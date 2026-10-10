クライマックスシリーズのアドバンテージとは？2026年最新ルールを解説

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)では、レギュラーシーズン上位球団に与えられる「アドバンテージ」が勝ち上がりを左右する重要なポイントとなる。
本記事では、クライマックスシリーズのアドバンテージとは何かをはじめ、2026年の最新ルール、適用条件、勝ち抜けに必要な勝利数などを紹介する。
クライマックスシリーズのアドバンテージとは？
クライマックスシリーズ(CS)のアドバンテージとは、ファイナルステージでレギュラーシーズン1位球団にあらかじめ与えられる勝利数のことだ。
2025年までは、セ・パ両リーグとも1位球団に一律で1勝のアドバンテージが与えられ、最大6試合制で実施。アドバンテージを含めて先に4勝した球団が日本シリーズへ進出していた。
2026年からは制度が変更され、レギュラーシーズンの成績差など一定の条件を満たした場合、1位球団に2勝のアドバンテージが与えられる新ルールが導入された。
2026年からのアドバンテージ新ルールは？
2026年からは、ファーストステージを勝ち上がった球団が以下のいずれかの条件に該当した場合、レギュラーシーズン1位球団のアドバンテージが1勝から2勝に増える。
- 1位球団とファーストステージ勝者のゲーム差が10ゲーム以上
- ファーストステージ勝者のレギュラーシーズン勝率が5割未満
判定の対象となるのは、レギュラーシーズン2位球団に固定されるわけではなく、実際にファーストステージを突破した球団となる。
なお、2つの条件をともに満たした場合でも、与えられるアドバンテージは最大2勝までとなる。
1勝と2勝のアドバンテージは何が違う？
アドバンテージが2勝となった場合は最大試合数も増え、ファーストステージ勝者にとって突破条件がより厳しくなる。
項目
通常時
2026年新ルール適用時
1位球団のアドバンテージ
1勝
2勝
最大試合数
6試合
7試合
勝ち抜け条件
アドバンテージ込み4勝
アドバンテージ込み5勝
1位球団が実際に必要な勝利数
3勝
3勝
ファーストステージ勝者が必要な勝利数
4勝
5勝
新ルールが適用された場合でも、1位球団が実際の試合で必要とする勝利数は3勝で変わらない。
一方、ファーストステージ勝者は日本シリーズ進出までに5勝が必要となるため、リーグ優勝球団の優位性が従来より大きくなる。
2026年はどの球団に2勝アドバンテージが適用される？
2026年のクライマックスシリーズでは、セ・リーグとパ・リーグでアドバンテージの扱いが異なる。
リーグ
1位球団
アドバンテージ
方式
セ・リーグ
阪神タイガース
1勝
最大6試合制・アドバンテージ込み4勝先取
パ・リーグ
福岡ソフトバンクホークス
2勝
最大7試合制・アドバンテージ込み5勝先取
パ・リーグでは、1位のソフトバンクに2勝のアドバンテージが適用される。
そのため、ソフトバンクは実際の試合で3勝すれば日本シリーズ進出が決定する一方、ファーストステージ勝者は5勝する必要がある。
セ・リーグでは阪神に従来通り1勝のアドバンテージが与えられ、最大6試合制で争われる。
クライマックスシリーズ2026の日程
ファーストステージ
ファーストステージは10月10日(土)から12日(月・祝)まで行われる。
セ・パともに3試合制で、先に2勝した球団がファイナルステージへ進出する。
リーグ
対戦カード
日程
会場
開始時間
セ・リーグ
巨人 vs DeNA
10月10日(土)～12日(月・祝)
東京ドーム
14:00
パ・リーグ
西武 vs 日本ハム
10月10日(土)～12日(月・祝)
ベルーナドーム
14:00
※予備日は10月13日(火)。
ファイナルステージ
ファイナルステージは10月14日(水)から開催される。
セ・リーグは阪神、パ・リーグはソフトバンクが、それぞれファーストステージを勝ち上がった球団を本拠地で迎える。
リーグ
対戦カード
日程
会場
アドバンテージ
セ・リーグ
阪神 vs ファーストステージ勝者
10月14日(水)～19日(月)
阪神甲子園球場
阪神に1勝
パ・リーグ
ソフトバンク vs ファーストステージ勝者
10月14日(水)～20日(火)
みずほPayPayドーム福岡
ソフトバンクに2勝
※セ・リーグの予備日は10月20日(火)・21日(水)、パ・リーグの予備日は10月21日(水)。
クライマックスシリーズ ファーストステージ2026のテレビ放送・ネット配信予定
2026年のクライマックスシリーズ ファーストステージは、セ・リーグ、パ・リーグともに10月10日(土)から10月12日(月・祝)まで開催される。
セ・リーグでは巨人とDeNA、パ・リーグでは西武と日本ハムが対戦し、地上波・BS・CS放送に加えて複数の動画配信サービスでライブ中継される。
セ・リーグ ファーストステージ｜巨人vsDeNAの放送・配信予定
セ・リーグのファーストステージ「読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ」は、東京ドームで開催される。
テレビでは日本テレビ系列、BS日テレ、日テレジータスで中継予定。ネットではTVer、GIANTS TV、Hulu、DAZNなどでライブ配信される。
試合
日程
地上波
BS
CS
ネット配信
第1戦
10月10日(土)
日本テレビ系列 15:00～16:55
BS日テレ 14:00～
日テレジータス 13:30～試合終了
第2戦
10月11日(日)
NHK総合
-
日テレジータス 13:30～試合終了
第3戦
10月12日(月・祝)
日本テレビ系列 14:55～16:45
BS日テレ 14:00～
日テレジータス 13:30～試合終了
※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。
パ・リーグ ファーストステージ｜西武vs日本ハムの放送・配信予定
パ・リーグのファーストステージ「埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ」は、ベルーナドームで開催される。
テレビではNHK BSが全試合を生中継予定。地上波ではテレビ埼玉や北海道のローカル局でも一部試合が放送される。
ネットではパーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZNで全試合ライブ配信される。
試合
日程
地上波
BS
ネット配信
第1戦
10月10日(土)
テレビ埼玉、札幌テレビ(STV)
NHK BS
パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN
第2戦
10月11日(日)
テレビ埼玉、HBC北海道放送
NHK BS
パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN
第3戦
10月12日(月・祝)
-
NHK BS
パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN
※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。
クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法
短期決戦に最適！DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元
DAZNでプロ野球クライマックスシリーズを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。
さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。
現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。クライマックスシリーズをお得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。
▶クライマックスシリーズ全試合を見るならDMM×DAZNホーダイが最安値！DAZN加入中でも切り替えOK
パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題！
パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団の本拠地で開催される公式戦をライブ配信する。
交流戦や2軍公式戦なども視聴できるため、パ・リーグの試合を幅広く楽しみたい人におすすめのサービスだ。
この機会に、お得な『パ・リーグTV』に登録してみよう。
プロ野球クライマックスシリーズ2026の関連情報
- プロ野球セ・リーグ順位表｜CS出場決定チームは？
- プロ野球パ・リーグ順位表｜CS出場決定チームは？
- セ・リーグCS中継の視聴方法まとめ！地上波・無料ネット配信
- パ・リーグCS2026のテレビ放送・配信まとめ！全試合を網羅して見る方法
- クライマックスシリーズ2026のチケット販売情報は？発売日・購入方法まとめ