世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人が、2026年5月2日(土)に行われる。

本記事では、井上尚弥vs中谷潤人のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人の開催情報

井上尚弥vs中谷潤人などが行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、2026年5月2日(土)15:00から東京ドームで開催。当日は全7試合が行われ、井上尚弥vs中谷潤人はメインカードとして7試合目に実施される。その他、WBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs井岡一翔、スーパーバンタム級の武居由樹vsワン・デカンなどが開催予定だ。

大会の対戦カードは以下の通り。

試合順 タイトル・階級 対戦カード 第7試合 12R

世界統一スーパーバンタム級

タイトルマッチ 井上尚弥(大橋)

vs

中谷潤人(M.T) 第6試合 8R

スーパーバンタム級 武居由樹(大橋)

vs

ワン・デカン(中国) 第5試合 12R

WBC世界バンタム級

タイトルマッチ 井上拓真(大橋)

vs

井岡一翔(志成) 第4試合 10R

OPBF東洋太平洋ウェルター級

タイトルマッチ 田中空(大橋)

vs

佐々木尽(八王子中屋) 第3試合 10R

フェザー級 阿部麗也(KG大和)

vs

下町俊貴(グリーンツダ) 第2試合 10R

OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィック

スーパーミドル級タイトルマッチ ユン・ドクノ(韓国)

vs

森脇唯人(ワールドS) 第1試合 10R

WBOアジアパシフィック

フライ級タイトルマッチ 富岡浩介(REBOOT)

vs

田中将吾(大橋)

※対戦カードは出場選手の都合により変更される場合があります。

井上尚弥vs中谷潤人のテレビ放送・ネット配信予定

井上尚弥vs中谷潤人を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の試合はネット『Lemino』がライブ配信を行う。その他、地上波でのテレビ放送などは行われない。

『Lemino』の配信形式はPPVとなり、チケット価格は2026年5月1日(金)23:59までが事前価格で税込6,050円、5月2日(土)0:00からの当日価格が税込7,150円。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。

生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。

大会 開催日 開場 開演 テレビ放送 ネット配信 視聴期限 NTTドコモpresents Lemino BOXING

ダブル世界タイトルマッチ

井上尚弥vs中谷潤人 2026/5/2(土) 12:30 15:00 - Lemino(PPV形式) 2026/5/2(土)14:30(予定)～

2026/5/31(日)23:59

※PPV価格は事前価格6,050円(税込)、当日価格7,150円(税込)。事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。

※PPVチケットはLemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZNで販売。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。

※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

Lemino PPVの購入方法は？

『Lemino』公式サイトを通じてのPPVチケット購入手順は以下の通り。

※配信情報は2026年4月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。