大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースが、MLBポストシーズン2026のナ・リーグ優勝決定シリーズに進出している。
本記事では、ドジャースのリーグ優勝決定シリーズの地上波テレビ中継・ネット配信予定を紹介する。
【ドジャース】リーグ優勝決定シリーズの地上波テレビ放送は？
2026年のナ・リーグ優勝決定シリーズ「ドジャースvsブルワーズ」は、地上波『NHK総合』で一部の試合が生中継される。
『NHK総合』では、週末に開催されるドジャース戦を最大2試合生中継予定。その他、衛星放送『NHK BS』では、『NHK総合』で放送される試合を除き、全試合が生中継される。また『NHK BSプレミアム4K』でも注目試合を生中継予定だ。
また、衛星放送『J SPORTS』でもリーグ優勝決定シリーズの生中継が行われる。
チャンネル
形態
リーグ優勝決定シリーズ中継
衛星放送
NHK総合の中継試合以外を全試合生中継
NHK総合・総合サブ
地上波
週末のドジャース戦を最大2試合生中継
NHK BS
衛星放送
NHK総合の中継試合以外を全試合生中継
NHK BSプレミアム4K
衛星放送
注目試合を生中継
【ドジャース】リーグ優勝決定シリーズのネット配信予定は？
ドジャースとブルワーズによるナ・リーグ優勝決定シリーズは、ネット『MLB.tv(Amazon)』『SPOTV NOW』『Lemino(SPOTVパック)』で全試合がライブ配信される。
Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、ポストシーズンの試合開催日に1日1試合をライブ配信。プライム会員なら追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験も利用可能だ。
チャンネル
形態
リーグ優勝決定シリーズ中継
MLB.tv(Amazon)
ネット
全試合をライブ配信
SPOTVチャンネル(Amazon)
ネット
ポストシーズン1日1試合をライブ配信
ネット
全試合をライブ配信
ネット
全試合をライブ配信
【ドジャース】リーグ優勝決定シリーズの中継スケジュール一覧
2026年のナ・リーグ優勝決定シリーズは、日本時間10月12日(月・祝)から開催される。ドジャースとブルワーズが7戦4勝制で対戦し、先に4勝したチームがワールドシリーズへ進出する。
中継スケジュール一覧は以下の通り。
ラウンド
開始日時
テレビ放送
ネット配信
第1戦
10/12(月・祝)
NHK総合
第2戦
10/13(火)
NHK BS
第3戦
10/15(木)
NHK BS
第4戦
10/16(金)
NHK BS
第5戦 ※
10/17(土)
J SPORTS
第6戦 ※
10/19(月)
J SPORTS
第7戦 ※
10/20(火)
J SPORTS
※すべて日本時間。
※第5戦～第7戦はどちらかが4勝していない場合のみ実施。
※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各放送・配信局公式サイトよりご確認ください。
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