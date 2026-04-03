【2026年4月】ドジャース試合日程は？大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希の登板予想とローテーション最新情報まとめ

2026年シーズンのMLBが本格的にスタートし、ロサンゼルス・ドジャースの試合日程と日本人選手の起用に注目が集まっている。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希といった日本を代表するスターが揃う中、各試合での出場や登板スケジュールは見逃せないポイントだ。

本記事では、ドジャース試合日程・大谷翔平/山本由伸/佐々木朗希の登板予想について紹介する。

【2026年4月】ドジャース試合日程

2026年4月のロサンゼルス・ドジャースは、本拠地ドジャー・スタジアムでの連戦からスタートし、東海岸やカナダ遠征を含むハードな日程が組まれている。シーズン序盤の流れを左右する重要な1か月となり、各カードでの戦いが順位争いに直結する。

開幕直後はクリーブランド・ガーディアンズとのホームゲームで幕を開け、その後はワシントン・ナショナルズ、トロント・ブルージェイズとアウェイでの連戦が続く。移動を伴うタフなスケジュールの中で、投手陣のローテーションや打線の状態が試される展開となる。

中旬以降は再び本拠地に戻り、テキサス・レンジャーズやニューヨーク・メッツといった強豪との対戦が控える。さらに終盤にかけてはナ・リーグ西地区のライバルであるサンフランシスコ・ジャイアンツとの直接対決も予定されており、地区順位争いにおいて重要なシリーズとなる見込みだ。

月末にはシカゴ・カブス、マイアミ・マーリンズとのホーム6連戦が組まれており、連戦を通じて勝ち星を積み重ねられるかがポイントとなる。遠征とホームが交互に続く日程の中で、安定した戦いを維持できるかが注目される。

4月1日(水)～2日(木)：vs クリーブランド・ガーディアンズ(ホーム)

4月4日(土)～6日(月)：vs ワシントン・ナショナルズ(アウェイ)

4月7日(火)～9日(木)：vs トロント・ブルージェイズ(アウェイ)

4月11日(土)～13日(月)：vs テキサス・レンジャーズ(ホーム)

4月14日(火)～16日(木)：vs ニューヨーク・メッツ(ホーム)

4月18日(土)～21日(火)：vs コロラド・ロッキーズ(アウェイ)

4月22日(水)～24日(金)：vs サンフランシスコ・ジャイアンツ(アウェイ)

4月25日(土)～27日(月)：vs シカゴ・カブス(ホーム)

4月28日(火)～30日(木)：vs マイアミ・マーリンズ(ホーム)

【2026年4月】大谷翔平/山本由伸/佐々木朗希の登板予想

2026年シーズンのロサンゼルス・ドジャースは、ガーディアンズとのカードで日本人3投手が連続先発を務めるというMLB史上初の記録を達成し、大きな注目を集めた。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の3人がローテーションの中心として起用されており、4月以降の登板スケジュールにも関心が高まっている。

大谷翔平は4月1日のガーディアンズ戦で「1番・投手」として先発し、5回1安打無失点と圧巻の内容を披露。中5日〜6日の間隔での登板が想定されており、次回はブルージェイズ戦、その後はメッツ戦での先発が有力と見られる。

山本由伸は4月2日に登板し、開幕戦勝利の勢いそのままにローテーションを維持。中5日ペースでの起用が続く場合、ブルージェイズ戦、メッツ戦と順当に先発する可能性が高い。

佐々木朗希は3月31日の初登板で4回1失点と試合を作ったものの敗戦投手となった。今後は調整を重ねながらローテーションを守る見通しで、ナショナルズ戦やレンジャーズ戦での登板が想定されている。

3投手ともに中5日〜6日の間隔での登板が基本となるため、4月は各カードで日本人先発が登場する可能性が高く、試合ごとの起用にも注目が集まる。

選手 直近登板 次回登板予想 その次の登板予想 大谷翔平 4月1日 vs ガーディアンズ 4月7日 or 8日(ブルージェイズ戦) 4月13日 or 14日(メッツ戦) 山本由伸 4月2日 vs ガーディアンズ 4月8日前後(ブルージェイズ戦) 4月14日前後(メッツ戦) 佐々木朗希 3月31日 vs ガーディアンズ 4月6日(ナショナルズ戦) 4月12日(レンジャーズ戦)

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