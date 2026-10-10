クライマックスシリーズのアドバンテージとは？2026年最新ルールを解説

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2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)では、レギュラーシーズン上位球団に与えられる「アドバンテージ」が勝ち上がりを左右する重要なポイントとなる。

本記事では、クライマックスシリーズのアドバンテージとは何かをはじめ、2026年の最新ルール、適用条件、勝ち抜けに必要な勝利数などを紹介する。

クライマックスシリーズのアドバンテージとは？

クライマックスシリーズ(CS)のアドバンテージとは、ファイナルステージでレギュラーシーズン1位球団にあらかじめ与えられる勝利数のことだ。

2025年までは、セ・パ両リーグとも1位球団に一律で1勝のアドバンテージが与えられ、最大6試合制で実施。アドバンテージを含めて先に4勝した球団が日本シリーズへ進出していた。

2026年からは制度が変更され、レギュラーシーズンの成績差など一定の条件を満たした場合、1位球団に2勝のアドバンテージが与えられる新ルールが導入された。

2026年からのアドバンテージ新ルールは？

2026年からは、ファーストステージを勝ち上がった球団が以下のいずれかの条件に該当した場合、レギュラーシーズン1位球団のアドバンテージが1勝から2勝に増える。

1位球団とファーストステージ勝者のゲーム差が10ゲーム以上

ファーストステージ勝者のレギュラーシーズン勝率が5割未満

判定の対象となるのは、レギュラーシーズン2位球団に固定されるわけではなく、実際にファーストステージを突破した球団となる。

なお、2つの条件をともに満たした場合でも、与えられるアドバンテージは最大2勝までとなる。

1勝と2勝のアドバンテージは何が違う？

アドバンテージが2勝となった場合は最大試合数も増え、ファーストステージ勝者にとって突破条件がより厳しくなる。

項目 通常時 2026年新ルール適用時 1位球団のアドバンテージ 1勝 2勝 最大試合数 6試合 7試合 勝ち抜け条件 アドバンテージ込み4勝 アドバンテージ込み5勝 1位球団が実際に必要な勝利数 3勝 3勝 ファーストステージ勝者が必要な勝利数 4勝 5勝

新ルールが適用された場合でも、1位球団が実際の試合で必要とする勝利数は3勝で変わらない。

一方、ファーストステージ勝者は日本シリーズ進出までに5勝が必要となるため、リーグ優勝球団の優位性が従来より大きくなる。

2026年はどの球団に2勝アドバンテージが適用される？

2026年のクライマックスシリーズでは、セ・リーグとパ・リーグでアドバンテージの扱いが異なる。

リーグ 1位球団 アドバンテージ 方式 セ・リーグ 阪神タイガース 1勝 最大6試合制・アドバンテージ込み4勝先取 パ・リーグ 福岡ソフトバンクホークス 2勝 最大7試合制・アドバンテージ込み5勝先取

パ・リーグでは、1位のソフトバンクに2勝のアドバンテージが適用される。

そのため、ソフトバンクは実際の試合で3勝すれば日本シリーズ進出が決定する一方、ファーストステージ勝者は5勝する必要がある。

セ・リーグでは阪神に従来通り1勝のアドバンテージが与えられ、最大6試合制で争われる。

クライマックスシリーズ2026の日程

ファーストステージ

ファーストステージは10月10日(土)から12日(月・祝)まで行われる。

セ・パともに3試合制で、先に2勝した球団がファイナルステージへ進出する。

リーグ 対戦カード 日程 会場 開始時間 セ・リーグ 巨人 vs DeNA 10月10日(土)～12日(月・祝) 東京ドーム 14:00 パ・リーグ 西武 vs 日本ハム 10月10日(土)～12日(月・祝) ベルーナドーム 14:00

※予備日は10月13日(火)。

ファイナルステージ

ファイナルステージは10月14日(水)から開催される。

セ・リーグは阪神、パ・リーグはソフトバンクが、それぞれファーストステージを勝ち上がった球団を本拠地で迎える。

リーグ 対戦カード 日程 会場 アドバンテージ セ・リーグ 阪神 vs ファーストステージ勝者 10月14日(水)～19日(月) 阪神甲子園球場 阪神に1勝 パ・リーグ ソフトバンク vs ファーストステージ勝者 10月14日(水)～20日(火) みずほPayPayドーム福岡 ソフトバンクに2勝

※セ・リーグの予備日は10月20日(火)・21日(水)、パ・リーグの予備日は10月21日(水)。

クライマックスシリーズ ファーストステージ2026のテレビ放送・ネット配信予定

2026年のクライマックスシリーズ ファーストステージは、セ・リーグ、パ・リーグともに10月10日(土)から10月12日(月・祝)まで開催される。

セ・リーグでは巨人とDeNA、パ・リーグでは西武と日本ハムが対戦し、地上波・BS・CS放送に加えて複数の動画配信サービスでライブ中継される。

セ・リーグ ファーストステージ｜巨人vsDeNAの放送・配信予定

セ・リーグのファーストステージ「読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ」は、東京ドームで開催される。

テレビでは日本テレビ系列、BS日テレ、日テレジータスで中継予定。ネットではTVer、GIANTS TV、Hulu、DAZNなどでライブ配信される。

試合 日程 地上波 BS CS ネット配信 第1戦 10月10日(土) 日本テレビ系列 15:00～16:55

BS日テレ 14:00～ 日テレジータス 13:30～試合終了 TVer 13:45～、GIANTS TV、Hulu、DAZN 第2戦 10月11日(日) NHK総合 - 日テレジータス 13:30～試合終了 TVer 13:45～、GIANTS TV、Hulu、DAZN 第3戦 10月12日(月・祝) 日本テレビ系列 14:55～16:45 BS日テレ 14:00～ 日テレジータス 13:30～試合終了 TVer 13:45～、GIANTS TV、Hulu、DAZN

※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。

パ・リーグ ファーストステージ｜西武vs日本ハムの放送・配信予定

パ・リーグのファーストステージ「埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ」は、ベルーナドームで開催される。

テレビではNHK BSが全試合を生中継予定。地上波ではテレビ埼玉や北海道のローカル局でも一部試合が放送される。

ネットではパーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZNで全試合ライブ配信される。

※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。

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