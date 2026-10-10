クライマックスシリーズの仕組み・勝ち上がり方式・レギュレーション

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2026年のプロ野野球クライマックスシリーズ(CS)が開催され、セ・リーグ、パ・リーグともに日本シリーズ進出を懸けた短期決戦が行われる。

本記事では、クライマックスシリーズの仕組みをはじめ、勝ち上がり方式、ファーストステージ・ファイナルステージのレギュレーションや日本シリーズ進出条件を紹介する。

クライマックスシリーズとは？

クライマックスシリーズ(CS)は、日本シリーズへの出場権を懸けて、セ・リーグ、パ・リーグそれぞれのレギュラーシーズン上位3球団が争うプレーオフ制度だ。

大会は「ファーストステージ」と「ファイナルステージ」の2段階で実施され、それぞれのステージを勝ち抜いた球団が次のラウンドへ進出する。

クライマックスシリーズ ファーストステージの仕組み

ファーストステージでは、レギュラーシーズン2位球団と3位球団が対戦する。

全3試合制で行われ、先に2勝した球団がファイナルステージへ進出。全試合は2位球団の本拠地で開催される。

項目 内容 対戦カード レギュラーシーズン2位 vs 3位 試合数 全3試合 勝ち上がり条件 先に2勝した球団が突破 開催地 2位球団の本拠地

ファーストステージで引き分けになった場合

引き分けが発生した場合や、雨天中止などによって予備日を含めた全日程終了時点で両球団とも2勝に到達しなかった場合は、勝利数が多い球団が勝ち抜けとなる。

勝利数が同じ場合は、レギュラーシーズン上位の2位球団がファイナルステージへ進出する。

また、2位球団の勝利数が3位球団の勝利数と同数以上になることが確定した時点でステージ終了となる。

クライマックスシリーズ ファイナルステージの仕組み

ファイナルステージでは、レギュラーシーズン1位球団とファーストステージ勝者が対戦する。

通常は全6試合制で、すべて1位球団の本拠地で開催。1位球団にはあらかじめ1勝のアドバンテージが与えられ、アドバンテージを含めて先に4勝した球団が日本シリーズへ進出する。

項目 通常時のルール 対戦カード レギュラーシーズン1位 vs ファーストステージ勝者 試合数 全6試合 アドバンテージ 1位球団に1勝 勝ち上がり条件 アドバンテージを含め先に4勝 開催地 1位球団の本拠地

2026年からの新ルールは？2勝アドバンテージの条件

2026年からは、一定の条件を満たした場合にファイナルステージの方式が変更される。

1位球団とファーストステージ勝者のゲーム差が10ゲーム以上離れている場合、またはファーストステージ勝者のレギュラーシーズン勝率が5割未満の場合は7試合制となり、1位球団へのアドバンテージが2勝に増える。

この場合は、アドバンテージを含めて先に5勝した球団が日本シリーズへ進出する。

条件 ファイナルステージの方式 通常時 6試合制・1位球団に1勝のアドバンテージ・4勝先取 1位球団とファーストステージ勝者のゲーム差が10ゲーム以上 7試合制・1位球団に2勝のアドバンテージ・5勝先取 ファーストステージ勝者のレギュラーシーズン勝率が5割未満 7試合制・1位球団に2勝のアドバンテージ・5勝先取

ファイナルステージで引き分けになった場合

予備日を含めた全日程終了時点で、どちらの球団も所定の勝利数に到達しなかった場合は、アドバンテージを含めた勝利数が多い球団が勝ち抜けとなる。

勝利数が同じ場合は、レギュラーシーズン上位の1位球団が勝ち抜けとなり、日本シリーズへ進出する。

クライマックスシリーズ2026の日程・対戦カード

ファーストステージ｜10月10日(土)～10月12日(月・祝)

クライマックスシリーズ2026のファーストステージは、10月10日(土)から10月12日(月・祝)までの3日間で開催される。予備日は10月13日(火)に設定されている。

セ・リーグでは2位の読売ジャイアンツと3位の横浜DeNAベイスターズが東京ドームで対戦。パ・リーグでは西武と日本ハムが、ベルーナドームで対戦する。

リーグ 対戦カード 日程 会場 セ・リーグ 巨人(2位) vs DeNA(3位) 10月10日(土)～10月12日(月・祝) 東京ドーム パ・リーグ 西武(2位) vs 日本ハム(3位) 10月10日(土)～10月12日(月・祝) ベルーナドーム

※予備日：10月13日(火)

ファイナルステージ｜10月14日(水)～10月19日(月)

ファイナルステージは10月14日(水)から10月19日(月)まで開催される。7試合制が適用される場合は10月20日(火)まで実施され、予備日は10月20日(火)・21日(水)に設定されている。

セ・リーグでは1位の阪神タイガースがファーストステージ勝者と阪神甲子園球場で対戦。パ・リーグでは1位の福岡ソフトバンクホークスがファーストステージ勝者とみずほPayPayドーム福岡で対戦する。

リーグ 対戦カード 日程 会場 セ・リーグ 阪神(1位) vs ファーストステージ勝者 10月14日(水)～10月19日(月) 阪神甲子園球場 パ・リーグ ソフトバンク(1位) vs ファーストステージ勝者 10月14日(水)～10月19日(月) みずほPayPayドーム福岡

※7試合制適用時は10月20日(火)まで。予備日：10月20日(火)・21日(水)

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