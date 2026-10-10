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2026年のプロ野球クライマックスシリーズが、10月10日(土)から行われる。

本記事では、クライマックスシリーズ2026の無料配信・中継の有無を紹介する。

クライマックスシリーズ2026の大会日程

2026年のクライマックスシリーズは、セ・パ両リーグともに10月10日(土)から1stステージ、10月14日(水)からファイナルステージが行われる。その後、10月24日(土)から日本シリーズへと突入する。

1stステージ：10月10日(土)～12日(月)

ファイナルステージ：10月14日(水)～最長21日(水)

日本シリーズ：10月24日(土)～11月1日(日)

クライマックスシリーズ2026の無料配信・中継はある？

クライマックスシリーズ2026は、様々なテレビ放送・ネット配信局で中継が行われる。1stステージに関しては、セ・リーグの読売ジャイアンツvs横浜DeNAベイスターズが地上波『日本テレビ系列』や『NHK総合(※受信料の支払いが前提)』、衛星放送『BS日テレ』で生中継、ネット『TVer』で無料ライブ配信される。

パ・リーグの埼玉西武ライオンズvs北海道日本ハムファイターズについても、地上波ローカルの『札幌テレビ』および『HBC』、『テレビ埼玉』、衛星放送『NHK BS(※受信料の支払いが前提)』で生中継予定だ。

ファイナルステージの無料中継予定については、対戦カード決定後の発表が見込まれる。

クライマックスシリーズ1stステージの無料中継予定は以下の通り。

クライマックスシリーズ 無料中継・配信予定

対戦カード 試合日 テレビ中継 ネット配信 [セ・リーグ 1stステージ]

巨人 vs DeNA 10/10(土)14:00-

第1戦 日本テレビ系列

BS日テレ TVer 10/11(日)14:00-

第2戦 NHK総合 TVer 10/12(月・祝)14:00-

第3戦 日本テレビ系列

BS日テレ TVer [パ・リーグ 1stステージ]

西武 vs 日本ハム 10/10(土)14:00-

第1戦 NHK BS

札幌テレビ

テレビ埼玉 - 10/11(日)14:00-

第2戦 NHK BS

HBC

テレビ埼玉 - 10/12(月・祝)14:00-

第3戦 NHK BS -

※NHK BSおよびNHK総合は該当の受信料支払いが前提。

※1stステージ第3戦は、それまでにステージ勝者が決定した場合は開催なし。

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

クライマックスシリーズ2026の全試合が見られるチャンネルはある？

クライマックスシリーズ2026は、ネット『DAZN』と衛星放送『スカパー！プロ野球セット』であればセ・パ両リーグの1stステージからファイナルステージまで全試合が視聴可能。料金は『DAZN』が「DMM×DAZNホーダイ」を利用すれば月額3,480円(税込)、『スカパー！プロ野球セット』が月額4,483円(税込)となっている。

全試合を中継するチャンネル一覧

チャンネル 形態 月額 DAZN ネット 3,480円

[DMM×DAZNホーダイの場合] スカパー！プロ野球セット 衛星放送 4,483円

[スカパー！基本料429円含む]

クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

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DMM

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「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。

さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。

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