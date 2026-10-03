2026年10月3日(土)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のバレーボール男子決勝で、日本代表とイラン代表が対戦する。
本記事では、日本vsイランの試合日程、開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介していく。
日本vsイラン｜試合日程・開始時間
日本vsイランは、10月3日(土)に岡崎中央総合公園総合体育館で開催される。
- 大会：第20回アジア競技大会 決勝
- 日時：2026年10月3日(土)19:20 試合開始
- 対戦：日本代表 vs イラン代表
- 会場：岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)
日本vsイラン｜テレビ放送・ネット配信予定
日本vsイランは『U-NEXT』がライブ配信を行う。地上波『TBS系列』『TVer』でも生中継・配信の予定だ。その他地上波、BS・CSでのテレビ放送予定はない。『U-NEXT』では10月3日(土)19:00からライブ配信予定となっている。
サービス
視聴
U-NEXT
視聴はこちら(19:00～)
TBS系列
テレビ放送（生中継予定）
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS、U-NEXT公式サイトよりご確認ください。
日本vsイランのおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。