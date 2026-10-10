2026年のプロ野球クライマックスシリーズが、10月10日(土)から行われる。
本記事では、クライマックスシリーズ2026の無料配信・中継の有無を紹介する。
クライマックスシリーズ2026の大会日程
2026年のクライマックスシリーズは、セ・パ両リーグともに10月10日(土)から1stステージ、10月14日(水)からファイナルステージが行われる。その後、10月24日(土)から日本シリーズへと突入する。
- 1stステージ：10月10日(土)～12日(月)
- ファイナルステージ：10月14日(水)～最長21日(水)
- 日本シリーズ：10月24日(土)～11月1日(日)
クライマックスシリーズ2026の無料配信・中継はある？
クライマックスシリーズ2026は、様々なテレビ放送・ネット配信局で中継が行われる。1stステージに関しては、セ・リーグの読売ジャイアンツvs横浜DeNAベイスターズが地上波『日本テレビ系列』や『NHK総合(※受信料の支払いが前提)』、衛星放送『BS日テレ』で生中継、ネット『TVer』で無料ライブ配信される。
パ・リーグの埼玉西武ライオンズvs北海道日本ハムファイターズについても、地上波ローカルの『札幌テレビ』および『HBC』、『テレビ埼玉』、衛星放送『NHK BS(※受信料の支払いが前提)』で生中継予定だ。
ファイナルステージの無料中継予定については、対戦カード決定後の発表が見込まれる。
クライマックスシリーズ1stステージの無料中継予定は以下の通り。
クライマックスシリーズ 無料中継・配信予定
対戦カード
試合日
テレビ中継
ネット配信
[セ・リーグ 1stステージ]
10/10(土)14:00-
日本テレビ系列
TVer
10/11(日)14:00-
NHK総合
TVer
10/12(月・祝)14:00-
日本テレビ系列
TVer
[パ・リーグ 1stステージ]
10/10(土)14:00-
NHK BS
-
10/11(日)14:00-
NHK BS
-
10/12(月・祝)14:00-
NHK BS
-
※NHK BSおよびNHK総合は該当の受信料支払いが前提。
※1stステージ第3戦は、それまでにステージ勝者が決定した場合は開催なし。
※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。
クライマックスシリーズ2026の全試合が見られるチャンネルはある？
クライマックスシリーズ2026は、ネット『DAZN』と衛星放送『スカパー！プロ野球セット』であればセ・パ両リーグの1stステージからファイナルステージまで全試合が視聴可能。料金は『DAZN』が「DMM×DAZNホーダイ」を利用すれば月額3,480円(税込)、『スカパー！プロ野球セット』が月額4,483円(税込)となっている。
全試合を中継するチャンネル一覧
チャンネル
形態
月額
ネット
3,480円
衛星放送
4,483円
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