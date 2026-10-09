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Tsutomu Maeda

今日の横浜DeNAベイスターズ テレビ中継/ネット配信予定・試合日程・開始時間｜最新スケジュール

プロ野球 横浜DeNAベイスターズの今日の試合開始時間は何時？日程やテレビ中継・ネット配信予定を紹介。クライマックスシリーズ2026のスケジュールは？

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横浜DeNAベイスターズがプロ野球2026のクライマックスシリーズに進出している。

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本記事では、今日のDeNA戦の試合日程・開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【10月10日】今日のDeNA戦｜試合日程・開始時間

2026年10月10日(土)の横浜DeNAベイスターズは、読売ジャイアンツと14:00から対戦する。

同試合はプロ野球クライマックスシリーズ2026・セ・リーグ1stステージの第1戦として、東京ドームで開催される。

セ・リーグ3位のDeNAと2位の巨人が対戦する1stステージは3試合制で、先に2勝したチームがファイナルステージに進出する。

項目

内容

開催日

2026年10月10日(土)

プレイボール時間

14:00

対戦カード

巨人 vs DeNA

ラウンド

クライマックスシリーズ 1stステージ 第1戦

会場

東京ドーム

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今日のDeNA戦のテレビ中継・ネット配信予定

10月10日(土)に開催される巨人vsDeNAのクライマックスシリーズ第1戦は、地上波『日本テレビ系列』が15:00から生中継する。

ただし、試合開始は14:00のため、地上波では途中からの中継となる可能性がある。衛星放送『BS日テレ』は14:00からトップ＆リレー中継、『日テレジータス』は13:30から試合終了まで生中継する予定だ。

ネットでは『DAZN』『Hulu』『GIANTS TV』『TVer』がライブ配信を行う。

チャンネル

形態

中継予定

DAZN

ネット

ライブ配信

日テレジータス
(スカパー！プロ野球セット)

衛星放送

生中継

Hulu

ネット

ライブ配信

GIANTS TV

ネット

ライブ配信

日本テレビ系列

地上波

生中継
[15:00-16:55]

BS日テレ

衛星放送

生中継

TVer

ネット

ライブ配信

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

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