと対戦する。

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本記事では、クライマックスシリーズ日本ハム戦の無料放送の有無やお得な視聴方法を紹介する。

日本ハムのクライマックスシリーズを無料で見るには？

西武vs日本ハムのクライマックスシリーズ1stステージは、第1戦が『札幌テレビ』『テレビ埼玉』、第2戦が『HBC』『テレビ埼玉』で地上波テレビ放送される。第3戦の地上波テレビ放送の有無は未発表となっている。

いずれもローカル局での中継となるため、視聴可能地域以外から日本ハムの1stステージ全試合を視聴したい場合は、『DAZN』『パ・リーグTV』などの有料配信サービス、または衛星放送『NHK BS』を利用する必要がある。

チャンネル

形態

対象試合

DAZN

ネット

全試合ライブ配信
セ・パ両リーグ視聴可能

フジテレビTWO

衛星放送

全試合生中継

パ・リーグTV

ネット

パ・リーグ主催全試合

札幌テレビ

地上波

第1戦

HBC

地上波

第2戦

テレビ埼玉

地上波

第1戦・第2戦

NHK BS

衛星放送

全試合生中継

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クライマックスシリーズ日本ハム戦の試合日程・中継情報

パ・リーグ3位の日本ハムは、2位西武との1stステージに10月10日(土)からベルーナドームで臨む。先に2勝したチームがファイナルステージへ進出し、福岡ソフトバンクホークスと対戦する。

【1stステージ】


開催日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

10/10(土)
14:00

西武 vs 日本ハム

NHK BS
札幌テレビ
テレビ埼玉
フジテレビTWO
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
フジテレビTWOsmart
ベースボールLIVE
Rakuten TV

10/11(日)
14:00

西武 vs 日本ハム

NHK BS
HBC
テレビ埼玉
フジテレビTWO
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
フジテレビTWOsmart
ベースボールLIVE
Rakuten TV

10/12(月・祝)
14:00

西武 vs 日本ハム

NHK BS
フジテレビTWO
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
フジテレビTWOsmart
ベースボールLIVE
Rakuten TV

※第3戦は、第2戦までにステージ勝者が決定した場合は開催なし。

【ファイナルステージ】

日本ハムが1stステージを突破した場合、レギュラーシーズン1位のソフトバンクと対戦する。両チームはレギュラーシーズンで13.0ゲーム差がついたため、ソフトバンクに2勝のアドバンテージが与えられ、最大7試合制で先に5勝したチームが日本シリーズへ進出する。


開催日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

10/14(水)
18:00

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

NHK BS
スポーツライブ＋
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
ベースボールLIVE
Rakuten TV

10/15(木)
18:00

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

スポーツライブ＋
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
ベースボールLIVE
Rakuten TV

10/16(金)
18:00

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

スポーツライブ＋
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
ベースボールLIVE
Rakuten TV

10/17(土)
18:00

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

スポーツライブ＋
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
ベースボールLIVE
Rakuten TV

10/18(日)
18:00

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

スポーツライブ＋
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
ベースボールLIVE
Rakuten TV

10/19(月)
18:00

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

スポーツライブ＋
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
ベースボールLIVE
Rakuten TV

10/20(火)
18:00

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

スポーツライブ＋
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
ベースボールLIVE
Rakuten TV

※ステージ勝者決定以降の試合は開催なし。

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