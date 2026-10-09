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yomiuri giants(C)読売巨人軍
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Tsutomu Maeda

読売ジャイアンツのクライマックスシリーズ2026を無料で見るには？試合中継情報・お得な視聴方法は？

読売ジャイアンツ(巨人)が出場するプロ野球クライマックスシリーズ2026の試合を無料で見ることはできる？お得な視聴方法を紹介。

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読売ジャイアンツは、プロ野球クライマックスシリーズ2026の1stステージで横浜DeNAベイスターズと対戦する。

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本記事では、クライマックスシリーズ巨人戦の無料放送の有無やお得な視聴方法を紹介する。

巨人のクライマックスシリーズを無料で見るには？

巨人vsDeNAのクライマックスシリーズ1stステージは、第1戦と第3戦が地上波『日本テレビ系列』でテレビ放送予定。一方、第2戦は地上波テレビ放送予定は伝えられていない。ただし、ネット『TVer』では第1戦～第3戦の全試合ライブ配信が行われる。

その他、『DAZN』や『Hulu』『GIANTS TV』でもライブ配信が行われる。

チャンネル

形態

対象試合

DAZN

ネット

全試合ライブ配信
セ・パ両リーグ視聴可能

Hulu

ネット

全試合ライブ配信

日テレジータス

衛星放送

全試合生中継

BS日テレ

衛星放送

第1戦のみ生中継

GIANTS TV

ネット

全試合ライブ配信

日本テレビ系列

地上波

第1戦・第3戦のみ生中継

TVer

ネット

全試合ライブ配信

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クライマックスシリーズ巨人戦の試合日程・中継情報

セ・リーグ2位の巨人と3位のDeNAによる1stステージは、10月10日(土)から東京ドームで開催。先に2勝したチームがファイナルステージへ進出し、阪神タイガースと対戦する。

【1stステージ】


開催日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

10/10(土)
14:00

巨人 vs DeNA

日本テレビ系列
BS日テレ
日テレジータス
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DAZN
Hulu
GIANTS TV
TVer

10/11(日)
14:00

巨人 vs DeNA

日テレジータス
スカパー！プロ野球セット

DAZN
Hulu
GIANTS TV
TVer

10/12(月・祝)
14:00

巨人 vs DeNA

日本テレビ系列
日テレジータス
スカパー！プロ野球セット

DAZN
Hulu
GIANTS TV
TVer

※第3戦は、第2戦までにステージ勝者が決定した場合は開催なし。

【ファイナルステージ】


開催日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

10/14(水)
18:00

阪神 vs 巨人/DeNA

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DAZN
虎テレ

10/15(木)
18:00

阪神 vs 巨人/DeNA

GAORA
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DAZN
虎テレ

10/16(金)
18:00

阪神 vs 巨人/DeNA

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DAZN
虎テレ

10/17(土)
14:00

阪神 vs 巨人/DeNA

スカイA
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DAZN
虎テレ

10/18(日)
14:00

阪神 vs 巨人/DeNA

スカイA
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DAZN
虎テレ

10/19(月)
18:00

阪神 vs 巨人/DeNA

GAORA
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DAZN
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※ステージ勝者決定以降の試合は開催なし。

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クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

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