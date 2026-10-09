読売ジャイアンツは、プロ野球クライマックスシリーズ2026の1stステージで横浜DeNAベイスターズと対戦する。
本記事では、クライマックスシリーズ巨人戦の無料放送の有無やお得な視聴方法を紹介する。
巨人のクライマックスシリーズを無料で見るには？
巨人vsDeNAのクライマックスシリーズ1stステージは、第1戦と第3戦が地上波『日本テレビ系列』でテレビ放送予定。一方、第2戦は地上波テレビ放送予定は伝えられていない。ただし、ネット『TVer』では第1戦～第3戦の全試合ライブ配信が行われる。
その他、『DAZN』や『Hulu』『GIANTS TV』でもライブ配信が行われる。
チャンネル
形態
対象試合
ネット
全試合ライブ配信
ネット
全試合ライブ配信
衛星放送
全試合生中継
BS日テレ
衛星放送
第1戦のみ生中継
GIANTS TV
ネット
全試合ライブ配信
日本テレビ系列
地上波
第1戦・第3戦のみ生中継
TVer
ネット
全試合ライブ配信
クライマックスシリーズ巨人戦の試合日程・中継情報
セ・リーグ2位の巨人と3位のDeNAによる1stステージは、10月10日(土)から東京ドームで開催。先に2勝したチームがファイナルステージへ進出し、阪神タイガースと対戦する。
【1stステージ】
開催日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
10/10(土)
巨人 vs DeNA
日本テレビ系列
10/11(日)
巨人 vs DeNA
10/12(月・祝)
巨人 vs DeNA
日本テレビ系列
※第3戦は、第2戦までにステージ勝者が決定した場合は開催なし。
【ファイナルステージ】
開催日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
10/14(水)
阪神 vs 巨人/DeNA
DAZN
10/15(木)
阪神 vs 巨人/DeNA
DAZN
10/16(金)
阪神 vs 巨人/DeNA
DAZN
10/17(土)
阪神 vs 巨人/DeNA
DAZN
10/18(日)
阪神 vs 巨人/DeNA
DAZN
10/19(月)
阪神 vs 巨人/DeNA
DAZN
※ステージ勝者決定以降の試合は開催なし。
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