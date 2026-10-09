横浜DeNAベイスターズがプロ野球2026のクライマックスシリーズに進出している。
本記事では、今日のDeNA戦の試合日程・開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
【10月10日】今日のDeNA戦｜試合日程・開始時間
2026年10月10日(土)の横浜DeNAベイスターズは、読売ジャイアンツと14:00から対戦する。
同試合はプロ野球クライマックスシリーズ2026・セ・リーグ1stステージの第1戦として、東京ドームで開催される。
セ・リーグ3位のDeNAと2位の巨人が対戦する1stステージは3試合制で、先に2勝したチームがファイナルステージに進出する。
項目
内容
開催日
2026年10月10日(土)
プレイボール時間
14:00
対戦カード
巨人 vs DeNA
ラウンド
クライマックスシリーズ 1stステージ 第1戦
会場
東京ドーム
今日のDeNA戦のテレビ中継・ネット配信予定
10月10日(土)に開催される巨人vsDeNAのクライマックスシリーズ第1戦は、地上波『日本テレビ系列』が15:00から生中継する。
ただし、試合開始は14:00のため、地上波では途中からの中継となる可能性がある。衛星放送『BS日テレ』は14:00からトップ＆リレー中継、『日テレジータス』は13:30から試合終了まで生中継する予定だ。
ネットでは『DAZN』『Hulu』『GIANTS TV』『TVer』がライブ配信を行う。
チャンネル
形態
中継予定
ネット
ライブ配信
衛星放送
生中継
ネット
ライブ配信
GIANTS TV
ネット
ライブ配信
日本テレビ系列
地上波
生中継
BS日テレ
衛星放送
生中継
TVer
ネット
ライブ配信
※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。
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