DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴 パ・リーグ主催試合を配信 パ・リーグTV パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！ パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。 パ・リーグTVで視聴 視聴はこちら DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴 パ・リーグ主催試合を配信 パ・リーグTV パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！ パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。 パ・リーグTVで視聴 視聴はこちら DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴

横浜DeNAベイスターズがプロ野球2026のクライマックスシリーズに進出している。

本記事では、今日のDeNA戦の試合日程・開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【10月10日】今日のDeNA戦｜試合日程・開始時間

2026年10月10日(土)の横浜DeNAベイスターズは、読売ジャイアンツと14:00から対戦する。

同試合はプロ野球クライマックスシリーズ2026・セ・リーグ1stステージの第1戦として、東京ドームで開催される。

セ・リーグ3位のDeNAと2位の巨人が対戦する1stステージは3試合制で、先に2勝したチームがファイナルステージに進出する。

項目 内容 開催日 2026年10月10日(土) プレイボール時間 14:00 対戦カード 巨人 vs DeNA ラウンド クライマックスシリーズ 1stステージ 第1戦 会場 東京ドーム

今日のDeNA戦のテレビ中継・ネット配信予定

10月10日(土)に開催される巨人vsDeNAのクライマックスシリーズ第1戦は、地上波『日本テレビ系列』が15:00から生中継する。

ただし、試合開始は14:00のため、地上波では途中からの中継となる可能性がある。衛星放送『BS日テレ』は14:00からトップ＆リレー中継、『日テレジータス』は13:30から試合終了まで生中継する予定だ。

ネットでは『DAZN』『Hulu』『GIANTS TV』『TVer』がライブ配信を行う。

チャンネル 形態 中継予定 DAZN ネット ライブ配信 日テレジータス

(スカパー！プロ野球セット) 衛星放送 生中継 Hulu ネット ライブ配信 GIANTS TV ネット ライブ配信 日本テレビ系列 地上波 生中継

[15:00-16:55] BS日テレ 衛星放送 生中継 TVer ネット ライブ配信

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

短期決戦に最適！DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元

DMM

DAZNでプロ野球クライマックスシリーズを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。

さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。

現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。クライマックスシリーズをお得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。

▶クライマックスシリーズ全試合を見るならDMM×DAZNホーダイが最安値！DAZN加入中でも切り替えOK